Вибух побутового газу стався в житловому будинку у Львові, є постраждалі, - ДСНС. ФОТО

18 грудня о 11:55 до ДСНС надійшла інформація про те, що у Львові на вул. Ковалевська, 3 в триповерховому житловому будинку в квартирі на третьому поверсі стався вибух побутового газу без подальшого горіння.

Травмовано 2 осіб, які госпіталізовані в лікарню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Вибухом зруйновано несучу стіну на третьому поверсі та пошкоджено перекриття над квартирою.









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