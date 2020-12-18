"Слуга народу" Кравчук про можливе скасування голосування щодо Шкарлета: Треба спочатку звільнити міністра, а потім ще раз голосувати
У "Слузі народу" кажуть, що є юридична колізія щодо можливого скасування голосування за призначення міністра освіти Сергія Шкарлета, оскільки він склав присягу.
Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Не можна просто внести постановою. Треба, умовно кажучи, спочатку звільнити, а потім знову голосувати. Тому це така певна юридична колізія. І пан Шкарлет є чинним міністром. Знову ж таки, треба щонайменше розібратися, чи кнопкодавив депутат, щоб він поніс відповідальність за це", - сказала Кравчук.
За її словами, спочатку потрібно довести, що кнопкодавство відбувалося. Кравчук запевнила, що в "Слузі народу" всі голосували персонально.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Сергій Шкарлет призначений на посаду міністра освіти і науки відповідно до чинного законодавства.
Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.
Будь ласка, зачекайте...
Потому надо переголосовать
Кто этих идиотов выбрал в парламент ???
От, от! Блін, та яка держава, яке суспільство - ТАКА ШКОЛА! Школа то елемент суспільства, а не навпаки! І, найголовніше, виховує людину не школа, а сім`я і оточення. Школа лише дає знання! А здатність і бажання ті знання отримувати в школі формуються в дитину у сім`ї!
Яка хата - такий тин. Який батько - такий син. Чув таке?
В тому й біда, що хреноі "батьки", які просто похерили своїх дітей винних в тому роблять когось - школу, державу, сусідів.. Та кого завгодно, але не самих себе. бачу, в тебе така проблема, а школа винна?
Треба уволіть кнопкодавів, і анулювати результати голосування.
-
-
-
-
-
-
-
Зебіли, 73% ідіотів, кого ж ви там понавибирали?! То і є ваші новіє літца, ну зовсім чесні, зовсім не такі, як старі?
И у позорного столба
Кишкой поледнего вора
Последнего "слугу" удавим
Вона свідомо йде на те щоби залишити голосування в силі і свіомо намагається створити перепони на шляху відміни голосування.
Але якщо її фантазія буде прийнята то демократія у ВР перестане існувати, буде узурпація влади
а срака мляті - пенкаля
и а вы дакажите (с)