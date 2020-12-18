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Туреччина (3431) Чавушоглу (126) Чорне море (1620) Акар (18) Денис Шмигаль (4397)

Туреччина відіграє важливу роль у системі збереження стабільності й безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль

Туреччина відіграє важливу роль у системі збереження стабільності й безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що одним із пріоритетних напрямів українсько-турецької взаємодії повинна стати ситуація з питань безпеки в Чорноморському регіоні.

Як інформує пресслужба Кабінету міністрів України, Шмигаль провів зустріч із міністром закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу і міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, передає Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, міжнародної політики та співробітництва у сфері оборони й безпеки. Так, прем'єр-міністр України схвалив проведення консультацій на рівні керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств України і Турецької Республіки у форматі "Квадрига", що, за його словами, свідчить про особливий характер партнерства між країнами.

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Шмигаль також наголосив, що Туреччина є надійним партнером України і грає важливу роль у системі збереження стабільності й безпеки в Чорноморському регіоні.

"Одним із пріоритетних напрямів українсько-турецької взаємодії повинна стати ситуація з питань безпеки в Чорноморському регіоні. Адже саме стабільність і безпека є запорукою успішного розвитку ділових контактів і міжнародної торгівлі в цілому", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр висловив сподівання, що тематика деокупації Криму і Донбасу залишатиметься у фокусі уваги двостороннього співробітництва України і Туреччини, а також подякував Туреччині за готовність взаємодіяти в межах Кримської платформи.

Під час зустрічі Шмигаль наголосив, що одним із найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин України і Туреччини є завершення переговорів про укладення Угоди про вільну торгівлю.

"Упевнений, що збільшення річного товарообігу між нашими країнами щонайменше до $10 млрд є хорошою метою для розширення нашого економічного співробітництва", - зазначив прем'єр.
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я бы сказал не просто важную, а практически критическую как страна нато
в регионе...
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18.12.2020 12:10 Відповісти
та в любую - тока бы не в кацапскую...
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18.12.2020 12:55 Відповісти
 
 