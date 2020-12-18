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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, - глава Міноборони Таран

Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, - глава Міноборони Таран

За наявною інформацією, нині на території тимчасово окупованого Кримського півострова Російська Федерація здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив Міністр оборони України Андрій Таран в інтерв'ю турецьким ЗМІ напередодні засідання в Києві міністрів оборони та закордонних справ України і Туреччини у форматі "квадриги".

"Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн", - сказав Таран.

Міністр оборони також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільному судноплавству у Керченській протоці. Намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства у акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія.

Таран також відповів на запитання журналістів турецьких інформаційних агенцій Anadolu та Demirören.

Також читайте: Найближчим часом Росія може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, - Данілов

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Топ коментарі
+8
а ти на шо надеялось голосуя за Зеленского?
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18.12.2020 12:59
+7
Тоді Україна де факто стане ядерною державою. росія силою змінить безядерний статус України, розмістив на її території ядерну зброю.
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18.12.2020 12:53
+4
Крымчан можно поздравить с новым статусом ядерных заложников.
И натовской мишени, хотя московиты могут загадить Крым радиацией
и без помощи НАТО - на это ума как раз хватит.
Жгите ещё, дебилы, вам такое полезно.
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18.12.2020 13:20
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Тоді Україна де факто стане ядерною державою. росія силою змінить безядерний статус України, розмістив на її території ядерну зброю.
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18.12.2020 12:53 Відповісти
Ядерное оружие в Крыму со времен совка и никуда оно не девалось..Гребаный Таран и его оточення..
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18.12.2020 13:14 Відповісти
Бот, там его отродясь никогда не было и никогда не будет. Ибо просто незачем... Ракету по баллистике гораздо проще закускать с уральских ипеней, чем с Крыма
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18.12.2020 13:52 Відповісти
В Крыму находилось одно из хранилищ ядерного вооружения (12 управление министерства обороны). На доме, в котором я жил, на фасаде цифры 1955. Городок строился для военных, которые обслуживали это вооружение. Так что не рассказывай то, про что не знаешь.
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18.12.2020 14:35 Відповісти
Треба тимчасово вийти з договору про ядерне роззброєння. І в преамбулі підкреслили: тимчасово, до моменту повного виконання гарпетій Будапештського меморандуму і припинення окупації наших територій.
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18.12.2020 13:19 Відповісти
Це побачили в Глазах путіна на пресконференції.
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18.12.2020 12:55 Відповісти
А вы на что надеялись? Плохо только что Украина и в ус не дует и не думает вооружаться, надеясь что ее защитит Ахметов, Фирташ, Коломойский и Порошенко
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18.12.2020 12:55 Відповісти
а ти на шо надеялось голосуя за Зеленского?
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18.12.2020 12:59 Відповісти
Ето ты в урне сидело и видело за кого я голосовал? Само небось за рыговского московского дячка и олигофрена Петьку голосовало?
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18.12.2020 13:02 Відповісти
почему не думает? я себе калаш купил, Хороший такой, 7,62Х39.
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18.12.2020 13:01 Відповісти
Полицаи лицензию на калаш с нуля дали, или вы до этого гладкостволом владели?
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18.12.2020 17:19 Відповісти
з Гуантанамою все готуюються перестрілюватися)). От придурки навіжені ..
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18.12.2020 13:03 Відповісти
Есть сомнения ?? -
-
Посмотрите в глаза ПУКину ! = = = = =
.
https://www.youtube.com/watch?v=1JV-NVoL8s0

.
.
.
\
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18.12.2020 13:04 Відповісти
сподіваюсь крисчани отримали те, що хотіли, бо, якщо що, то перший постріл з ЯЗ буде по них ))))
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18.12.2020 13:04 Відповісти
А мы ожидаем до нового года из нарабсеи благую весть и, о, да, много музыки(лебединое озеро), как и последующий парад суверенитетов.ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУРЯТСКИЙ ХУРАЛ - ИНСТИТУТ СПЛОЧЕНИЯ НАЦИИ. Одним словом, хутинау пламенный привет от бывшего пациента из Шарите
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18.12.2020 13:18 Відповісти
Крымчан можно поздравить с новым статусом ядерных заложников.
И натовской мишени, хотя московиты могут загадить Крым радиацией
и без помощи НАТО - на это ума как раз хватит.
Жгите ещё, дебилы, вам такое полезно.
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18.12.2020 13:20 Відповісти
Нам би таку красуню мати,потужністю 25 мегатон.В США було таких на озброєні близько 500 штук.Хто володіє такою зброєю,той володіє світом.На жаль в москалів теж є ядерна зброя,звісно вони брешуть за кількість.Але все одно мають.Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, - глава Міноборони Таран - Цензор.НЕТ 1514
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18.12.2020 13:20 Відповісти
Кому конкректно?Зеленій "владі"?
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18.12.2020 14:19 Відповісти
да грязную склепали бы и достаточно, все равно если ядреная бабахает там процентов 40 взаимодействует а остальное разлетается - эффект шантажа почти тот же
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18.12.2020 17:24 Відповісти
Давно пора этих кацапских пид@ров обосанных мочить всем миром, пока не поздно..благо, что они много где уязвимы..надо лишь политическую волю проявить
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18.12.2020 13:20 Відповісти
Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, - глава Міноборони Таран - Цензор.НЕТ 3753
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18.12.2020 13:27 Відповісти
Ппц только представить как засрут крым. Крымчане что вы наделали
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18.12.2020 13:28 Відповісти
а ви її точно запросили на платформу по деокупації Криму? чи префікс де- в рашці сприйняли не так? може ще в очі разок глянути з виглядом побитої собаки.....позорище, а не керівництво країни.....президенти всрані.
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18.12.2020 13:31 Відповісти
Поплач і попроси військових щоб перешкодили.
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18.12.2020 13:36 Відповісти
Сенсаційна новина.
16 січня 2015- https://www.radiosvoboda.org/a/26797960.html До Криму почали завозити ракети, здатні носити ядерні боєголовки - Джемілєв
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18.12.2020 13:41 Відповісти
Та да,тут на Цензоре и Джамилев и еще,не помню,года 2-3 назад трвндели,шо в Крым завезли 10 ядерных . бомб.
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18.12.2020 20:17 Відповісти
Чому світ дозволяє мордору зброю масового знищення розміщувати на окупованих територіях? Чому Трампакс їхні яйця не щемив в усіх галузях? А тому що вони самі його яйця щемлять. От такий був в Америці препіздєнт.
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18.12.2020 13:49 Відповісти
Таран - ты посто тупой писдливый баран. ядерное оружие в Крыму - просто бессмыслица ибо гораздо проще и надежнее пулять ядрен-батоном с уральских ипеней.
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18.12.2020 13:50 Відповісти
Оно то так проще ясен день, только московиты всегда говорили что желают это г пулять с чужой территории, дабы ответка не к ним летела.
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18.12.2020 17:27 Відповісти
А шо там з українською ядерною зброєю? Так, скиглити та розмазувати смарчкі по своїй пиці на багато простіше ніж захищати,працювати та нищити ворога.
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18.12.2020 14:09 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬСЯ И НАКАЗАТЬ РОССИЮ ВСЕМ МИРОМ !!! ГЛАВНОЕ НИКОГО ИЗ НИХ НЕ ЖАЛЕТЬ !!!
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18.12.2020 14:09 Відповісти
Тут другое. Надо этим пользоваться. Строить совместные базы военные от Измаила до Николаева. Хотя бы в том числе и для инфраструктуры и рабочих мест. С Англией и США! В румынском порту Констанца ещё с совковых времён топливом бункеровались америкосы. А позже--так само собой.
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18.12.2020 14:38 Відповісти
 
 