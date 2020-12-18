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Білорусь (7836) посол (1079) ПВК Вагнер (1534) Кизим Ігор (24)

Посол України в РБ Кизим про "вагнерівську спецоперацію": Були контакти на рівні спецслужб і розмова президентів

Посол України в РБ Кизим про

У межах затримання на території Білорусі групи російських бойовиків ПВК "Вагнер" ​​у липні 2020 року відбувалися контакти на рівні спецслужб двох країн і розмова президентів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим.

"Я так розумію, що йшлося про контакти на рівні спецслужб. Я знаю, що такі "вагнерівці" були, вони були захоплені білоруськими силовими структурами. Потім відбулась розмова наших президентів, і вони про щось домовилися. Наскільки я розумію, була домовленість певну кількість людей віддати. Я тільки можу підтвердити факт, що такі розмови були щодо передачі або засудження цих осіб тут у Білорусі. Тому що були навіть докази участі цих осіб в операціях на Донбасі проти українського населення", – зауважив посол.

Кизим водночас додав, що ні він особисто, ані посольство не були залученими до цих переговорів. Зазвичай подібні контакти відбувають напряму між спецслужбами, оминаючи дипломатів, сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про зрив операції щодо "вагнерівців": Особисто найближчими днями подам заяву про держзраду з боку Єрмака і його спробу приховати цей злочин. ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Також дивіться: "Якщо провести розслідування у справі "вагнерівців", то для імпічменту Зеленського будуть всі підстави", - Бутусов. ВIДЕО

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Топ коментарі
+18
т.е. кроме дерьмака там еще и бедосик постарался в сливе? замечательно...
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18.12.2020 13:50
+15
Злив унітаз пішов в турбо режимі??
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18.12.2020 13:45
+14
Это все хорошо ,только остаётся открытым главный вопрос ,когда будем Ермака сожать ,когда ему вручат подозрение о гос. измене 😡😡😡
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18.12.2020 13:45
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Злив унітаз пішов в турбо режимі??
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18.12.2020 13:45 Відповісти
До того ж напряму між президентами, минаючи дипломатичні канали. 😊 Кизим не бреше.
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18.12.2020 13:54 Відповісти
вывсёврьоте! то не вовка-шмаркля, ьл всё голоборотька ... а не, то Порошенко переоделся и под видом "найвеличнейшего" - бедного бубОчко подставляет))
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18.12.2020 14:34 Відповісти
Это все хорошо ,только остаётся открытым главный вопрос ,когда будем Ермака сожать ,когда ему вручат подозрение о гос. измене 😡😡😡
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18.12.2020 13:45 Відповісти
Как только научимся работать как спецслужбы ваших соплеменников.Или заменим ими наших ватных сбушников.
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18.12.2020 13:49 Відповісти
Никогда. Если следующим президентом, будет пророссийский Медведчук то Ермака не посадят,мало того его наградят. Если будет украинский президент то Ермака тоже вряд ли посадят так как он заранее сбежит из Украины. С Зеленским будет всё идентично. Если только произойдёт румынский вариант и народ сам с ними разберётся но это тоже вряд ли.
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18.12.2020 14:01 Відповісти
Подождите вы с дЕРьМАКОМ! Еще СТЕРНЕНКО в СИЗО не упекли! Да и кроме него, целая плеяда активистов Майдана в ожидании подозрений в организации "гос. переворота"...
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18.12.2020 14:02 Відповісти
ему дадут красиво уйти как овощу
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18.12.2020 15:20 Відповісти
т.е. кроме дерьмака там еще и бедосик постарался в сливе? замечательно...
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18.12.2020 13:50 Відповісти
"была договоренность определенное количество людей отдать" - в разговоре 2-х президентов: луки и пу
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18.12.2020 14:00 Відповісти
и 84 мальчиша-плохиша
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18.12.2020 13:51 Відповісти
шмаркля, готуй валізу до яника або зливай єрмака
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18.12.2020 13:52 Відповісти
какой чемодан??? ... око своё "гасудареве" к верхушке главной ёлки страны пусть уже подмывает...
Красиво будет смотреться...
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18.12.2020 14:01 Відповісти
згоден, але нехай хоча би здрисне звідси якомога скоріше
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18.12.2020 14:04 Відповісти
Ух ти. То бубАчка прийняв особисту участь в знищенні спецопереції, розробленої декількома країнами. Зрозуміло, чому "плісняві слуги" бояться створення ТСК по "вагнерівцям".
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
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18.12.2020 14:10 Відповісти
Оказывается, об этой операции и посол знал.
Короче, знали все.
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18.12.2020 14:16 Відповісти
Вот она утечка с ОПы, о которой писали тогда, сам нивчемнеповинный такилох и слил спецоперацию.
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18.12.2020 14:26 Відповісти
Так зекретин лично сдал...повесить всю семейку,чтоб не размножались...
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18.12.2020 14:31 Відповісти
"Чума на оба ваших дома!" (с)
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18.12.2020 15:32 Відповісти
А теперь представим, что операция прошла успешно.
Вопрос - сколько после этого наших людей военных, волонтёров
и непричастных было бы выкрадено и оказалось в тюрьмах на россии ?
Почему об этом не говорим ?
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18.12.2020 16:48 Відповісти
Як гарно виляє хвостом!
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18.12.2020 20:02 Відповісти
ЕСЛИ СУДЫ НЕ РАБОТАЮТ НА ТАКОМ УРОВНЕ !!! ТОГДА ПОРА ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ГЛАВНЫЙ ЗАКОН - ЭТО НАРОД !!!
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18.12.2020 20:36 Відповісти
 
 