Шмигаль - нардепам про призначення Шкарлета: якщо у вас є побоювання - зверніться до суду
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Сергій Шкарлет призначений на посаду міністра освіти і науки відповідно до чинного законодавства.
Про це прем'єр-міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
"Міністра призначено відповідно до чинного законодавства, він зачитав присягу відповідно до закону і приступив до виконання своїх обов'язків. Якщо у вас є побоювання, Україна демократична країна, зверніться до суду, надайте докази для кримінального провадження, надайте відповідні експертні та судові рішення - ми їх розглядатимемо разом із вами, з регламентним комітетом, Верховною Радою", - сказав глава уряду.
Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.
Будь ласка, зачекайте...
Иначе выбирайте ёлку - на Софиевской или в ОПе
Основний і єдиний принцип роботи зеГНИД.
Готовятся к приему малоросии обратно в руский мир.
Есть зафиксированные факты мошенничества и плагиата Шкарлета.
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти згодом таки http://osvita.ua/vnz/76621/ виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета. Також ресурс false-science.ucoz.ua оприлюднив висновки, що плагіат був не лише в докторській дисертації Шкарлета, але й був системним при захисті в галузі економічних наук у Чернігівському національному технологічному університеті, де Шкарлет працював ректором.
сволочьАзиров или Янукович считает что в Ростове больше нет мест...
Спортивний арбітражный суд (CAS) сказав ПТН-ПНХ !
«Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом сообщается на https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_6689_decision.pdf сайте организации.»
Но это временно, и вы даже не подозреваете насколько это кратковременно, отупели от жира и беззакония.
Соответственно финансирование Офиса генерального прокурора вырастет на 2 млрд грн.
У кого еще есть сомнения какой министр уступил почти на 3 млрд уменьшение на образование без боя ? И почему Кабмину так близок этот вор в министрах образования? Разумков теперь твоим детям можно списывать в школе и тупеть тупеть тупеть, получая пятерки!
осталось добавить:
если вы не отзовётесь, мы напишем в Спортлото!
зашквар 101 или 1001?