Шмигаль - нардепам про призначення Шкарлета: якщо у вас є побоювання - зверніться до суду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Сергій Шкарлет призначений на посаду міністра освіти і науки відповідно до чинного законодавства.

Про це прем'єр-міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Міністра призначено відповідно до чинного законодавства, він зачитав присягу відповідно до закону і приступив до виконання своїх обов'язків. Якщо у вас є побоювання, Україна демократична країна, зверніться до суду, надайте докази для кримінального провадження, надайте відповідні експертні та судові рішення - ми їх розглядатимемо разом із вами, з регламентним комітетом, Верховною Радою", - сказав глава уряду.

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

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