"Шкарлет нелегітимний міністр": нардепи "ЄС" протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти. ФОТОрепортаж

Народні депутати "Європейської Солідарності" протестували проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепи "ЄС" вийшли до ложі Кабміну на початку сьогоднішнього засідання парламенту, в межах якого мала відбутися Година запитань до уряду, з плакатами "Шкарлет - плагіатор" і "Шкарлет нелегітимний міністр".

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Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.