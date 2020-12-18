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вбивство (3032) Чорновол Тетяна (254) Вітренко Юрій (631)

Чорновол намагалася не допустити смертей під час штурму офісу ПР. Хочеться вірити, що Феміда буде на світлому боці, - Вітренко

Чорновол намагалася не допустити смертей під час штурму офісу ПР. Хочеться вірити, що Феміда буде на світлому боці, - Вітренко

Тетяна Чорновол була одним з лідерів масових протестів за часів Революції Гідності і намагалася не допустити смертей під час штурму урядових будівель і офісу ПР.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

Політик згадав свій коментар на адресу Тетяни Чорновол, написаний у грудні 2013 року після побиття журналістки.

Чорновол намагалася не допустити смертей під час штурму офісу ПР. Хочеться вірити, що Феміда буде на світлому боці, - Вітренко 01

"Ось що я писав про Тетяну Чорновол 25 грудня 2013 року, задовго до того, як ми познайомилися. Нещодавно Тетяна написала пост підтримки на мою адресу, і пішов на її сторінку щоб його прочитати. Прочитав там про переслідування Тетяни, яке відбувається прямо зараз (через зайнятість не слідкував за цим, вибачайте). Я не вірю, що Тетяна навмисно хотіла вбити охоронця офісу Партії Регіонів, в чому її звинувачують", - пише Вітренко.

"Це було народне повстання, на яке люди мають природне право, Тетяна була одним з лідерів масових протестів, які через жорстоку, неадекватну, злочинну реакцію влади стали кривавими. Як мені розповідала сама Тетяна, вона якраз намагалася не допустити смертей під час штурмів урядових будівель та офісу Партії Регіонів. Так, Тетяна - відважна і відчайдушна. І, як я писав у 2013, ця відважність та відчайдушність символізує боротьбу українців під час Революції Гідності. Без цього, ми могли і зараз би жити під злочинним режимом Януковича", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Чорновол: ДБР завершило досудове розслідування і направило обвинувальний акт до суду

Вітренко також акцентує увагу на тому, що організація масових заворушень, наслідком яких стали відповідні трагічні події, підпадає під закон про амністію.

"Хочеться вірити, що українська Феміда буде на світлій стороні", - підсумував він.

Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, хто висувають незаконне звинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Топ коментарі
+9
ні, треба було спалити та перевішати багато ригів, щоб ті, хто вцилів, бігли з української тземлі світ за очи і більне ніколи не поверталися!
А толєрастія зараз дає свої плоди у вигляді реваншу
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18.12.2020 14:38
+6
Респект Вітренко!
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18.12.2020 14:57
+5
Респект Вітренко! А де Юля Дівка? Де Толя Єфрейтор? Де Ваня Сміттєзад? Де Швабода і Нацсуки? Мертва тиша, це все що потрібно знати про патріотів.
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18.12.2020 15:38
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ні, треба було спалити та перевішати багато ригів, щоб ті, хто вцилів, бігли з української тземлі світ за очи і більне ніколи не поверталися!
А толєрастія зараз дає свої плоди у вигляді реваншу
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18.12.2020 14:38 Відповісти
Зря активистов и патриотов трогаете. Хотя - все по сценарию портновой- ***** ...
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18.12.2020 14:52 Відповісти
Це було до того, як вона стала депутаткою.
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18.12.2020 14:56 Відповісти
Респект Вітренко!
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18.12.2020 14:57 Відповісти
( Хочется верить, что Фемида будет на светлой стороне )

Какая у нас нах... Фемида ? Одно позорище.
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18.12.2020 14:59 Відповісти
Адекватный комментарий адекватного человека.
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18.12.2020 14:59 Відповісти
Все це наслідки кучминого правління, який за свої 10 років створив олігархію. Після Кучми олігархія все більше "розквітала" і дійшла до того, що ми зараз маємо.
В 1999 році треба було голосувати за Марчука, а не за другий термін Кучми. Марчук теж не без недоліків, але то був найкращий тоді варіант.
На тодішніх виборах Марчука підтримав Левко Лук'яненко
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/levko-lukyanenko-podpisav-kanevskoe-soglashenie-evgeniy-marchuk-ne-otoshel-ot
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18.12.2020 15:07 Відповісти
Ой яке ж воно джєнтєльмєн хрєнов, отой во Юрко, гадської мами Вітренчихи синок! Це так зворушливо! Просто якесь мі-мі-мі!
Так пройняло, що аж скупа чоловіча сльоза прокотилася по неголеній щоці, та якийсь ком підкотив у горлянку.
Як тільки відригну отой во ком, одразу галопом поскакаю до газопостачальника, якому подам заяву, щоб мені ще десяточок відсоточків зверху на вартість газу накинули - Юркові на премію - хорошій людині не шкода.
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18.12.2020 15:14 Відповісти
Пан Вітренко не отримує премію з Ваших коштів за газ, а відсоток-бонус за виконану на відмінно роботу. І така практика у всьому світі. Чий він син також не має значення, бо він своїми діями доказав, що працює на Україну, доказав справами, а не язиком, як деякі "патрійоти".
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18.12.2020 15:42 Відповісти
Ой-йой! Ситуація стала ще мі-мі-мішнішою! Навіть, загрозливо мі-мі-мішнішою. Виявляється, у синка гадської мами Вітренчихи є такі статечні захисники. Я вражений. Це вже не одна скупа сльоза, це вже град сліз. І це вже не ком у горлі, це вже суцільний тромб на весь стравохід і бронхи. Щойно проплачуся і проблююся, одразу стрімголов до газопостачальника - нехай накидає зверху на вартість газу вже не десяточок, а двадцяточок відсоточків - Юрасеві на премію - бо це ж така практика у всьому світі.
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18.12.2020 16:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/477538 - бот подоляквий. Його завдання - брехати та оббріхувати тут, на форумі. Тому найкраще в такій ситуації - посилати його нах і спамити.
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18.12.2020 16:06 Відповісти
Респект Вітренко! А де Юля Дівка? Де Толя Єфрейтор? Де Ваня Сміттєзад? Де Швабода і Нацсуки? Мертва тиша, це все що потрібно знати про патріотів.
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18.12.2020 15:38 Відповісти
Позиція, коли учасники Майдану виправдовуються перед катами, що розстріляли Небесну сотню, ганебна та програшна.
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18.12.2020 16:29 Відповісти
А мама что сказала?
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18.12.2020 16:40 Відповісти
Контреволюція регіоналів під прикриттям «Володі».
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18.12.2020 19:59 Відповісти
О, всплыл новый патриот, Витренко!
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18.12.2020 22:53 Відповісти
 
 