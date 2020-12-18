Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва
Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, чому церква наполягала на тому, щоб на ялинці на Софійській площі була традиційна зірка, а не пропонований організаторами казковий капелюх.
Про це Епіфаній заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Перед давньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що щороку на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби Вифлеємську зірку. Світло миру, який приходить у світ. А цього року суспільство побачило інший символ, не традиційний символ. І ми, як церква, вже відреагували тоді, коли побачили, що в суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі. І тому ми, як церква, змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традиції", - зазначив предстоятель ПЦУ.
За словами Епіфанія, якщо хтось бажає змінити ці традиції, то напередодні треба було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні міста Києва.
Глава задоволений, що "організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили".
Спочатку ялинку вінчав величезний "чарівний" капелюх. Такий вибір святкового декору викликав дискусію в суспільстві. Багато хто вимагав прикрасити дерево традиційною різдвяною зіркою, і організатори столичного святкування прислухалися до критичних зауважень. 13 грудня капелюх зняли з ялинки.
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А неизвестно кто и неизвестно какой веры решил поглумиться над Рождественским Деревом , тому що дурак
яка ж це "дискусія", писаки неукраїнські?
так у вас в монастырях, смею напомнить, тоже же же же, ну, то есть ни разу не "целибат"?
то есть не совсем на всю голов** не целибат?
наглость - второй карман.
за "мораль" стаду рассказывают ездуны на джипах.
да ладно, каждый бы так делал - ты им сказки и нелепые возмущения колпаком, а они тебе -
Дела Церковные - шляпа на йолке...
Так ужє в сінаґоґє Залатая ґозачька усьо давно пастанавілі - йолка на хануку далжьна біть в хасідскай шьляпє!
Новый Год - светский праздник!
У нас елка стоит от католического рождества до водохрещення!
а українською ти спілкуватися не здатне? скрєпа тобі нахилятися не заважає?
ну принаймні чесно
Я можу виключно їх приймати.
тіпуля, та ти жгьош))) давай ще заряди що небудь
Попробуй изьясняться на человеческом язіке.