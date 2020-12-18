Водій мікроавтобуса пішов на обгін і врізався на зустрічній смузі в легковик на Львівщині: госпіталізовано 10 осіб, зокрема двох дітей, - поліція

17 грудня приблизно о 22:45 на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Конюхів у Стрийському районі сталася ДТП, в якій постраждали 10 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса "Фольксваген", 34-річний житель Чернівців, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Фольксваген Гольф", яким керував 47-річний мешканець Закарпаття.

Унаслідок зіткнення тілесних ушкоджень зазнали водії транспортних засобів, 22-річний пасажир "Гольфа", мешканець Закарпаття, а також семеро пасажирів мікроавтобуса віком 19, 25, 30, 66, 69 років та двоє дітей віком 2,5 та 4 роки – мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей. Усі учасники ДТП були доставлені до лікарні. Медики уточнюють їхні діагнози.

За фактом слідчі Стрийського відділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Правоохоронці встановлюють обставини події.

"Поліція Львівщини вкотре закликає водіїв бути уважними та обережними, керуючи транспортними засобами, особливо в темну пору доби. Не порушуйте вимог Правил дорожнього руху, будьте відповідальними", - йдеться в сообщении.