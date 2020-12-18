Головним завданням плану вакцинації проти коронавірусу є охоплення 50% населення України, - Шмигаль

Кошти на вакцину проти коронавірусу в наступному році виділять зі спецфонду державного бюджету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцин для 4 млн українців у межах ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю закладені в Держбюджет... Дякую народним депутатам, за те, що проголосували за створення відповідного спеціального фонду. В наступному році цей спецфонд буде використовуватися для закупівлі і забезпечення вакцинування", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що вакцинацію від коронавірусу проводитимуть на базі існуючих кабінетів щеплень, яких станом на грудень цього року нараховується понад 11 тис.

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За словами Шмигаля, основним завданням плану вакцинації є охоплення вакцинацією проти коронавірусу 50% населення України. Пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в Операції об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи, які проживають в закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критичноважливих структур державної безпеки, зокрема ДСНС, Нацгрвардія, ЗСУ, Нацполіція, військовослужбовці МВС, працівники сфери освіти, літні люди.