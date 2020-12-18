УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10964 відвідувача онлайн
Новини
2 345 2
вибух (4364) Львів (3024) ДСНС (4983)

Вибух побутового газу стався в житловому будинку у Львові, є постраждалі, - ДСНС. ФОТО

Вибух побутового газу стався в житловому будинку у Львові, є постраждалі, - ДСНС. ФОТО

18 грудня о 11:55 до ДСНС надійшла інформація про те, що у Львові на вул. Ковалевська, 3 в триповерховому житловому будинку в квартирі на третьому поверсі стався вибух побутового газу без подальшого горіння.

Травмовано 2 осіб, які госпіталізовані в лікарню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Вибухом зруйновано несучу стіну на третьому поверсі та пошкоджено перекриття над квартирою.

Вибух побутового газу стався в житловому будинку у Львові, є постраждалі, - ДСНС 01
Вибух побутового газу стався в житловому будинку у Львові, є постраждалі, - ДСНС 02
Вибух побутового газу стався в житловому будинку у Львові, є постраждалі, - ДСНС 03
Вибух побутового газу стався в житловому будинку у Львові, є постраждалі, - ДСНС 04

Читайте також: Ліквідовано пожежу в психоневрологічному диспансері в Києві, - ДСНС

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на законодательном уровне должена быть запрещена продажа (а через 24 месяца и эксплуатация) газового оборудования без системы газ-контроля; объявлена общенациональная финансовая программа льготного кредитования для населения по замене существующего оборудования в течении 2-х лет - это простое и надежное техническое решение этой проблемы!
показати весь коментар
18.12.2020 13:46 Відповісти
ДА ПОРА ГАЗ ПРИЗНАТЬ ОДНИМ ИЗ ОПАСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ !!! И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕГО !!! ЕСЛИ НЕ ХОТИМ ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЛУНУ С КРАТАРАМИ !!!
показати весь коментар
18.12.2020 20:40 Відповісти
 
 