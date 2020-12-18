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медицина (2084) МОЗ (5362) швидка (262) Садов як (9)

До пацієнта в критичному стані швидка має приїхати за 10 хвилин, - МОЗ

До пацієнта в критичному стані швидка має приїхати за 10 хвилин, - МОЗ

Кабінет Міністрів України постановою затвердив підходи до організації надання екстреної медичної допомоги, встановивши принцип пріоритетних станів, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.

За її словами, цільовий час приїзду бригади екстреної медичної допомоги буде визначатися не за територіальною належністю, а за пріоритетними станів пацієнтів. Зокрема, протягом 10 хвилин бригада має приїхати до пацієнта в критичному стані, тобто у разі зупинки дихання, масивної кровотечі або стану, що загрожує життю пацієнта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Протягом 20 хвилин до пацієнта має приїхати бригада в екстреному випадку, коли несвоєчасне надання медичної допомоги може призвести до різкого погіршення стану здоров'я пацієнта - зокрема, під час порушення свідомості, підозри на інфаркт або інсульт.

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Крім того, в постанові визначено ще дві категорії звернень. Зокрема, неекстренні виклики, коли пацієнт не перебуває в невідкладному стані, проте потребує огляду медпрацівника. Такими станами можуть бути, зокрема, підвищення артеріального тиску або підозра на пневмонію.

"Диспетчер може повідомити сімейного лікаря про таке звернення в разі екстреної медичної допомоги, передати цей виклик у центр первинної медико-санітарної допомоги або, якщо немає можливості з тих чи інших причин оглянути пацієнта, направити бригаду екстреної медичної допомоги протягом певного часу і за умови, що бригада не виконуватиме екстрені й критичні виїзди", - сказала Садов’як.

Заступниця міністра зазначила, що в разі звернень, які не потребують безпосереднього огляду лікаря, диспетчер може дистанційно дати рекомендації пацієнтові, залучаючи лікаря екстреної медичної допомоги, а також рекомендувати звернутися до сімейного лікаря.

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Заступниця міністра зазначила, що МОЗ очікує завершення процедури закупівлі автомобілів швидкої допомоги для поновлення автомобільного парку.

Крім того, Садов’як повідомила, що МОЗ планує перехід роботи екстреної медичної допомоги на електронну систему охорони здоров'я, що дозволить прискорити реагування на виклик, удосконалити систему управлінських рішень і мати достовірну статистику.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні в середу визначив чотири категорії звернень щодо надання екстреної медичної допомоги залежно від стану пацієнта - критичні, екстрені, неекстренні і непрофільні. Час доїзду бригад "швидкої" для категорії "критичних" - 10 хвилин, для категорії "екстрених" - 20 хвилин. У деяких умовах допускається перевищення цього нормативу, але не більш ніж у 25% критичних випадків і 15% - для екстрених. При неекстренних і непрофільних випадках диспетчер рекомендуватиме звернутися до сімейного лікаря або у відділення екстреної медичної допомоги. У разі відсутності такої можливості диспетчер направить бригаду "швидкої" для неекстренних випадків або надасть дистанційну медичну консультацію для непрофільних.

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Топ коментарі
+2
В частности, на протяжении 10 минут бригада должна приехать к пациенту в критическом состоянии, т.е. при остановке дыхания..

И что они будут делать после того. как нет дыхания 15-20 минут (10 это только доехать...)? Вот как раз при остановке дыхания уж точно ехать не нужно.
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18.12.2020 10:28
+1
Має бути багато чого, а от є...
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18.12.2020 10:21
+1
К пациенту в критическом состоянии скорая должна приехать за 10 минут, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7026
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18.12.2020 10:28
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зеленые доктора - смерть - во гады
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18.12.2020 10:18 Відповісти
К пациенту в критическом состоянии скорая должна приехать за 10 минут, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7014
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18.12.2020 10:31 Відповісти
Має бути багато чого, а от є...
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18.12.2020 10:21 Відповісти
ОН что, успокаивает или констатирует?
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18.12.2020 10:21 Відповісти
В частности, на протяжении 10 минут бригада должна приехать к пациенту в критическом состоянии, т.е. при остановке дыхания..

И что они будут делать после того. как нет дыхания 15-20 минут (10 это только доехать...)? Вот как раз при остановке дыхания уж точно ехать не нужно.
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18.12.2020 10:28 Відповісти
К пациенту в критическом состоянии скорая должна приехать за 10 минут, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7026
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18.12.2020 10:28 Відповісти
Не смешите. В начале спросят возраст, а потом посоветуют обратится к

семейному врачу, которому запрещено делать обходы по квартирам.
Все инструкции по телефону, если он включён у врача.
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18.12.2020 10:28 Відповісти
за 10 минут,

До пацієнта в критичному стані швидка має приїхати за 10 хвилин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4982
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18.12.2020 10:39 Відповісти
в опе один критический почти 2 года - де ети 10 минут?
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18.12.2020 10:40 Відповісти
Странные люди для какой страны они пишут законы.
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18.12.2020 11:02 Відповісти
Ближайшая станция скорой помощи находится в 20 км от моего села...
Задача зеленым баранам...с какой скоростью должна ехать машина скорой помощи что за 10 минут приехать к больному в моем селе..при условии что вместо дороги только направление???
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18.12.2020 11:23 Відповісти
А гвинтокрили Авакяна навіщо закупили.......
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18.12.2020 11:54 Відповісти
Якщо і приїхала за 10 хвилин, то першу допомогу надає у ліпшому випадку фельдшер, який може усе.....крім надання медичної допомоги.
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18.12.2020 11:52 Відповісти
 
 