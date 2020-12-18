Чорновол намагалася не допустити смертей під час штурму офісу ПР. Хочеться вірити, що Феміда буде на світлому боці, - Вітренко

Тетяна Чорновол була одним з лідерів масових протестів за часів Революції Гідності і намагалася не допустити смертей під час штурму урядових будівель і офісу ПР.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

Політик згадав свій коментар на адресу Тетяни Чорновол, написаний у грудні 2013 року після побиття журналістки.

"Ось що я писав про Тетяну Чорновол 25 грудня 2013 року, задовго до того, як ми познайомилися. Нещодавно Тетяна написала пост підтримки на мою адресу, і пішов на її сторінку щоб його прочитати. Прочитав там про переслідування Тетяни, яке відбувається прямо зараз (через зайнятість не слідкував за цим, вибачайте). Я не вірю, що Тетяна навмисно хотіла вбити охоронця офісу Партії Регіонів, в чому її звинувачують", - пише Вітренко.

"Це було народне повстання, на яке люди мають природне право, Тетяна була одним з лідерів масових протестів, які через жорстоку, неадекватну, злочинну реакцію влади стали кривавими. Як мені розповідала сама Тетяна, вона якраз намагалася не допустити смертей під час штурмів урядових будівель та офісу Партії Регіонів. Так, Тетяна - відважна і відчайдушна. І, як я писав у 2013, ця відважність та відчайдушність символізує боротьбу українців під час Революції Гідності. Без цього, ми могли і зараз би жити під злочинним режимом Януковича", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Чорновол: ДБР завершило досудове розслідування і направило обвинувальний акт до суду

Вітренко також акцентує увагу на тому, що організація масових заворушень, наслідком яких стали відповідні трагічні події, підпадає під закон про амністію.

"Хочеться вірити, що українська Феміда буде на світлій стороні", - підсумував він.

Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, хто висувають незаконне звинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.