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екологія (1328) Шахов Сергій (114)

Держава має допомагати підприємствам з екомодернізацією, а не викручувати їм руки, - Шахов

Держава має допомагати підприємствам з екомодернізацією, а не викручувати їм руки, - Шахов

Держава має допомогти підприємствам з екомодернізацією, а не збільшувати навантаження на них через підвищення ставки екоподатку.

Про це заявив народний депутат України, член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами депутата, необхідно провести аналіз використання коштів від екоподатку і з'ясувати, на які цілі вони направляються.

"Треба подивитися, куди пішли гроші з підприємств. З великих металургійних підприємств, з підприємств, які є хімічною промисловістю. Наскільки мені відомо, багато коштів сьогодні лежать на рахунках у банках і губернатори так звані, голови ОДА або голови військово-цивільних адміністрацій з того під'їдають. Треба робити аудит", - сказав Шахов.

Він вважає, що підприємствам необхідно залишати частину коштів від екоподатку для проведення модернізації, що дозволить використовувати гроші за призначенням.

"Треба підприємствам віддавати гроші для модернізації підприємства на спецрахунки і також контролювати кожну копійку, щоб ці гроші йшли в модернізацію всіх великих заводів або індустріальної бази в Україні", - зазначив Шахов.

Зокрема, депутат зазначив, що, крім ситуації з екоподатком, існує ще ініціатива збільшити повноваження екоінспекції, що буде створювати умови для корупційних зловживань.

"У нас сьогодні так - вас взагалі можуть закрити і породити корупційну складову, це найважливіша проблема нашої держави сьогодні", - сказав Шахов.

Нагадаємо, Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Раніше Валерія Заружко, віцепрезидентка Професійної Асоціації екологів України, заявила, що прикладом відсутності реальних механізмів фінансування проєктів екологічної модернізації є Національний план зі скорочення викидів, який Україна ухвалила як європейське зобов'язання наприкінці 2017 року і мала почати реалізовувати з 2021 р. "Для впровадження європейських директив нам потрібно приблизно 4 млрд євро, що може стати можливим з механізмами державної фінансової підтримки, як це відбувалося в Євросоюзі. Наслідки невиконання - і незадовільний стан довкілля, і репутаційні втрати на міжнародній арені", - зазначила експертка.

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Знаем этих помошничков...
Государство должно помогать предприятиям с экомодернизацией, а не выкручивать им руки, - Шахов - Цензор.НЕТ 9358
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18.12.2020 14:39 Відповісти
Пора уже окончательно уяснить: мы живем в стране, в которой любая власть заботится о безопасности не своих жителей, граждан, а только о своей и своих. А мы, народ, для них не просто чужие. Больше. Мы - враг. От которого они защищают СВОИХ силами Нацгвардии, продажными судами и коррупцией.
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18.12.2020 14:40 Відповісти
Государство должно помогать предприятиям с экомодернизацией, а не выкручивать им руки, - Шахов - Цензор.НЕТ 7127
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18.12.2020 14:44 Відповісти
не государство, а правительство, может хватит брудну жопу государством называть?
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18.12.2020 14:52 Відповісти
 
 