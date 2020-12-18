Рада пішла на перерву. Лідери депутатських груп і фракцій зібралися в кабінеті Разумкова
Верховна Рада відразу після відкриття ранкового засідання пішла на перерву. Пленарне засідання продовжиться орієнтовно о 10:45 18 грудня.
Відразу ж після відкриття засідання ВР спікер Дмитро Разумков оголосив перерву на вимогу двох фракцій, інформує Цензор.НЕТ.
За даними порталу ВР, перерва в роботі парламенту пов'язана із заявами фракцій "Європейська солідарність" і "Голос".
Спікер Разумков вибачився перед прем'єром Денисом Шмигалем і представниками Кабміну, які вже прибули до зали ВР для звіту перед депутатами в рамках години запитань до уряду.
Разумков уточнив, що перерву в засіданні ВР оголошено до 10:45.
"Запрошую лідерів депутатських груп і фракцій зібратися в моєму кабінеті", - додав Разумков.
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Volodymyr Zaiets
показати весь коментар18.12.2020 10:34 Відповісти Мені подобається 0
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Glen Miller ec18a69d
показати весь коментар18.12.2020 10:42 Відповісти Мені подобається 0
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