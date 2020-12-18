Вибух побутового газу стався в житловому будинку у Львові, є постраждалі, - ДСНС. ФОТО
18 грудня о 11:55 до ДСНС надійшла інформація про те, що у Львові на вул. Ковалевська, 3 в триповерховому житловому будинку в квартирі на третьому поверсі стався вибух побутового газу без подальшого горіння.
Травмовано 2 осіб, які госпіталізовані в лікарню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Вибухом зруйновано несучу стіну на третьому поверсі та пошкоджено перекриття над квартирою.
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RustIck
показати весь коментар18.12.2020 13:46 Відповісти Мені подобається 3
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар18.12.2020 20:40 Відповісти Мені подобається 0
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