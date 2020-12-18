Кількість випадків COVID-19 в Україні до кінця року сягне 1 мільйона, - Шмигаль

В Україні загальна кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом до кінця року сягне 1 млн осіб.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У світі захворіло 75 млн осіб, майже 1 млн 700 тис. людей у світі померли внаслідок ускладнень від цієї хвороби. В Україні загальна кількість виявлених випадків до кінця року сягне 1 млн", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд має комплексне бачення протидії пандемії - від антикризових кроків тут і зараз до чіткого плану на найближчі місяці та роки. Прем'єр зазначив, що Кабмін введе з 9 січня оптимальну модель посиленого карантину, збільшить кількість тестувань, а згодом буде здійснюватися безкоштовна вакцинація окремих груп населення.

"Ми вже кілька місяців працюємо над удосконаленням системи нагляду на предмет дотримання контактними особами правил самоізоляції", - додав Шмигаль.

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Прем'єр зазначив, що уряд також працює над посиленням здатності медичної системи боротися з коронавірусом.

За його словами, в українських лікарнях зайнято понад 26 тис. ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом.

"Якщо сьогодні кількість (зайнятих. - ред.) ліжок для хворих коронавірусом в Україні зменшується, з 28-27 тисяч на день - зараз трохи більше 26 тис. ліжок, то кількість ліжок, забезпечених киснем, на сьогодні становить понад 34 тис., і щотижня ця кількість збільшується", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що поставив МОЗ завдання забезпечити до 80% ліжкомісць киснем.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Усього за час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 944 381 випадок захворювання коронавірусною хворобою.