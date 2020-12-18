Арестович: Повідомлення про смерть воїна через інтоксикацію - технічна помилка. Я переплутав і оприлюднив версію окупантів

Українська сторона в Тристоронній контактній групі помилково опублікувала російську версію щодо смерті військовослужбовця однієї з механізованих бригад.

Про це повідомив радник з інформаційної політики української делегації для участі в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.

"Прошу вибачення за дезінформацію суспільства. Вчора на сторінці Делегації було оприлюднено повідомлення про повернення українській стороні тіла одного з наших військовослужбовців, який із невідомих поки обставин опинився на тимчасово непідконтрольній уряду України території і загинув там", - написав Арестович. Він процитував текст вищезгаданого повідомлення, в якому йдеться про те, що український воїн нібито загинув від алкогольної або наркотичної інтоксикації.

"Це повідомлення стало технічною помилкою, відповідальність за яку несу я особисто. Переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, та повідомлення для ЗМІ і фактично оприлюднив версію окупантів", - наголошує Арестович.

Далі він також опублікував офіційну заяву української сторони в ТКГ щодо цієї події:

"17 грудня завдяки відповідним діям гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який 14.12.20 із невстановлених обставин потрапив на тимчасово непідконтрольну територію. Причини його смерті встановить слідство. Дякуємо міжнародним посередникам і групі "евакуація 200" за допомогу в поверненні тіла нашого військовослужбовця", - сказано в заяві української сторони.

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