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У Німеччині зафіксовано рекордний добовий приріст хворих на COVID-19: понад 30 тис.

У Німеччині зафіксовано рекордний добовий приріст хворих на COVID-19: понад 30 тис.

Уперше від початку пандемії COVID-19 у Німеччині зафіксували добовий приріст заражень понад 30 тисяч, 813 осіб, у яких виявили коронавірус, померли за минулу добу.

Про це повідомляє українська служба Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), оприлюдненими у п'ятницю, 18 грудня, протягом минулої доби зареєстровано 33 777 нових інфікованих коронавірусом.

У RKI наголосили, що ця кількість містить і 3,5 тис. випадків з федеральної землі Баден-Вюрттемберг, які були зафіксовані напередодні, але з технічних причин не були передані в RKI. Тож "чиста кількість" добового приросту нових заражень становить 30 277, наголосили в RKI. Загалом станом на 18 грудня від початку пандемії в Німеччині зареєстровано 1,4 мільйона заражень коронавірусом.

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Що стосується кількості летальних випадків, то протягом минулої доби в Німеччині їх зареєстровано 813. Раніше тільки один раз кількість смертей тих, у кого був виявлений коронавірус, перевищувала цей показник - 16 грудня повідомлялося про 952 летальні випадки. Загалом станом на 18 грудня у Німеччині померли 24,9 тисячі людей, у яких був виявлений коронавірус.

Тиждень тому в Німеччині був встановлений рекорд добового приросту кількості заражень коронавірусом: 11 грудня повідомлялось про 29875 нових випадків. 

Як повідомлялось, з 16 грудня в Німеччині діє "жорсткий" локдаун, який попередньо триватиме до 10 січня 2021 року. У цей період закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Обслуговування здійснюється в аптеках, банках, АЗС, однак не працюють перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг. Театри, музеї, фітнес-клуби та басейни залишаються зачиненими з 2 листопада, коли запровадили "м'який" локдаун.

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30 тисяч для Германии єто 13 тысяч для Украины.
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18.12.2020 12:50 Відповісти
Клоун диванный, иди на роботу. Хватит уже людей смешить
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18.12.2020 13:01 Відповісти
хаха, патамуша перед закриттям усі рванули закупляться на різдво! народу як у мурашнику було! кількість на кв.метр ніхто не контролює. та воно і до дупи дверці у непровітрюваних магазинах.
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18.12.2020 13:35 Відповісти
 
 