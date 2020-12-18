Арестович: Повідомлення про смерть воїна через інтоксикацію - технічна помилка. Я переплутав і оприлюднив версію окупантів
Українська сторона в Тристоронній контактній групі помилково опублікувала російську версію щодо смерті військовослужбовця однієї з механізованих бригад.
Про це повідомив радник з інформаційної політики української делегації для участі в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.
"Прошу вибачення за дезінформацію суспільства. Вчора на сторінці Делегації було оприлюднено повідомлення про повернення українській стороні тіла одного з наших військовослужбовців, який із невідомих поки обставин опинився на тимчасово непідконтрольній уряду України території і загинув там", - написав Арестович. Він процитував текст вищезгаданого повідомлення, в якому йдеться про те, що український воїн нібито загинув від алкогольної або наркотичної інтоксикації.
"Це повідомлення стало технічною помилкою, відповідальність за яку несу я особисто. Переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, та повідомлення для ЗМІ і фактично оприлюднив версію окупантів", - наголошує Арестович.
Далі він також опублікував офіційну заяву української сторони в ТКГ щодо цієї події:
"17 грудня завдяки відповідним діям гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який 14.12.20 із невстановлених обставин потрапив на тимчасово непідконтрольну територію. Причини його смерті встановить слідство. Дякуємо міжнародним посередникам і групі "евакуація 200" за допомогу в поверненні тіла нашого військовослужбовця", - сказано в заяві української сторони.
Будь ласка, зачекайте...
Мы давно поняли на кого ты работаешь!
А точка зрения всегда зависит от места сидения!
Совісті - ні на грам...
Але дуже м'яко, з огляду на неприпустимість брехні.
Однозначно- Лайк!
Співчуття рідним...
Достойный профессионал в команде зеленых бестолочей.
Особиста відповідальність за "тенічну помилку" О. Арестовича за підмах ворогу це:
1. Особиста "доганка"?
2. Особиста "доганочка"?
3. Особиста "доганюсенька" з підвищеною премією у вигляді додаткової баблусі від Зе-ленусі?
4. Може за такі речі, таких ораторів підвішувати за ..ця? Нехай гойдаються...?
Власно я би обрав Арестовичу варіант № 4.
ТО ШО, БЛІН ТВОЮ ДІВІЗІЮ РАЗВЄДОВАТЄЛЬНУЮ - РОБОТ ? Чи ти вже як Лохдаун акружіл сєбя ТАТАРОВИМ З ЄРМАКОМ?
Хоча чи вибераючи клоуна в президенти хтось бажав почути правду ..., посміятися ..
Горіла хата...
... але коли з захисника роблять алкоголіка ..., а потім він оказуеться задушений ..., це не сміх ..для нормально розвинутих ...,
А коли в когось помилка чи сміх в того реально діагноз...
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
мразь ты арестович.
обвинил, наврал, запутавший, опутанный.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»