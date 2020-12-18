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Новини ДТП
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ДТП (4442) Львівщина (2294) Нацполіція (14879)

Водій мікроавтобуса пішов на обгін і врізався на зустрічній смузі в легковик на Львівщині: госпіталізовано 10 осіб, зокрема двох дітей, - поліція

Водій мікроавтобуса пішов на обгін і врізався на зустрічній смузі в легковик на Львівщині: госпіталізовано 10 осіб, зокрема двох дітей, - поліція

17 грудня приблизно о 22:45 на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Конюхів у Стрийському районі сталася ДТП, в якій постраждали 10 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса "Фольксваген", 34-річний житель Чернівців, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Фольксваген Гольф", яким керував 47-річний мешканець Закарпаття.

Унаслідок зіткнення тілесних ушкоджень зазнали водії транспортних засобів, 22-річний пасажир "Гольфа", мешканець Закарпаття, а також семеро пасажирів мікроавтобуса віком 19, 25, 30, 66, 69 років та двоє дітей віком 2,5 та 4 роки – мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей. Усі учасники ДТП були доставлені до лікарні. Медики уточнюють їхні діагнози.

За фактом слідчі Стрийського відділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Правоохоронці встановлюють обставини події.

"Поліція Львівщини вкотре закликає водіїв бути уважними та обережними, керуючи транспортними засобами, особливо в темну пору доби. Не порушуйте вимог Правил дорожнього руху, будьте відповідальними", - йдеться в сообщении.

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СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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18.12.2020 12:25 Відповісти
34-х летнего жителя Черновцов кастрировать! Иначе жизни не видать! Дебилы не должны размножаться!
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18.12.2020 12:26 Відповісти
Какие бесшабашные водители! Наверное, выезжают в рейс с девизом: А ВДРУГ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ?
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18.12.2020 12:27 Відповісти
Ну неуверен что успееш, не рискуй, идиот
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18.12.2020 12:32 Відповісти
"Водитель микроавтобуса пошел на обгон и врезался на встречке" - чтобы такого больше не было нужно ликвидировать встречку, как в тех странах где всё для людей, а не для Коломойских, Фирташей, Пинчуков и на них похожих.
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18.12.2020 12:51 Відповісти
Самое несправедливое в таких случаях-когда страдают другие, а эта тварь-виновник -жива-здорова
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18.12.2020 14:07 Відповісти
Ніхто не відміняв правил дорожнього руху ,на жаль поліція і незаміний Аваков усунулись від відповідальності за цей хаос що творится на дорогах.
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18.12.2020 15:05 Відповісти
 
 