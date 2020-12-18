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Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва

Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, чому церква наполягала на тому, щоб на ялинці на Софійській площі була традиційна зірка, а не пропонований організаторами казковий капелюх.

Про це Епіфаній заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Перед давньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що щороку на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби Вифлеємську зірку. Світло миру, який приходить у світ. А цього року суспільство побачило інший символ, не традиційний символ. І ми, як церква, вже відреагували тоді, коли побачили, що в суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі. І тому ми, як церква, змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традиції", - зазначив предстоятель ПЦУ.

За словами Епіфанія, якщо хтось бажає змінити ці традиції, то напередодні треба було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні міста Києва.

Глава задоволений, що "організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили".

Спочатку ялинку вінчав величезний "чарівний" капелюх. Такий вибір святкового декору викликав дискусію в суспільстві. Багато хто вимагав прикрасити дерево традиційною різдвяною зіркою, і організатори столичного святкування прислухалися до критичних зауважень. 13 грудня капелюх зняли з ялинки.

Читайте: Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест
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Топ коментарі
+13
Так это был акт дачи дани уважения легендарному свату скоту федиру добронравому
Епифаний о шляпе на главной елке страны: Нужно было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне Киева - Цензор.НЕТ 5479
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18.12.2020 10:39
+8
Христианская звезда!!!!

А неизвестно кто и неизвестно какой веры решил поглумиться над Рождественским Деревом , тому що дурак
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18.12.2020 10:41
+7
А что вы хотели ? У руля страны и в окружении клоуны , а шутовские колпаки их отрибутика.
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18.12.2020 10:46
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Так это был акт дачи дани уважения легендарному свату скоту федиру добронравому
Епифаний о шляпе на главной елке страны: Нужно было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне Киева - Цензор.НЕТ 5479
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18.12.2020 10:39 Відповісти
А если по теме, Епифаний, бери выше, нада было делать референдум или минимум добавить это 6м вопросом в опроснике от зебиленских на выбарах
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18.12.2020 10:41 Відповісти
Христианская звезда!!!!

А неизвестно кто и неизвестно какой веры решил поглумиться над Рождественским Деревом , тому що дурак
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18.12.2020 10:41 Відповісти
Та какое дело ******** что там на елке повесили? Его зона ответственности по сбору денег с народа - за забором софии
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18.12.2020 10:43 Відповісти
з расєєю ти в дупі... зроби собі шапочку з фольги
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18.12.2020 11:02 Відповісти
Какая-то https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruUA838UA838&sxsrf=ALeKk02mZcg86GR79PQCi5c15-C_lUTsLQ:1608288590444&q=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjroYTxrdftAhVmpYsKHdAYBYgQkeECKAB6BAgCEDU искусственная агрессия на ровном месте. Тем более странно это видеть от человека с ником "З Україною в серці". Похоже Кремль раздал новые методички по разжиганию ненависти к ПЦУ среди украинцев.
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18.12.2020 12:56 Відповісти
ДИСКУСІЮ ??
яка ж це "дискусія", писаки неукраїнські?
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18.12.2020 10:44 Відповісти
Да нормальная шляпа. Чего пристали??? Это творчество! Смиритесь!
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18.12.2020 10:46 Відповісти
На х хай собі ту шляпу одягнуть та на свою менору
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18.12.2020 11:01 Відповісти
А что вы хотели ? У руля страны и в окружении клоуны , а шутовские колпаки их отрибутика.
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18.12.2020 10:46 Відповісти
не традиционный символ\\\\\\\\\\

так у вас в монастырях, смею напомнить, тоже же же же, ну, то есть ни разу не "целибат"?
то есть не совсем на всю голов** не целибат?
наглость - второй карман.
за "мораль" стаду рассказывают ездуны на джипах.
да ладно, каждый бы так делал - ты им сказки и нелепые возмущения колпаком, а они тебе -
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18.12.2020 10:47 Відповісти
обсуждение надо было устраивать перед тем, как живого человека назвать "Епифаний"
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18.12.2020 10:49 Відповісти
Лучше бы шулявские фонари освятил, а то вон чего без святой воды получилось.
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18.12.2020 10:51 Відповісти
тац мацковскій сатанат отработал
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18.12.2020 11:01 Відповісти
ковпаки на ялинках.. ...а 19 до всіх залізуть кловуни... Закривайте комини !!!
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18.12.2020 10:51 Відповісти
Да уж...
Дела Церковные - шляпа на йолке...
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18.12.2020 10:53 Відповісти
відьмацька шляпа... на тлі софії... іди берегом, руснявий скрєпун
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18.12.2020 11:03 Відповісти
Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва - Цензор.НЕТ 110
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18.12.2020 11:20 Відповісти
пісюна тобі замість трубочки)))
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18.12.2020 11:21 Відповісти
Верующий?
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18.12.2020 11:40 Відповісти
***щій
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18.12.2020 13:25 Відповісти
...ся
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18.12.2020 14:14 Відповісти
твій статус мене не цікавить
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18.12.2020 14:16 Відповісти
руснявий, тібє йолка нравіцца?)))
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18.12.2020 13:26 Відповісти
Епіфаній природжений екзорцист. Тільги глаголити начал а в цензорної публіки вже іскри летять...
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18.12.2020 10:58 Відповісти
Різдвяна ялина взагалі то не християнський символ. Віфлеємська зірка - християнський символ, а ялина ні. Як і крашанка на Великдень не є християнським символом. Як на мене то нехай - але є люди для яких це має значення.
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18.12.2020 11:08 Відповісти
ялинка стоїть на Софійській площі поряд з собором... як ти гадаєш, на тлі дзвіниці доречно встановлювати опудало з відьмацькою шапкою на кроні? і ялинка не символ, а - традиція
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18.12.2020 13:31 Відповісти
Звонили с Києва, сказали, шо с йолки шляпу зняли. Пацани, це не я!Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва - Цензор.НЕТ 4209
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18.12.2020 11:19 Відповісти
"Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва"- дивний тіпара цей єПіфаня!
Так ужє в сінаґоґє Залатая ґозачька усьо давно пастанавілі - йолка на хануку далжьна біть в хасідскай шьляпє!
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18.12.2020 11:26 Відповісти
Звезду Вифлиема накрыли ведьминской шапкой.
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18.12.2020 11:35 Відповісти
«Клоун дергающий собаку за хвост», Германия(Drezden),Карл Тиме (Carl Thieme), фарфоровая мануфактура Potschappel.

Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва - Цензор.НЕТ 8345
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18.12.2020 12:07 Відповісти
Вот уж полная чепуха!
Новый Год - светский праздник!
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18.12.2020 12:08 Відповісти
Только в атеистическом СССР елка была новогодней. В Европе ёлка рождественская. Мы же движемся в Европу или нет?
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18.12.2020 12:22 Відповісти
Смотри на вещи шире!
У нас елка стоит от католического рождества до водохрещення!
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18.12.2020 12:34 Відповісти
якби ялинка у зєлі на дачі стояла, то нехай в що завгодно наряджав... перед собором цю х*йню ставити як мінімум недоречно! вразумєл?
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18.12.2020 13:33 Відповісти
А девочки в миниюбках на площади перед собором доречно?
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18.12.2020 16:39 Відповісти
мініюбка, ти з якого століття? і пиши мені українською
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18.12.2020 17:46 Відповісти
давай своїх дєвачєк, шабаш на Софійській проведем
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18.12.2020 17:48 Відповісти
Увы, они не мои... Шастают там по площади, видосики делают...... недоречно!
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18.12.2020 18:20 Відповісти
а знаєш, ти можеш надати більшої ваги власним аргументам... вийди на Софійку і вивали свої "мудя" перед перехожими... матимеш повне право верещати "там ізвращєнци ходют" і всьо, можеш прикрашати ялинку хоч використаними кондомами, як у себе в дома
а українською ти спілкуватися не здатне? скрєпа тобі нахилятися не заважає?
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18.12.2020 19:03 Відповісти
Уровень твоего интеллекта позорит украинскую мову, поэтому - отнюдь.
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19.12.2020 09:50 Відповісти
он чого ти українською не спілкуєшся - зависокі вимоги як для твого інтелекту
ну принаймні чесно
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19.12.2020 16:11 Відповісти
...і машпереклад кульгає, еге ж?
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19.12.2020 16:14 Відповісти
Парубоче, мій рівень вже не дозволяє мені складати іспити.
Я можу виключно їх приймати.
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20.12.2020 10:39 Відповісти
хахахахахаха! парубоче!!!
тіпуля, та ти жгьош))) давай ще заряди що небудь
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20.12.2020 16:30 Відповісти
Я твоего бідлосленга не понимаю.
Попробуй изьясняться на человеческом язіке.
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21.12.2020 10:20 Відповісти
ой, вот только нє надо строїть із сібя дефачку
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21.12.2020 15:21 Відповісти
Эта шляпа напоминает мне шляпу ортодоксального иудея.
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18.12.2020 12:14 Відповісти
 
 