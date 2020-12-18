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КМДА (2331) Київ (19120) Новий рік (551) ялинка (114)

Цього року церемонію "запалювання" головної ялинки України можна буде побачити онлайн, - КМДА

Традиційно, 19 грудня, в День святого Миколая о 19:00 відбудеться святкове засвічення головної ялинки країни на Софійській площі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Ми з нетерпінням чекаємо тієї миті, коли поринемо в новорічну казкову атмосферу. І зробили все можливе, аби вона була безпечною. Звісно, на всіх новорічних локаціях буде контроль за дотриманням карантинних правил. Проте просимо й відвідувачів відповідально поставитись до встановлених вимог – тримати соціальну дистанцію та носити засоби безпеки! Ті, хто не матиме можливості потрапити на засвічення новорічної красуні, зможуть зробити це онлайн. Трансляцію дійства проведе ТРК "Київ", а також його можна буде побачити на Youtube каналі ТРК "Київ", Youtube каналі КМДА та Офіційному порталі Києва", – зазначила директорка Департаменту культури Діана Попова.

Нагадаємо, що для уникнення скупчення людей цьогорічний новорічний маршрут простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк "Володимирська гірка", Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все за правилами карантину: в Києві створили святковий пішохідний маршрут головними новорічними місцями завдовжки 8 км

Головна ялинка країни височітиме на Софійській площі, головна ялинка Києва – біля Арки дружби народів, а центральна ялинка Подолу стоятиме на Контрактовій площі. Також святкування проходитиме без фестивалів, концертів, великих сцен, фуд-кортів, будуть лише сувеніри та гарячі напої. Натомість новорічний маршрут матиме безліч інших цікавинок: світлові артінсталяції, фотозони, атракціони, гірки, ковзанки тощо.

Цього року церемонію запалювання головної ялинки України можна буде побачити онлайн, - КМДА 01

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Топ коментарі
+6
Шах и мат вам порохоботы...при Порошенко такого точно не было..😃
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18.12.2020 11:30
+4
Самосожжение зерыгов когда онлайн будет?
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18.12.2020 11:27
+3
Обов"язково тре подивитись це велетенське досягнення Бубочки Оманського!!!Якби не він то Різдва би небуло !!! Тре чатувати щоб Порох не завадив !!!)))
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18.12.2020 11:28
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Самосожжение зерыгов когда онлайн будет?
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18.12.2020 11:27 Відповісти
Дійсно цеж дивовижне видовище ,немаєаналогов!!)))
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18.12.2020 11:30 Відповісти
Вы еще накличете Зерг-раш такими словами
У вас черный кот есть? А если найдем?
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18.12.2020 11:37 Відповісти
У меня лабрадорша)
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18.12.2020 12:12 Відповісти
Обов"язково тре подивитись це велетенське досягнення Бубочки Оманського!!!Якби не він то Різдва би небуло !!! Тре чатувати щоб Порох не завадив !!!)))
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18.12.2020 11:28 Відповісти
Какое счастье...и как мы ранее без этого жили...
Срасибо зеленому стаду...наконец то свершилось то чего с нетерпением ждал весь народ...
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18.12.2020 11:28 Відповісти
видимо ето диджитализация и конечно же прорыв - купить видеокамеру и прикрутить ее к с столбу + провода - кругом бегом за $200 можно управиться, если больше? - вас обманули.
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18.12.2020 11:29 Відповісти
Шах и мат вам порохоботы...при Порошенко такого точно не было..😃
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18.12.2020 11:30 Відповісти
Це досягнення Бубочки вже ніхто не перевершить !!)))
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18.12.2020 11:32 Відповісти
Не зря говорят что бубочка величайший лидер современности...и это событие которое будут транслировать онлайн тому подтверждение...😃
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18.12.2020 11:34 Відповісти
А вот и реформы от Организма
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18.12.2020 11:31 Відповісти
Я спокоен - кто заразится = "бохзоветксебе".
Кто воспротивился = еретик.
Все просто.
Правда, кому побоку = "гореть вечно", правда как и "Сталин" - ни разу не "горит вечно".
Вообще-то, жаль что Наполеон обосрался, он вроде не веруном был, но сделал столько шо Эйнштейн скрывается в углу и мямлит - Батя, я не нарочно.
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18.12.2020 11:35 Відповісти
Краще подивитися онлайн, як віслюка заганятимуть назад до цирку
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18.12.2020 11:45 Відповісти
краще б он-лайн запустили церемонію самоспалення недопрезидента..
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18.12.2020 11:57 Відповісти
йолка срака і ***** аби їх не підвело...
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18.12.2020 11:58 Відповісти
Если будет все по сценарию Василия Рыбникова то можно и посмотреть.
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18.12.2020 12:09 Відповісти
Просто ахренеть.

Который год мне абсолютно пофигу на ту елку, под которой пьяное жлобье со своими выводками со всей Украины хороводы водит. Но теперь еще можно будет посмотреть на этот зоопарк онлайн.
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18.12.2020 12:25 Відповісти
Янелоху всю маліну обісрали. Він так хотів справжній шабаш під ялинкою з відьмацькім ковпаком. Цікаво, чия це була ідея начипити на ялинку такий ковпак? Це ж не просто так, бо і ковпак відьми - це не звичайна шляпка.
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18.12.2020 12:37 Відповісти
Цього року церемонію "запалювання" головної ялинки України можна буде побачити онлайн, - КМДА - Цензор.НЕТ 5690
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18.12.2020 15:00 Відповісти
Цього року церемонію "запалювання" головної ялинки України можна буде побачити онлайн, - КМДА - Цензор.НЕТ 898
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18.12.2020 16:02 Відповісти
 
 