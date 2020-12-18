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Росія не демонструє політичну волю завершити війну проти України, - посол Німеччини Фельдгузен

Росія не демонструє політичну волю завершити війну проти України, - посол Німеччини Фельдгузен

Російське керівництво не демонструє політичну волю завершити війну проти України.

Про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КБФ.

"Чи захочуть вони закінчити війну? Наразі ми не бачимо такої політичної волі", - сказала вона.

Посол наголосила, що Німеччина буде продовжувати робити кроки, щоб покласти край війні і мінімізувати гуманітарні наслідки на сході.

"Другий аспект. Німеччина та ЄС будуть продовжувати надавати всебічну підтримку процесу реформ в Україні. Німеччина вже інвестувала 1,8 мільярда, так, мільярди євро у співпрацю з Україною з 2014 року. І всі ці зусилля націлені на те, щоб зробити Україну успішнішою та процвітаючою країною. І ми будемо продовжувати це робити", - сказала Фельдгузен.

Серед досягнень України вона відзначила, що в межах децентралізації вдалося завершити об’єднання усіх громад.

"Зараз вкрай важливо, щоб ми відобразили ці досягнення, щоб були забезпечені в Конституції відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, щоб громади мали стале фінансування, яке вони зможуть використовувати в довгостроковій перспективі для того, щоб реалізовувати пріоритети для своїх громадян", - зазначила посол.

"Інше питання - це конституційна криза. Це повертає мене до судової реформи, до цієї теми. Я бачу певні шанси в ситуації конституційної кризи. Тому що раптом усі почали говорити про необхідність судової реформи. Я вже про це говорила. І я думаю, що це друга реформа, яка фундаментально змінить Україну разом з процесом децентралізації і зробить її успішнішою країною", - резюмувала Фельдгузен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може стати майданчиком виробництва ліків, необхідних для подолання пандемії, - посол Німеччини Фельдгузен

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Топ коментарі
+7
ну ви ж їм усіленно вилизуєте, їм норм.
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18.12.2020 14:23
+7
Россия не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7526
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18.12.2020 14:28
+6
Еврика!!! Неужели дошло? Хотя в кремле никогда не скрывали и даже прямо заявляли что Москве нужна только полная капитуляция и сдача всей Украины от Керчи до Львова
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18.12.2020 14:27
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ну ви ж їм усіленно вилизуєте, їм норм.
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18.12.2020 14:23 Відповісти
Она че тупая, Россия уже начинает войну в Беларуси.
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18.12.2020 14:24 Відповісти
росія вже давно керує у німців. а вони не хочуть того замічать.
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18.12.2020 14:28 Відповісти
Война завершится только полным поражением и развалом Рахапомойки.
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18.12.2020 14:24 Відповісти
Еврика!!! Неужели дошло? Хотя в кремле никогда не скрывали и даже прямо заявляли что Москве нужна только полная капитуляция и сдача всей Украины от Керчи до Львова
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18.12.2020 14:27 Відповісти
Россия не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7526
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18.12.2020 14:28 Відповісти
Теперь надо так - попей воды - зарэжь расяянина
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18.12.2020 14:35 Відповісти
<*********** ест *********
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18.12.2020 14:34 Відповісти
Поэтому Германия решила достроить газопровод с России. Это такая ее личная борьба с Кремлем. Типа, жертва стала усиленно подмахивать насильнику. Чтобы отбить ему яйца своей сракой.
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18.12.2020 14:35 Відповісти
Фрау забула, що ******** має імперські амбіції? То якої "політичної волі" вони чекають від лаптєногих?
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18.12.2020 14:40 Відповісти
Воу-воу, полехче! Нельзя так резко замечать что россия воюет с Украиной!
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18.12.2020 14:54 Відповісти
но Северный поток-2 мы, фрицы, достроим.
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18.12.2020 15:02 Відповісти
 
 