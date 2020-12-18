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Зеленський призначив стипендії 24 науковцям і педагогам терміном на два роки, - указ

Зеленський призначив стипендії 24 науковцям і педагогам терміном на два роки, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави підписав указ №579/2020.

Згідно з документом, державні стипендії строком на два роки призначать 24 вченим і педагогам.

"Сучасний світ розвивається завдяки новим знанням і технологіям. Саме тому конкурентоспроможна та успішна Україна неможлива без якісної освіти. Ми активно підтримуємо українських педагогів і створюємо всі умови для їх соціального захисту", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив довічні стипендії 6 вчителям.

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Зеленский назначил стипендии 24 ученым и педагогам сроком на два года, - указ - Цензор.НЕТ 8252
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18.12.2020 13:05 Відповісти
Огласите весь список. Для просмотра. Интересует некий папа Саша. Есть он там или его тем таки нет?
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18.12.2020 13:06 Відповісти
бл@дота с Ермаковской жОПУ гасит конфликт в ВР со Шкарлетом? ИЛИ СЕЕТЕ ХАОС ДАЛЬШЕ? ДЛЯ ЧЕГО ВАС СЮДА КРЕМЛЬ И ПОСАДИЛ?
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18.12.2020 13:08 Відповісти
да. здесь пожалуйста.. а инвалиды без рук и ног должны доказывать, что у них нету конечностей, чтобы получить мизерную пенсию. и люди после инсульта которые не могут ни читать ни писать тоже обивают пороги.
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18.12.2020 13:42 Відповісти
Интересное кино выходит - основное количество "стипендиатов" еще Хрущова/Брежнева помнят. Чему они учат сейчас - вопрос риторический...
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18.12.2020 13:55 Відповісти
А своего папочку не забыл внести в список!!
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18.12.2020 14:30 Відповісти
 
 