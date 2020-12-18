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Законопроєкт про реформу СБУ Рада розгляне в перші тижні січня 2021, - "слуга народу" Кравчук

Законопроєкт про реформу СБУ Рада розгляне в перші тижні січня 2021, -

Верховна Рада на початку 2021 року розгляне законопроєкт про реформування Служби безпеки України, який був одним із передвиборних обіцянок президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На питання про те, які важливі законопроєкти депутати не встигли розглянути в 2020 році, Кравчук відповіла:

"Сьогодні ми могли б принаймні почати розгляд дуже важливого законопроєкту, який реформує Службу безпеки України. Ця обіцянка президента, щоб СБУ займалася розвідкою, контррозвідкою, але не втручалася в економічні справи, не займалася розслідуванням господарських злочинів. Ми всі бачили "маски- шоу", коли озброєні люди заходять до якихось підприємців, інтернет-підприємців, провайдерів. Це завжди має негативний резонанс".

"Слуга народу" додала, що відповідний законопроєкт можуть розглянути "в перші тижні січня, на перших засіданнях".

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Они что, оставшихся непристроеных членов Квартала на усиление СБУ бросят?
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18.12.2020 14:04 Відповісти
Дєвочєк міняти будуть чи ліжка пересувати?
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18.12.2020 14:05 Відповісти
..ЛЯДЕЙ в СБУ уже всех устроили - теперь начали кровати переставлять.
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18.12.2020 14:08 Відповісти
Законопроект о реформе СБУ Рада рассмотрит в первые недели января 2021, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7738
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18.12.2020 14:09 Відповісти
 
 