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Головним завданням плану вакцинації проти коронавірусу є охоплення 50% населення України, - Шмигаль

Головним завданням плану вакцинації проти коронавірусу є охоплення 50% населення України, - Шмигаль

Кошти на вакцину проти коронавірусу в наступному році виділять зі спецфонду державного бюджету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцин для 4 млн українців у межах ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю закладені в Держбюджет... Дякую народним депутатам, за те, що проголосували за створення відповідного спеціального фонду. В наступному році цей спецфонд буде використовуватися для закупівлі і забезпечення вакцинування", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що вакцинацію від коронавірусу проводитимуть на базі існуючих кабінетів щеплень, яких станом на грудень цього року нараховується понад 11 тис.

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За словами Шмигаля, основним завданням плану вакцинації є охоплення вакцинацією проти коронавірусу 50% населення України. Пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в Операції об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи, які проживають в закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критичноважливих структур державної безпеки, зокрема ДСНС, Нацгрвардія, ЗСУ, Нацполіція, військовослужбовці МВС, працівники сфери освіти, літні люди.

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Топ коментарі
+3
Вселяким держпотворам та їх родинам!! Пересічні мають ,як завжди разраховувати на власні кошти !!)))
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18.12.2020 12:39
+1
Госслужащим, авакяновским птенцам и слугам уродов - остальнім забашлять прийдется
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18.12.2020 12:33
+1
по заголовку - 50% населення повинні робити її собі сами, як создавать так і колоть.
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18.12.2020 12:36
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Тобто дочекаються моменту, коли залишиться лише 50% населення?
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18.12.2020 12:32 Відповісти
по заголовку - 50% населення повинні робити її собі сами, як создавать так і колоть.
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18.12.2020 12:36 Відповісти
Госслужащим, авакяновским птенцам и слугам уродов - остальнім забашлять прийдется
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18.12.2020 12:33 Відповісти
Вселяким держпотворам та їх родинам!! Пересічні мають ,як завжди разраховувати на власні кошти !!)))
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18.12.2020 12:39 Відповісти
ні, вони повинні наповнювати держбюджет у наступному році, щоб усілякі держпотвори та їх родини зробили щеплення за ці кошти. тобто повинні заплатити і за себе і за отого держслужбовця, за його сім'ю , за його дітей та за паливо для його машини та усіх його бабів. Оце і є держбюджет!
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18.12.2020 12:43 Відповісти
вы сами их все выбирали... сами и ешьте
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10.02.2021 22:21 Відповісти
Алё, какие "средства заложены в госбюджет"? Международный фонд выделил деньги на вакцинацию, а не на ваши дороги.
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.
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18.12.2020 13:06 Відповісти
Нынешний проект бюджета, кроме всего прочего - это точное подтверждение наших предупреждений, что деньги Евросоюза и Всемирного банка Зеленский и К собираются тратить на что угодно, но не на вакцинацию. От заложенной на вакцинацию суммы 15, 091 млрд. гривен, оставили 2, 36 млрд. гривен пустив остальное на удовлетворение аппетитов группы поддержки из "Довиры" и "Батькивщины".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html?m=1
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18.12.2020 13:08 Відповісти
Буквально вчера этот лопух заявлял, что нужно 90% вакцинировать... сегодня уже 50%.. Через неделю заявит, что достаточно уколоть только его и клоуна.
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18.12.2020 13:13 Відповісти
Шмигаль на засіданні уряду пообіцяв_1) Україна отримає вакцину НЕ ПІЗНІШЕ ЄВРОПИ.
2) До кінця року в Україні буде 1 мільйон хворих українців.
Угадайте, де ПРАВДА з однієї спроби?
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18.12.2020 13:14 Відповісти
50% скота должны чипировать а остальных просто отымеют в очко в качестве профилактики вирусов
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18.12.2020 14:06 Відповісти
Может хватит уже об этом шмыргале? Тошнить начинает.
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18.12.2020 14:53 Відповісти
Трындуны...Вы хоть медиков вакцинируйте. А вообще-то вакцины еще нет и помин, а может и до апреля не будет (СМИ). А планов громадье, размахов шаги саженьи ...
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10.02.2021 22:19 Відповісти
 
 