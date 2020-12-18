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Зеленський підписав закон про соцзахист деяких категорій населення в період карантину

Зеленський підписав закон про соцзахист деяких категорій населення в період карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, закон спрямований на посилення соціального захисту та підтримки громадян, зокрема в умовах вжиття необхідних протиепідемічних заходів.

"Згідно з документом, право на отримання допомоги з часткового безробіття застрахованим особам у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують пенсії. Законом урегульовано окремі процедурні питання, пов’язані з набуттям і підтвердженням особою статусу безробітного, а також одержанням допомоги з безробіття на період дії карантину", - йдеться в повідомленні.

Так, для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці закон надає громадянам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, право на одноразове одержання ваучера, який може бути використаний для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко

Як повідомлялося, 2 грудня Верховна Рада ухвалила закон №3486, спрямований на забезпечення соціального захисту населення, яке може постраждати від наслідків поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

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бубочька холосая - новости только про раздачу плюшек.
Про дыру в бюджете, воровство и прочие прелести бубочка не ссобщает
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18.12.2020 12:53 Відповісти
Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения в период карантина - Цензор.НЕТ 5001
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18.12.2020 12:54 Відповісти
Какая разница,что барану подсунули,то и подПИСАЛ...
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18.12.2020 12:58 Відповісти
Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения в период карантина - Цензор.НЕТ 2645
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18.12.2020 12:59 Відповісти
Шмаркля - ты бы лучше тесты бесплатные сделал для людей.
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18.12.2020 13:07 Відповісти
А все ж таки ФОПів то кинули, наобіцяли багато, а КВЕДи на допомогу лише обранним. А інші хай ідуть у дупу... десь так це відбулося.
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18.12.2020 13:08 Відповісти
зрада.
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20.12.2020 19:16 Відповісти
 
 