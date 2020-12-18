Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, - глава Міноборони Таран

За наявною інформацією, нині на території тимчасово окупованого Кримського півострова Російська Федерація здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив Міністр оборони України Андрій Таран в інтерв'ю турецьким ЗМІ напередодні засідання в Києві міністрів оборони та закордонних справ України і Туреччини у форматі "квадриги".

"Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн", - сказав Таран.

Міністр оборони також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільному судноплавству у Керченській протоці. Намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства у акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія.

Таран також відповів на запитання журналістів турецьких інформаційних агенцій Anadolu та Demirören.

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