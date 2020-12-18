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Учора принаймні три нардепи були відсутні під час голосування, хоча їхні картки спрацювали, - депутат "Голосу" Железняк

Учора принаймні три нардепи були відсутні під час голосування, хоча їхні картки спрацювали, - депутат

У "Голосі" заявили, що в парламенті вчора, 17 грудня картки щонайменше трьох нардепів проголосували, хоча їх самих не було в сесійній залі на момент голосування.

Про це розповів журналістам нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас переконливий доказ того, що вчора кілька народних депутатів, щонайменше три були відсутні під час голосування, хоча їхні картки голосували. Ви чули про пана Суркіса, цю інформацію ніхто не спростовує. Але ми вчора проводили своє власне розслідування, переглянули всі відео, і в мене є докази, які дають розуміння, коли в ложі перебувають 5 осіб, через секунду до голосування вже голосує 8 осіб, то в нас або дуже спортивні народні депутати, або щонайменше три картки спрацювали", - сказав Железняк.

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

Читайте також: "Слуга народу" Кравчук про можливе скасування голосування щодо Шкарлета: Треба спочатку звільнити міністра, а потім ще раз голосувати

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В ручную пускай голосуют,те у кого руки заняты другими делами зарплату не получат.
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18.12.2020 12:53 Відповісти
це лише власним підписом на листочку.
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18.12.2020 13:36 Відповісти
ну переголосуют. Ну и шо? Зеленые выродки поумнеют?
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18.12.2020 13:00 Відповісти
їх такими совтворили, звідки там уму узятися.
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18.12.2020 13:37 Відповісти
ну так шо трудно этих депутатов вычислить и зачмырить? шо вы все языки в ж о п у засовуете? боитесь?
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18.12.2020 13:00 Відповісти
це часозатратно. лише через тиждень побачимо перші результати.
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18.12.2020 13:39 Відповісти
За плагиатора голосуют плагиаторы.
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18.12.2020 16:29 Відповісти
Случайно, не этот ли деятель присвоил "легитимному" звание "проффесора"? Сколько там еще желающих совершить научные подвиги!
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18.12.2020 16:31 Відповісти
 
 