Рада пішла на перерву. Лідери депутатських груп і фракцій зібралися в кабінеті Разумкова

Верховна Рада відразу після відкриття ранкового засідання пішла на перерву. Пленарне засідання продовжиться орієнтовно о 10:45 18 грудня.

Відразу ж після відкриття засідання ВР спікер Дмитро Разумков оголосив перерву на вимогу двох фракцій, інформує Цензор.НЕТ.

За даними порталу ВР, перерва в роботі парламенту пов'язана із заявами фракцій "Європейська солідарність" і "Голос".

Спікер Разумков вибачився перед прем'єром Денисом Шмигалем і представниками Кабміну, які вже прибули до зали ВР для звіту перед депутатами в рамках години запитань до уряду.

Разумков уточнив, що перерву в засіданні ВР оголошено до 10:45.

"Запрошую лідерів депутатських груп і фракцій зібратися в моєму кабінеті", - додав Разумков.

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