Україна може стати майданчиком виробництва ліків, необхідних для подолання пандемії, - посол Німеччини Фельдгузен

Україна має шанс стати майданчиком виробництва лікарських препаратів для боротьби з пандемією COVID-19, заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Хоча нам потрібна міжнародна співпраця та глобалізація, і Німеччина залишатиметься відданим прибічником цих процесів у майбутньому, є речі, які необхідно переносити на рідний ґрунт. Це ініціатива в межах німецької економіки, яка передбачає, що життєво необхідні товари, які нам потрібні, зокрема для того, щоб боротися з пандемією, наприклад основні інгредієнти медичних препаратів, необхідно виробляти ближче до дому. Це також шанс для України", - сказала Фельдгузен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Посол уточнила, що Україна географічно близька ЄС, Німеччині і має великий обсяг кваліфікованих трудових ресурсів. За її словами, Україна може стати тією країною, де можуть виробляти лікарські препарати й інші категорії продуктів.

Фельдгузен закликала Україну продовжувати реформу системи громадського здоров'я, щоб вона могла реагувати на пандемії, які, ймовірно, з'являтимуться.

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"Якщо зіставити Німеччину та Україну, які впровадили на початку жорсткі заходи, обмеження, обидві наші країни виграли час, щоб адаптуватися до пандемії. Наші системи охорони здоров'я не були переобтяжені внаслідок пандемії, і пацієнти могли отримувати доступ до лікування", - пояснила вона.

Крім того, посол подякувала Україні в аспекті міжнародної співпраці за те, що вона направляла своїх лікарів до Італії, а літаком "Мрія" доставляли засоби індивідуального захисту до багатьох країн.