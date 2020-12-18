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Рада пішла на перерву. Лідери депутатських груп і фракцій зібралися в кабінеті Разумкова

Рада пішла на перерву. Лідери депутатських груп і фракцій зібралися в кабінеті Разумкова

Верховна Рада відразу після відкриття ранкового засідання пішла на перерву. Пленарне засідання продовжиться орієнтовно о 10:45 18 грудня.

Відразу ж після відкриття засідання ВР спікер Дмитро Разумков оголосив перерву на вимогу двох фракцій, інформує Цензор.НЕТ.

За даними порталу ВР, перерва в роботі парламенту пов'язана із заявами фракцій "Європейська солідарність" і "Голос".

Спікер Разумков вибачився перед прем'єром Денисом Шмигалем і представниками Кабміну, які вже прибули до зали ВР для звіту перед депутатами в рамках години запитань до уряду.

Разумков уточнив, що перерву в засіданні ВР оголошено до 10:45.

"Запрошую лідерів депутатських груп і фракцій зібратися в моєму кабінеті", - додав Разумков.

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За...устали
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18.12.2020 10:34 Відповісти
вот сидят эти маникюрщики-педикюрщики-визажисты или тилипонят впустую... а что эти тилипонщики сделали для вот этого - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил российскому руководству, в том числе президенту Владимиру Путину, посещать Олимпиады и чемпионаты мира в ближайшие два года... а эти поцы ушли на перерыв...
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18.12.2020 10:42 Відповісти
 
 