У ЗСУ зафіксовано 35-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 172 інфікованих, - командування Медсил
У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 172 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією, зафіксовано 35-й летальний випадок від COVID-19, повідомляє командування Медичними силами ЗСУ.
"На жаль, у Збройних силах України зафіксовано 35 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії клініки інфекційних хвороб Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Позитивний результат ПЛР-тесту від 20.11.2020. Незважаючи на проведене лікування, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала", - сказано в повідомленні медиків на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Усього за минулу добу зареєстровано 172 нових випадки COVID-19. Із них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 21 особу. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 146 осіб.
Зазначають, що стан здоров'я пацієнтів задовільний.
У цілому станом на 10:00 18 грудня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3 178 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 323 людини. За час пандемії одужали 9523 людини.
Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, - 89 осіб.
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Ну, зато новые лица! Те всушники, что проголосовали за Зе, вы довольны?
А от ситуація погана, бо вперто не хочуть запроваджувати лазерну терапію.
Тих всіх медиків при війську треба порозгонити; віддати 35 вояків якось грипові при наявності в Україні власних лазерних апаратів "Геліос" (вершини досконалості http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf), це злочин, який не може мати строку давності.