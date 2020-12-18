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У ЗСУ зафіксовано 35-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 172 інфікованих, - командування Медсил

У ЗСУ зафіксовано 35-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 172 інфікованих, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 172 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією, зафіксовано 35-й летальний випадок від COVID-19, повідомляє командування Медичними силами ЗСУ.

"На жаль, у Збройних силах України зафіксовано 35 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії клініки інфекційних хвороб Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Позитивний результат ПЛР-тесту від 20.11.2020. Незважаючи на проведене лікування, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала", - сказано в повідомленні медиків на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Усього за минулу добу зареєстровано 172 нових випадки COVID-19. Із них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 21 особу. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 146 осіб.

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Зазначають, що стан здоров'я пацієнтів задовільний.

У цілому станом на 10:00 18 грудня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3 178 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 323 людини. За час пандемії одужали 9523 людини.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, - 89 осіб.

У ЗСУ зафіксовано 35-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 172 інфікованих, - командування Медсил 01
У ЗСУ зафіксовано 35-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 172 інфікованих, - командування Медсил 02
У ЗСУ зафіксовано 35-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 172 інфікованих, - командування Медсил 03
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Неумелая борьба Зекоманды с ковидом уносит больше жизней бойцов ВСУ, чем даже неумелое командование Зе.
Ну, зато новые лица! Те всушники, что проголосовали за Зе, вы довольны?
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18.12.2020 11:23 Відповісти
Хто така чи такий Медсил я не знаю, такого в українській мові нема.
А от ситуація погана, бо вперто не хочуть запроваджувати лазерну терапію.
Тих всіх медиків при війську треба порозгонити; віддати 35 вояків якось грипові при наявності в Україні власних лазерних апаратів "Геліос" (вершини досконалості http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf), це злочин, який не може мати строку давності.
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18.12.2020 11:53 Відповісти
 
 