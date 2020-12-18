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ВР (14814) кнопкодавство (100) Слуга народу (2800) Кравчук Євгенія (374) Шкарлет (353)

"Слуга народу" Кравчук про можливе скасування голосування щодо Шкарлета: Треба спочатку звільнити міністра, а потім ще раз голосувати

У "Слузі народу" кажуть, що є юридична колізія щодо можливого скасування голосування за призначення міністра освіти Сергія Шкарлета, оскільки він склав присягу.

Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не можна просто внести постановою. Треба, умовно кажучи, спочатку звільнити, а потім знову голосувати. Тому це така певна юридична колізія. І пан Шкарлет є чинним міністром. Знову ж таки, треба щонайменше розібратися, чи кнопкодавив депутат, щоб він поніс відповідальність за це", - сказала Кравчук.

За її словами, спочатку потрібно довести, що кнопкодавство відбувалося. Кравчук запевнила, що в "Слузі народу" всі голосували персонально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль - нардепам про призначення Шкарлета: якщо у вас є побоювання - зверніться до суду

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Сергій Шкарлет призначений на посаду міністра освіти і науки відповідно до чинного законодавства.

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

Також читайте: Разумков доручив регламентному комітету розглянути можливе кнопкодавство замість Суркіса. ВIДЕО

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Топ коментарі
+7
ДУРА, под сомнение поставлено голосование
Потому надо переголосовать
Кто этих идиотов выбрал в парламент ???
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18.12.2020 12:37
+7
А потім ще до суду, який все і всіх розсудить...
"Слуга народа" Кравчук о возможной отмене голосования по Шкарлету: Надо сначала уволить министра, а затем еще раз голосовать - Цензор.НЕТ 1155
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18.12.2020 12:37
+5
Блін, які ж вони впороті! Мало того, що цілий "міністр" простий злодюжка, бо плагіат, то є звичайна крадіжка, так вони ще й махлюють з голосування. Їх ж за руку злапали, а воно падло викручується, *************, як звичайна вулична шпана і гопота.

Зебіли, 73% ідіотів, кого ж ви там понавибирали?! То і є ваші новіє літца, ну зовсім чесні, зовсім не такі, як старі?
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18.12.2020 12:40
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ДУРА, под сомнение поставлено голосование
Потому надо переголосовать
Кто этих идиотов выбрал в парламент ???
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18.12.2020 12:37 Відповісти
як раз ті, хто їх сотворив - вчителі!
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18.12.2020 12:39 Відповісти
Знайшов винних?
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18.12.2020 12:41 Відповісти
школа - це держава у мініатюрі. у школі є крупція, у школіє обман і насильство, дзеркально усе у державі потім по-дорослому.
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18.12.2020 13:12 Відповісти
"школа - це держава у мініатюрі" (с.).
От, от! Блін, та яка держава, яке суспільство - ТАКА ШКОЛА! Школа то елемент суспільства, а не навпаки! І, найголовніше, виховує людину не школа, а сім`я і оточення. Школа лише дає знання! А здатність і бажання ті знання отримувати в школі формуються в дитину у сім`ї!

Яка хата - такий тин. Який батько - такий син. Чув таке?
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18.12.2020 13:43 Відповісти
якого батька школа випустила, такий він і буде. у тебе народна мудрість тих часів, коли ще шкіл не було. а зараз є вчені-5-років-зірки, які на роботі на рівні твоєї народної творчості минулих сторіч. нічого їм вуз за 5 років із світового досвіду не передає. твої вчилки приїовують передачу дітям світового надбання, чи вони просто самі його у голові не мають?
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18.12.2020 13:53 Відповісти
З часів, коли ще школи не було... Вчилки приховують передачу світового надбання... то звіздець. Ні, ти невиліковний. В тебе то по спадку, напевно.
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18.12.2020 13:59 Відповісти
бо вони у цьому варяться, це їх хліб, вони цим оточені по вимогам професії, а вони і після вузів на рівні тих, хто виклдав 30 років тому. https://www.youtube.com/watch?v=Mb77CF-YYJk
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18.12.2020 14:04 Відповісти
от чого у педкоронованої 2ма педдипломами звізди лягушка-путєшєствєнніца 30 років після розвалу союзу і по всіх узьких освітянських сайтах все ще є лише "хвастухою"? це батьки винні, що вчилка у 2020 ще досі на рівні совка 80тих років? чи вуз, який не може зробити апгрейд тому, кому видає диплом?
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18.12.2020 13:59 Відповісти
Та відстань, блін.
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18.12.2020 14:01 Відповісти
хаха,ти зливаєшся? ну відповідає твоєму рівню розвитку. ти її продукт.
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18.12.2020 14:08 Відповісти
ульібнісь, тобі роблять скрін-сейв.
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18.12.2020 14:09 Відповісти
Тебе послати, чи само підеш?
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18.12.2020 14:17 Відповісти
ти само приперлось, само і уходь.
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18.12.2020 14:21 Відповісти
скажи мені свою думку на таке: вчитель брав участь у загальному конкурсі "найкращий тато України" і виграв його. виграв у тих, у кого немає педосвіти. він законно його виграв? він не виграв конкурса "найкращий тато серед тат-вчителів", він виграв його у "сметрних". отак скрізь в Україні.
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18.12.2020 13:15 Відповісти
Блін, але в тебе все запущено... В Батько то є людина, яка народжує, плекає, виховує,оберігає, співчуває, радіє і сумує... Це є батько! Яким боком до батьківства, до сімейного виховання і відносин в сім`ї професія? А вчитель, то лише ПРОФЕСІЯ. Професія вчити чогось - правопису, фізики, математики, хімії, правил поведінки, законів...
В тому й біда, що хреноі "батьки", які просто похерили своїх дітей винних в тому роблять когось - школу, державу, сусідів.. Та кого завгодно, але не самих себе. бачу, в тебе така проблема, а школа винна?
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18.12.2020 13:52 Відповісти
то ти запитай у того звіздочота, який хвастається твоєю перемогою.
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18.12.2020 14:10 Відповісти
от же подстилка.. ля ты куртизанка потом Богу на суде докажите что докажите.. ****** во когда бубочку грохнурт а его таки грохнут ибо помрет Вовчик не своей смертью.. то начнут эти подстилужки верещать как те прыгоАстралы кричали да мы не мы и ничего такого не делали и не знали... ага повери м....
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18.12.2020 12:55 Відповісти
В тому й біда, що повірити не повірили, але пробачили. А нехай, ми ж добрі. А вони ж падли ні, то суче поріддя в мерлого з горла вирве.
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18.12.2020 13:55 Відповісти
А потім ще до суду, який все і всіх розсудить...
"Слуга народа" Кравчук о возможной отмене голосования по Шкарлету: Надо сначала уволить министра, а затем еще раз голосовать - Цензор.НЕТ 1155
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18.12.2020 12:37 Відповісти
ну короче, яка освіта така і держава. саме з освіти і вийшли зелені і риговські придурки.
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18.12.2020 12:38 Відповісти
Ніт.
Треба уволіть кнопкодавів, і анулювати результати голосування.
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18.12.2020 12:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-A0a9r7jVqA

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18.12.2020 12:40 Відповісти
Как голосовали за Шкарлета ОПЗЖ 20 голосов, ЕС, Батькивщина, Голос ноль голосов
"Слуга народа" Кравчук о возможной отмене голосования по Шкарлету: Надо сначала уволить министра, а затем еще раз голосовать - Цензор.НЕТ 1188
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18.12.2020 12:40 Відповісти
Блін, які ж вони впороті! Мало того, що цілий "міністр" простий злодюжка, бо плагіат, то є звичайна крадіжка, так вони ще й махлюють з голосування. Їх ж за руку злапали, а воно падло викручується, *************, як звичайна вулична шпана і гопота.

Зебіли, 73% ідіотів, кого ж ви там понавибирали?! То і є ваші новіє літца, ну зовсім чесні, зовсім не такі, як старі?
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18.12.2020 12:40 Відповісти
трускавецкая школа права. - если назначение незаконно, то нужно сначала уволить, - чем косвенно подтвердить законность назначения
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18.12.2020 12:41 Відповісти
Разводят, потом окажется что он болел, пока его снимали.А через время вопрос забудется-будут другие, похлеще,а он останется еще и компенсацию получит.
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18.12.2020 13:24 Відповісти
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столба
Кишкой поледнего вора
Последнего "слугу" удавим
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18.12.2020 12:42 Відповісти
Штучки-дрючки...-звільняючи його,ви одночасно легітимізуєте голосування.
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18.12.2020 12:42 Відповісти
Вона якраз не ДУРА ...
Вона свідомо йде на те щоби залишити голосування в силі і свіомо намагається створити перепони на шляху відміни голосування.
Але якщо її фантазія буде прийнята то демократія у ВР перестане існувати, буде узурпація влади
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18.12.2020 12:54 Відповісти
морда фотки просить кірпіча.
а срака мляті - пенкаля
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18.12.2020 13:08 Відповісти
зиьропопые зебилы, пропихнули а потом такие коллизия, вернуть нельзя
и а вы дакажите (с)
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18.12.2020 13:19 Відповісти
Як у дворовому футболі - заіграно?
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18.12.2020 18:03 Відповісти
КС может отменить
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18.12.2020 18:25 Відповісти
 
 