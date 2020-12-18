УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10964 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 252 24
Німеччина (7091) карантин (18171) ліки (1277) Фельдгузен (111) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Україна може стати майданчиком виробництва ліків, необхідних для подолання пандемії, - посол Німеччини Фельдгузен

Україна може стати майданчиком виробництва ліків, необхідних для подолання пандемії, - посол Німеччини Фельдгузен

Україна має шанс стати майданчиком виробництва лікарських препаратів для боротьби з пандемією COVID-19, заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Хоча нам потрібна міжнародна співпраця та глобалізація, і Німеччина залишатиметься відданим прибічником цих процесів у майбутньому, є речі, які необхідно переносити на рідний ґрунт. Це ініціатива в межах німецької економіки, яка передбачає, що життєво необхідні товари, які нам потрібні, зокрема для того, щоб боротися з пандемією, наприклад основні інгредієнти медичних препаратів, необхідно виробляти ближче до дому. Це також шанс для України", - сказала Фельдгузен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Посол уточнила, що Україна географічно близька ЄС, Німеччині і має великий обсяг кваліфікованих трудових ресурсів. За її словами, Україна може стати тією країною, де можуть виробляти лікарські препарати й інші категорії продуктів.

Фельдгузен закликала Україну продовжувати реформу системи громадського здоров'я, щоб вона могла реагувати на пандемії, які, ймовірно, з'являтимуться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині зафіксовано рекордний добовий приріст хворих на COVID-19: понад 30 тис.

"Якщо зіставити Німеччину та Україну, які впровадили на початку жорсткі заходи, обмеження, обидві наші країни виграли час, щоб адаптуватися до пандемії. Наші системи охорони здоров'я не були переобтяжені внаслідок пандемії, і пацієнти могли отримувати доступ до лікування", - пояснила вона.

Крім того, посол подякувала Україні в аспекті міжнародної співпраці за те, що вона направляла своїх лікарів до Італії, а літаком "Мрія" доставляли засоби індивідуального захисту до багатьох країн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Может стать. А может и не стать. А я могу выиграть миллион. А могу и не выиграть. Тоесть шансы 50/50 у нас
показати весь коментар
18.12.2020 13:37
+4
Украина может стать площадкой производства ...

Киев автоматически переименовывается в НьюПариж, а Париж - в Старые васюки...
показати весь коментар
18.12.2020 13:39
+1
головне, щоб не полігоном для випробування тих ліків.
показати весь коментар
18.12.2020 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головне, щоб не полігоном для випробування тих ліків.
показати весь коментар
18.12.2020 13:36 Відповісти
Может стать. А может и не стать. А я могу выиграть миллион. А могу и не выиграть. Тоесть шансы 50/50 у нас
показати весь коментар
18.12.2020 13:37 Відповісти
все зависит от нашего бизнеса.

сейчас, например, очень хорошо и культурно развивается "Дарница" под руководством Шимкива

отечественную фармацевтику в любом случае нужно развивать - хватит жрать индийские таблетки !
показати весь коментар
18.12.2020 14:36 Відповісти
Это так. Но есть маленькое но. Сырье для более- менее современных препаратов пока,в большинстве случаев или китайское или индийское.
показати весь коментар
18.12.2020 17:25 Відповісти
"...Фельдгузен призвала Украину продолжать реформу системы общественного здоровья, чтобы она могла реагировать на пандемии, которые, вероятно, будут появляться..." Якийсь невтішний прогноз..
показати весь коментар
18.12.2020 13:38 Відповісти
Украина может стать площадкой производства ...

Киев автоматически переименовывается в НьюПариж, а Париж - в Старые васюки...
показати весь коментар
18.12.2020 13:39 Відповісти
Анка Мюнхгаузен,останови Северный поток 2,призываем тебя!
показати весь коментар
18.12.2020 13:42 Відповісти
Три лягушки сидели на кувшинке: Одна решила прыгнуть. Сколько их осталось сидеть на кувшинке?
Правильно: Три.
Решить и прыгнуть - разные вещи!
показати весь коментар
18.12.2020 13:40 Відповісти
Вже виробляю вакцину...Другий бутиль зараз капає...))
показати весь коментар
18.12.2020 13:42 Відповісти
тока не докапайся там под струей
показати весь коментар
18.12.2020 13:45 Відповісти
Не заздри...)))
показати весь коментар
18.12.2020 13:47 Відповісти
дивно, ну чому китайці можуть робити все в неймовірній кількості, відкривати в себе виробництва всіх відомих брендів, в будь якій сфері, а ми не можемо ! В нас також ситуація дуже і дуже критична, роботи в людей немає, малий та середній бізнес загибається потроху. Замість доріг би краще відкривали виробничі підприємства, які б виконували замолення від відомих світових брендів. Ми і ближче ніж китайці, і платити нам вже можна як китайцям, бо народ збіднів за 9 місяців далі нікуди !
показати весь коментар
18.12.2020 13:43 Відповісти
конечно может, а может и не...
показати весь коментар
18.12.2020 13:47 Відповісти
не уверен, что площадкой для производства, а вот площадкой для отходов запросто
показати весь коментар
18.12.2020 13:52 Відповісти
еге, Бахтєєва з Богатирьовою вже заінтєрєсовани...
показати весь коментар
18.12.2020 13:53 Відповісти
...ці дві гадини українського медбізнесу - http://www.fttc.com.ua/2016/11/kak-tatyana-bahteeva-nauchilas-lechit-fistalem-i-ahmetovym/
показати весь коментар
18.12.2020 14:14 Відповісти
Молодці! Потравіть там трохи в світі людей українським "Спутніком V". Це якраз саме те, що так потрібно зараз РФії
показати весь коментар
18.12.2020 14:01 Відповісти
то тьі кролик подопьітньй, тебе уже укололи ветеринарную вакцинку, которую и пу себе колоть не хочет? здесь речь за рабочие места.
показати весь коментар
18.12.2020 14:35 Відповісти
Не открывайте Америку. Украина производит и сейчас импортные лекарства.
Субстанции те же самые, только упаковка - Сделано во Франции или Австрии.
Вот почем у работники " Дарница " не покупают свои лекарства.
показати весь коментар
18.12.2020 14:17 Відповісти
ще назви препаратів різняться, бо є для "імпорту" і є для "експорту". а діюча речовина та сама.
показати весь коментар
18.12.2020 14:36 Відповісти
не станет коррумпированная страна никакой площадкой... кравчук развалил флот и просрал ЯО, кучме возили миллионы - ему было мало, прыщавому ющу тоже всегда чего-то не хватало... мир это все увидел и послал Украину на юг...
показати весь коментар
18.12.2020 15:51 Відповісти
https://minval.az/news/124069137 В США одобрили вакцину Moderna
показати весь коментар
18.12.2020 16:56 Відповісти
 
 