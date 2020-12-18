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"Шкарлет нелегітимний міністр": нардепи "ЄС" протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти. ФОТОрепортаж

Народні депутати "Європейської Солідарності" протестували проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепи "ЄС" вийшли до ложі Кабміну на початку сьогоднішнього засідання парламенту, в межах якого мала відбутися Година запитань до уряду, з плакатами "Шкарлет - плагіатор" і "Шкарлет нелегітимний міністр".

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Шкарлет нелегітимний міністр: нардепи ЄС протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти 01
Шкарлет нелегітимний міністр: нардепи ЄС протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти 02
Шкарлет нелегітимний міністр: нардепи ЄС протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти 03

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

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Топ коментарі
+9
Медведчук і Зеленський призначили Шкарлета міністром освіти.
Чекаємо на згортання української освіти та мови !!
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18.12.2020 11:02
+7
Минулого разу табачника виносили ногами вперед "в комплекті" зі всіма іншими покидьками.
Шкарлет буде викидатись на смітник разом з іншими ермаками, венедіктовими і татаровими.
Але ганьба ж не змиється.
Це ж як має колапсувати країна щоб до такого докотитись !!
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18.12.2020 11:08
+5
А зачем сходившим на выборы по приколу образование? Для отпрысков мертведчуки-коломойские приготовили ржачные видосики вместо книжек и уроков.
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18.12.2020 11:07
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Да чо они к суркису прицепились то? чувак на дистанционке голосовал, пусть лучше Динамо Киев помогает брату подымать, чем сидит в Раде)))
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18.12.2020 10:54 Відповісти
Его карточка голосовала = подлог. Пусть не сидит в Раде, а сложит мандат.
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18.12.2020 12:14 Відповісти
Для правителей Украины легитимными есть законы их исторической родины.На территории, где они зарабатывают деньги, законов для них нет.
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18.12.2020 11:00 Відповісти
они фамилию на плакатиках неправильно написали. правильно шмарклет.
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18.12.2020 11:00 Відповісти
Медведчук і Зеленський призначили Шкарлета міністром освіти.
Чекаємо на згортання української освіти та мови !!
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18.12.2020 11:02 Відповісти
При квартальному посміховиську, українська мова вже давно "згорнута" на тб і радіо. Манкуртам 73% не потрібна ні мова, ні освіта, ні армія, ні своя віра. Їм ржачні відосіки потрібні.
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18.12.2020 11:10 Відповісти
А зачем сходившим на выборы по приколу образование? Для отпрысков мертведчуки-коломойские приготовили ржачные видосики вместо книжек и уроков.
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18.12.2020 11:07 Відповісти
Минулого разу табачника виносили ногами вперед "в комплекті" зі всіма іншими покидьками.
Шкарлет буде викидатись на смітник разом з іншими ермаками, венедіктовими і татаровими.
Але ганьба ж не змиється.
Це ж як має колапсувати країна щоб до такого докотитись !!
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18.12.2020 11:08 Відповісти
"Шкарлет нелегітимний міністр": нардепи "ЄС" протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти - Цензор.НЕТ 8912
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18.12.2020 11:36 Відповісти
А ЕС забула, що творила їхня влада, кожного дня порушуючи регламент? По скільки разів ваш парубок виносив на переголосування закони? Забули?
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18.12.2020 11:54 Відповісти
То і цій Зе-владі треба бути покидьками, якщо попередники так робили? І наступній теж ? - Отак і буде вся якраї на десятиріччами в лайні жити.
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18.12.2020 12:17 Відповісти
Шкарлет міністр - чергове позорище гнилої української верхівки. Раді ректорів вишів ганьба!
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18.12.2020 12:12 Відповісти
Ганьба. Позор- то у москалів
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18.12.2020 12:18 Відповісти
Сам дивуюсь. Але у словнику ProLing ULIS такий варіант є. Хоча "позорисько" немає. А при таких наших керманичах це ж найнеобхідніші терміни. Одної "ганьби" тут замало....
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18.12.2020 13:23 Відповісти
Шкурлет похож на сыновей януковича,про остальное уже сказано.У зеленой шлемы, нет токсикоза на то,что она натащила во власть? А то нам круглосуточно ригать от рыгыонов хочется.
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18.12.2020 12:15 Відповісти
 
 