Депутатські фракції в Раді обрали своїх кандидатів на посаду судді КСУ. ДОКУМЕНТ
Депутатські фракції у Верховній Раді визначилися зі своїми кандидатами на вакантну посаду судді Конституційного Суду.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив науковий співробітник "Центру конституційної демократії" Геннадій Друзенко, передає Цензор.НЕТ.
"Після того, як Венеціанка порадила Верховній Раді не висувати і не обирати суддів КСУ до запровадження прозорого і відкритого конкурсу, я подумав, що наша ініціатива отримала потужного і авторитетного союзника, не послухатися якого депутатам буде не комільфо. Я виявився наївним: всі фракції і групи, крім інфантильного "Голосу", вміло і вчасно подали своїх кандидатів. Знайомтеся:
- Ольга Бондар-Петровська - від фракції "Батьківщина";
- Ольга Совгиря - від фракції "Слуга Народу";
- Микола Сірий - від фракції "Європейська Солідарність";
- Юрій Павленко - від фракції "Опозиційна платформа-За життя";
- Дмитро Журавльов - від депутатської групи "Довіра"", - написав він.
Також Друзенко зазначив, що привертає увагу той факт, що трьох із п'яти кандидатів парламент зовсім недавно відмовився обирати суддями КСУ - всі вони в сесійній залі набрали менш як 150 голосів. Але це не завадило фракціям і групам висунути їх знову.
Нагадаємо, 11 грудня Венеціанська комісія затвердила свій висновок щодо реформи Конституційного Суду України, в якому наголосила на необхідності змін процедури добору суддів та створенні незалежного органу з оцінки кандидатів, що складається з міжнародних експертів із прав людини і представників громадянського суспільства. До введення таких змін парламенту і з'їзду суддів не рекомендується заповнювати свої квоти в КСУ.
Будь ласка, зачекайте...
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"Николай Сирый - от фракции "Европейская Солидарность"
Ой, как неудобно получилось.......
Сейчас порохоботы объяснят.
Но, думаю зелёная мразь этого не сделает, его ведь выдвинула ЕС.
Все эти квалификации и докторские покупаются. Это не показатель в нашей стране. Вон шкарлет - цельный министр.
Это мог бы показать "прозрачный и открытый конкурс", но это не нужно ЕС.