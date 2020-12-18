Депутатські фракції в Раді обрали своїх кандидатів на посаду судді КСУ. ДОКУМЕНТ

Депутатські фракції у Верховній Раді визначилися зі своїми кандидатами на вакантну посаду судді Конституційного Суду.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив науковий співробітник "Центру конституційної демократії" Геннадій Друзенко, передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як Венеціанка порадила Верховній Раді не висувати і не обирати суддів КСУ до запровадження прозорого і відкритого конкурсу, я подумав, що наша ініціатива отримала потужного і авторитетного союзника, не послухатися якого депутатам буде не комільфо. Я виявився наївним: всі фракції і групи, крім інфантильного "Голосу", вміло і вчасно подали своїх кандидатів. Знайомтеся:

Ольга Бондар-Петровська - від фракції "Батьківщина";

Ольга Совгиря - від фракції "Слуга Народу";

Микола Сірий - від фракції "Європейська Солідарність";

Юрій Павленко - від фракції "Опозиційна платформа-За життя";

Дмитро Журавльов - від депутатської групи "Довіра"", - написав він.









Фото: Друзенко/Facebook

Також Друзенко зазначив, що привертає увагу той факт, що трьох із п'яти кандидатів парламент зовсім недавно відмовився обирати суддями КСУ - всі вони в сесійній залі набрали менш як 150 голосів. Але це не завадило фракціям і групам висунути їх знову.

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Нагадаємо, 11 грудня Венеціанська комісія затвердила свій висновок щодо реформи Конституційного Суду України, в якому наголосила на необхідності змін процедури добору суддів та створенні незалежного органу з оцінки кандидатів, що складається з міжнародних експертів із прав людини і представників громадянського суспільства. До введення таких змін парламенту і з'їзду суддів не рекомендується заповнювати свої квоти в КСУ.





