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дороги (3033) Укравтодор (1200)

До кінця року Укравтодор завершить ремонт 4000 км доріг, а наступного року має намір побудувати і відремонтувати 6800 км

До кінця року Укравтодор завершить ремонт 4000 км доріг, а наступного року має намір побудувати і відремонтувати 6800 км

Крім того, глава Укравтодору Олександр Кубраков заявив про плани перейти до мегапроєктів і планування на кілька років уперед.

Про це пишуть "ФАКТИ.ICTV".

"Зокрема, він представив план так званих мегапроєктів до 2025 року. Згідно з цим планом, Україна очікує $2 млрд інвестицій у ремонт 1 400 км пілотних ділянок на ключових трасах, про що вже є укладені домовленості. Також до 2022 року Кубраков планує відремонтувати дороги, що ведуть до прикордонних переходів", - повідомляють журналісти.

Відповідно до першого мегапроєкту, будуть оновлені 600 км доріг у 11 прикордонних областях із бюджетом 12,6 млрд гривень - у цю суму входять також 30 нових КПП.

Інший важливий напрямок - розвинути успішний досвід будівництва нової бетонної траси Решетилівка-Дніпро, яку здадуть в наступному році. Кубраков озвучив план до 2025 року, згідно з яким таких доріг буде побудовано 2 900 км. Пріоритетними напрямками стануть траси М-29 Харків - Перещепине (180 км), Р-55 Одеса - Новий Буг (135 км), Н-08 Бориспіль - Маріуполь (95 км у Дніпропетровській області).

До кінця року Укравтодор завершить ремонт 4000 км доріг, а наступного року має намір побудувати і відремонтувати 6800 км 01

"Цементобетонні дороги важливі з тієї причини, що в них практично немає імпортної складової, цементних заводів в Україні багато, і вони працюють", - зазначив Кубраков.

Серед озвучених Укравтодором планів - відремонтувати 1 385 мостів, добудувавши такі знакові довгобуди, як мости в Запоріжжі. Також до 2025 року мають намір побудувати Київську об'їзну дорогу, дорогу до Одеського морського порту і ще один гігантський об'єкт - Кременчуцький міст. На це знадобиться 28,7 млрд грн.

"Загальний бюджет мегапроєктів може скласти рекордні 340 млрд грн. Для порівняння - в 2020 році на ремонт доріг було виділено близько 120 млрд грн. Ці цифри досить вражаючі, особливо якщо врахувати, що вливання в інфраструктуру відбуваються на тлі загального падіння економіки і ВВП", - пишуть "ФАКТИ.ICTV".

На думку економістів Ukraine Economic Outlook, інфраструктурна програма "Велике будівництво" допомогла стримати падіння ВВП в четвертому кварталі до 3,7% замість очікуваних 11%.

"Під час кризи, а особливо під час карантину, люди не отримують тих же доходів, що раніше, а тому починають менше споживати. В цьому випадку потрібно нарощувати попит з боку держави, що і сталося у випадку з "Великим будівництвом", - переконаний Михайло Кухар.

Як повідомлялося, Олександр Кубраков заявив про намір Укравтодору виходити на зовнішні ринки, щоб шукати фінансування для довгострокових проєктів.
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Топ коментарі
+4
До конца года Укравтодор завершит ремонт 4000 км дорог, а в следующем году намерен построить и отремонтировать 6800 км - Цензор.НЕТ 437
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18.12.2020 11:24
+4
супер! На одеській трасі, від Ставищ до Жашкова зроблена ідеальна дорога! Стоїть бігборд - велике будівництво під підтримкою блазна. Все б ок, але цей участок побудований років 4 тому! )))))
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18.12.2020 11:25
+3
Так они уже поплыли с первым снегом -зеля тупо,как оно умеет,всех обокрал
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18.12.2020 11:25
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Какие идиоты додумались класть асфальт в морозы и снег? Чтобы все сошло весной вместе со снегом?
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18.12.2020 11:23 Відповісти
Так они уже поплыли с первым снегом -зеля тупо,как оно умеет,всех обокрал
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18.12.2020 11:25 Відповісти
Це давня совкова технологія,класти асфальт за будь-якої погоди !!!)))
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18.12.2020 11:39 Відповісти
Та да,разумков уже рассказал про второй ковидфонд...
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18.12.2020 11:23 Відповісти
До конца года Укравтодор завершит ремонт 4000 км дорог, а в следующем году намерен построить и отремонтировать 6800 км - Цензор.НЕТ 437
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18.12.2020 11:24 Відповісти
4 000 из которіх будут отремонтированные в этом году
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18.12.2020 11:25 Відповісти
супер! На одеській трасі, від Ставищ до Жашкова зроблена ідеальна дорога! Стоїть бігборд - велике будівництво під підтримкою блазна. Все б ок, але цей участок побудований років 4 тому! )))))
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18.12.2020 11:25 Відповісти
В середені 90-их на ций ділянці була дорога ,танкова відпочиває !!)))
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18.12.2020 11:42 Відповісти
З якого фонду будуть красти у наступному році?
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18.12.2020 11:37 Відповісти
До кінця року?! А це як: далі асфальт класти в грязюку?
Одне з двох: або хльопчики відключили інстинкт самозбереження, або ж остаточно збараніли.
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18.12.2020 11:52 Відповісти
Ржака в том, кто владелец Ukraine Economic Outlook. Оно -
Михаил Кухар (возможно, известный вам в прошлом, как человек, создавший «Литературный журнал») запускает портал о недвижимости и девелопменте. И открывает вакансию главного редактора. Одновременно. Честно вам скажу, в этой новости меня удивляет и радует все.

Во-первых, тот факт что остались еще люди, способные запустить СМИ без главного редактора (и правда, зачем?). Во-вторых, бесспорно, тем, что «Литературный журнал», который мы с вами когда-то внимательно рассматривали, не похоронил под своим весом карьеры создателей. В третьих, тем, что богатая биография Кухара («Он отмазывал ворье в госструктуре. Пиарил всякую высокопоставленную мразь. Страдал от революции. Спасал беркут. А огребет за дряную литературку», - Денис Бигус) не мешает ему работать, а значит, в стране полный плюрализм
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18.12.2020 12:25 Відповісти
 
 