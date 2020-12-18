Зеленський підписав закон про соцзахист деяких категорій населення в період карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, закон спрямований на посилення соціального захисту та підтримки громадян, зокрема в умовах вжиття необхідних протиепідемічних заходів.

"Згідно з документом, право на отримання допомоги з часткового безробіття застрахованим особам у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують пенсії. Законом урегульовано окремі процедурні питання, пов’язані з набуттям і підтвердженням особою статусу безробітного, а також одержанням допомоги з безробіття на період дії карантину", - йдеться в повідомленні.

Так, для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці закон надає громадянам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, право на одноразове одержання ваучера, який може бути використаний для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності.

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Як повідомлялося, 2 грудня Верховна Рада ухвалила закон №3486, спрямований на забезпечення соціального захисту населення, яке може постраждати від наслідків поширення коронавірусної хвороби COVID-19.