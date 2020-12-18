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Кількість випадків COVID-19 в Україні до кінця року сягне 1 мільйона, - Шмигаль

Кількість випадків COVID-19 в Україні до кінця року сягне 1 мільйона, - Шмигаль

В Україні загальна кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом до кінця року сягне 1 млн осіб.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У світі захворіло 75 млн осіб, майже 1 млн 700 тис. людей у світі померли внаслідок ускладнень від цієї хвороби. В Україні загальна кількість виявлених випадків до кінця року сягне 1 млн", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд має комплексне бачення протидії пандемії - від антикризових кроків тут і зараз до чіткого плану на найближчі місяці та роки. Прем'єр зазначив, що Кабмін введе з 9 січня оптимальну модель посиленого карантину, збільшить кількість тестувань, а згодом буде здійснюватися безкоштовна вакцинація окремих груп населення.

"Ми вже кілька місяців працюємо над удосконаленням системи нагляду на предмет дотримання контактними особами правил самоізоляції", - додав Шмигаль.

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Прем'єр зазначив, що уряд також працює над посиленням здатності медичної системи боротися з коронавірусом.

За його словами, в українських лікарнях зайнято понад 26 тис. ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом.

"Якщо сьогодні кількість (зайнятих. - ред.) ліжок для хворих коронавірусом в Україні зменшується, з 28-27 тисяч на день - зараз трохи більше 26 тис. ліжок, то кількість ліжок, забезпечених киснем, на сьогодні становить понад 34 тис., і щотижня ця кількість збільшується", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що поставив МОЗ завдання забезпечити до 80% ліжкомісць киснем.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Усього за час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 944 381 випадок захворювання коронавірусною хворобою.
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ВНЕЗАПНО!
... достал из широких штанин
мощную маску на пол-хлеборезки
В НЕЙ я как Бэтмэн сгонял в магазин
И на метро совершил две поездки...
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18.12.2020 12:11 Відповісти
Миллион заболевших, но не миллион смертей. Смертность от Кровид меньшая, чем от гриппа. Кстати, почему Степашка отказался от вакцинации вслед за Путиным? А? А почему правление компании Файзер, производящей вакцину, отказались прививаться? А почему Шмыга с Зеленым не расследуют кто создал и оплатил создание этого вируса и не подали в международный суд на них? Известно, что лабораторию в Ухани оплачивал Билл Гейтс. Чего это трепятся постоянно за корону, а ничего не делают по изобличению преступников? Странное поведение.
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18.12.2020 12:27 Відповісти
Та на Зетатолк пишут что Украина сбила МН-17, так что я реально не понял почему все скрывают и почему ну, того что про рептилоидов кричал, а, Дэвида айка не убили злостные и злобные рептипирамидооиды С Ними просто Сила!!! Я вот тоже Силен и могу говорить шо попы - м..даки, но при всрече с двумя попами - говорю - Срава Бисусу Персту - и они такие - ... как там щас - Перстос обдрес, или как?
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18.12.2020 12:43 Відповісти
Да, вот и еще новость подоспела, что в Украине за 10 мес этого года смертность на 1 тыс человек уменьшилась. Статистика - дело тонкое, против нее не попрешь.
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18.12.2020 15:49 Відповісти
Уважаемый Денис, поделитесь какие меры предусмотрены для защиты и поддержки населения и социально незащищенных жителей Украины?
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18.12.2020 12:15 Відповісти
Количество случаев COVID-19 в Украине до конца года достигнет 1 миллиона, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1531
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18.12.2020 12:18 Відповісти
Jak w kaczy kuper - ZE Twarz wyrzucić na zbity pysk!
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18.12.2020 12:24 Відповісти
Ефективність діяльності та успіхи вражають...

"Мы уже несколько месяцев работаем на совершенствованием системы надзора на предмет соблюдения контактными лицами правил самоизоляции", - добавил Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3237742
Премьер отметил, что правительство также работает над усилением способности медицинской системы бороться с коронавирусом. Источник: https://censor.net/ru/n3237742
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18.12.2020 12:25 Відповісти
"Количество случаев COVID-19 в Украине до конца года достигнет 1 миллиона, - Шмыгаль" - не до конца года, а уже в этот понедельник Злеленский будет праздновать первый миллион заражённых.
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18.12.2020 12:40 Відповісти
 
 