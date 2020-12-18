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Венеціанська комісія (227) ВР (14814) КС (1425)

Депутатські фракції в Раді обрали своїх кандидатів на посаду судді КСУ. ДОКУМЕНТ

Депутатські фракції у Верховній Раді визначилися зі своїми кандидатами на вакантну посаду судді Конституційного Суду.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив науковий співробітник "Центру конституційної демократії" Геннадій Друзенко, передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як Венеціанка порадила Верховній Раді не висувати і не обирати суддів КСУ до запровадження прозорого і відкритого конкурсу, я подумав, що наша ініціатива отримала потужного і авторитетного союзника, не послухатися якого депутатам буде не комільфо. Я виявився наївним: всі фракції і групи, крім інфантильного "Голосу", вміло і вчасно подали своїх кандидатів. Знайомтеся:

  • Ольга Бондар-Петровська - від фракції "Батьківщина";
  • Ольга Совгиря - від фракції "Слуга Народу";
  • Микола Сірий - від фракції "Європейська Солідарність";
  • Юрій Павленко - від фракції "Опозиційна платформа-За життя";
  • Дмитро Журавльов - від депутатської групи "Довіра"", - написав він.

Депутатські фракції в Раді обрали своїх кандидатів на посаду судді КСУ 01
Депутатські фракції в Раді обрали своїх кандидатів на посаду судді КСУ 02
Депутатські фракції в Раді обрали своїх кандидатів на посаду судді КСУ 03
Депутатські фракції в Раді обрали своїх кандидатів на посаду судді КСУ 04
Фото: Друзенко/Facebook

Також Друзенко зазначив, що привертає увагу той факт, що трьох із п'яти кандидатів парламент зовсім недавно відмовився обирати суддями КСУ - всі вони в сесійній залі набрали менш як 150 голосів. Але це не завадило фракціям і групам висунути їх знову.

Читайте на "Цензор.НЕТ":Венеціанська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон є одним для всіх, - Стефанішина

Нагадаємо, 11 грудня Венеціанська комісія затвердила свій висновок щодо реформи Конституційного Суду України, в якому наголосила на необхідності змін процедури добору суддів та створенні незалежного органу з оцінки кандидатів, що складається з міжнародних експертів із прав людини і представників громадянського суспільства. До введення таких змін парламенту і з'їзду суддів не рекомендується заповнювати свої квоти в КСУ.

Депутатські фракції в Раді обрали своїх кандидатів на посаду судді КСУ 05
Депутатські фракції в Раді обрали своїх кандидатів на посаду судді КСУ 06
Депутатські фракції в Раді обрали своїх кандидатів на посаду судді КСУ 07
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В эти минуты УКРАИНСКОЕ интернет-издание "Страна" ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Путина. А обыски проводят на канале "Прямой"... Каких вам реформ ещё не хватает?...

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18.12.2020 11:03 Відповісти
Не зря я за "Голос" голосовал. Остальное - это реальная помойка. Жаль, что у них рейтинг такой, зато это как барометр нашего общества... Еще есть "Сила Люлей", но там рейтинг совсем крошечный, без Вакара у "Голоса" был такой же, хорошо, что он их хоть немного подзарядил.
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18.12.2020 11:19 Відповісти
Справедливості ради треба уточнити: "ЄС" - це напівпомийка, як і за слугами, там теж є ложка варення в банці з га...ом.
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18.12.2020 11:26 Відповісти
"После того, как Венецианка посоветовала Верховной Раде не выдвигать и не избирать судей КСУ до внедрения прозрачного и открытого конкурса, я подумал, что наша инициатива получила мощного и авторитетного союзника, ослушаться которого депутатам будет не комильфо."
"Николай Сирый - от фракции "Европейская Солидарность"
Ой, как неудобно получилось.......
Сейчас порохоботы объяснят.
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18.12.2020 11:58 Відповісти
Я не порохобт, но знаю Николая Сирого, это очень квалифицированный юрист, доктор конституционного права и он среди этих кандидатов единственный, кого действительно следовало бы назначить судьёй Конституционного суда.
Но, думаю зелёная мразь этого не сделает, его ведь выдвинула ЕС.
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18.12.2020 12:39 Відповісти
Возможно, а возможно и нет.
Все эти квалификации и докторские покупаются. Это не показатель в нашей стране. Вон шкарлет - цельный министр.
Это мог бы показать "прозрачный и открытый конкурс", но это не нужно ЕС.
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18.12.2020 12:53 Відповісти
Микола Сірий сама найкраща кандидатура. Сама ганебна Юрій Павленко.
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18.12.2020 15:51 Відповісти
 
 