УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10125 відвідувачів онлайн
Новини
15 031 45
журналістика (1715) податки (3734) обшук (1950) ДФС (4040) Офіс Генпрокурора (3158)

ДФС під керівництвом Офісу Генпрокурора провела мега-обшук у мережі АЛЛО: вилучено товару на 6 млн доларів, - журналіст. ФОТОрепортаж

Головне слідче управління ДФС України та Головне управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генпрокурора провели обшук у мережі АЛЛО.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

За слова журналіста, обшук проводився на підставі інформації його розслідувань, яка в результаті перевірки слідчими знайшла цілковите підтвердження.

"На складах АЛЛО вилучено товару на більш ніж 6 млн доларів і величезну кількість документації, яка підтверджує існування найбільшої в країні схеми зі збуту електроніки через фіктивні ФОПи з ухиленням від сплати податків.

Інформація про те, що це був удар саме по АЛЛО, тримається в секреті і не виноситься в інформаційне поле для збереження можливості оперативно "порішати"", - написав він.

Як зазначив Плинський, його джерела в ДФС стверджують що такі дії власниками АЛЛО вже робляться і дуже активно.

"Для глави ДФС Дмитра Сосиновича цей кейс зараз вирішальний. Або він показує свою принциповість, ліквідує топсхему фіктивних ФОП у країні і робить заявку на кар'єрний ривок. А в ОП і ВР за цим кейсом стежать дуже уважно. Або Сосинович справу зливає і стає в ряд його забезпечених попередників. Вирішувати йому", - зазначив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн. ФОТОрепортаж

"Найближчим часом дам повний розклад за матеріалами справи і обов'язково супроводжуватиму цю історію, щоб не допустити її зливу", - додав Плинський

Нагадаємо, Головне слідче управління ДФС України та Головне управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора зупинили незаконну схему з продажу товарів (побутової техніки, електроніки).

Усі операції проходили через відому мережу магазинів роздрібної торгівлі від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців без відповідного відображення цих операцій у регістрах бухгалтерського та податкового обліку. Це призвело до ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.

За словами в.о. голови ДФС України Дмитра Сосиновича, під час санкціонованих обшуків офісних та складських приміщень правоохоронці вилучили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, а також товарно-матеріальні цінності, орієнтовна вартість яких становить майже 173 млн гривень.

Наразі судом вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

ДФС під керівництвом Офісу Генпрокурора провела мега-обшук у мережі АЛЛО: вилучено товару на 6 млн доларів, - журналіст 01
ДФС під керівництвом Офісу Генпрокурора провела мега-обшук у мережі АЛЛО: вилучено товару на 6 млн доларів, - журналіст 02
ДФС під керівництвом Офісу Генпрокурора провела мега-обшук у мережі АЛЛО: вилучено товару на 6 млн доларів, - журналіст 03
ДФС під керівництвом Офісу Генпрокурора провела мега-обшук у мережі АЛЛО: вилучено товару на 6 млн доларів, - журналіст 04
Фото: ДФС/Facebook

ДФС під керівництвом Офісу Генпрокурора провела мега-обшук у мережі АЛЛО: вилучено товару на 6 млн доларів, - журналіст 05

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Гарно фіскали затарилися на Миколая, ще й на Новорічні свята вистачить.
показати весь коментар
18.12.2020 14:34
+18
Изьяли на 6 млн, а вернут за 2 млн.. просто перед Новым Годом нужно бабла накосить и Ермаку занести доляху..
показати весь коментар
18.12.2020 14:36
+13
за 30 років методи зовсім не змінилися..
арештували (вийняли документацію, компи), нарисували суму і чекай, поки принесуть..
А потім громадяни дивуються, звідки у мєнтовсько-прокурворської братії палаци, авто преміум класу та коштовності?
показати весь коментар
18.12.2020 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно фіскали затарилися на Миколая, ще й на Новорічні свята вистачить.
показати весь коментар
18.12.2020 14:34 Відповісти
Изьяли на 6 млн, а вернут за 2 млн.. просто перед Новым Годом нужно бабла накосить и Ермаку занести доляху..
показати весь коментар
18.12.2020 14:36 Відповісти
Не кипишуй. Перепаяешь транзистор и пару сопротивлений и снова заработает. Только пленку в фото-причиндал вставить не забудь...
показати весь коментар
18.12.2020 14:41 Відповісти
Уже остался.
показати весь коментар
18.12.2020 14:42 Відповісти
розетка заказала?)
показати весь коментар
18.12.2020 14:38 Відповісти
Випадково чи ні ,судячи з історії, такі мега-перевірки влаштовують в основному перед великими святами
показати весь коментар
18.12.2020 14:38 Відповісти
Таку мегаперевірку зробили тому, що ФОПи, які бастують на Майдані, мабуть, фінансуються хитросраким Алло. Мають суперприбутки і мають можливість боротися з державою.
показати весь коментар
18.12.2020 15:54 Відповісти
Мамонов Дядя ты дурак?
показати весь коментар
18.12.2020 16:10 Відповісти
Що не так? я попав в точку, хитросракий ревоюціонєр?
показати весь коментар
18.12.2020 16:36 Відповісти
Алло звісно може працювати через своїх фопів але це дуже легко відслідковується і їх не може бути багато, тому що прийдеться кожен місяць бігати до налогової - відкривати закривати фоп - хай тоді налогова та поліція цим і займаються. А до чого ви усі фопи обливаєте гразюкої ніби вони фінансуються з алло? Дядя ви таки безнадійний дурень!
показати весь коментар
18.12.2020 17:40 Відповісти
Точно, я попав тобі в яблучко,що так пригоріло, хитросракий. Не люблю я ФОПів, що торгують на базарі. Але поважаю ФОПи СТО, шиномонтаж, кафе, виробничі і т.д., звісно, якщо вони чесно платять податки.
показати весь коментар
18.12.2020 17:48 Відповісти
Жаль что накрыли. У них в последнее время по многим позициям намного дешевле все было, чем у конкурентов. И самовывоз удобный. А от налогов все уклоняются, и причина в налогах а не в предпринимателях.
показати весь коментар
18.12.2020 14:41 Відповісти
тому і накрили
показати весь коментар
18.12.2020 15:24 Відповісти
Тому і дешевше, що податки не платили, а не від доброти душевної. Жаль, що накрили тільки зараз і тільки Алло. Чекаю продовження полювання на хитрозроблених.
показати весь коментар
18.12.2020 15:46 Відповісти
Не там полюєте. Хитрозроблені Гетьманцеви , Хомутинніки і Ко сидять у ВР і їх влаштовує дебільна податкова система.
показати весь коментар
18.12.2020 23:55 Відповісти
Те, що податкова система повинна постійно удосконалюватися, немає сумніву. Тільки для початку треба просто сплачувати податки. Те, що зараз вимагають ФОПи, ніякою фіскалізації, ніяких касових апаратів, - ні в які ворота. В першу чергу вони порушують мої права споживача, в другу- вони сміються над тими, хто чесно платить податки і тим самим нищить основи держави.
показати весь коментар
19.12.2020 13:05 Відповісти
Говорил же АЛЛО, а вы Розетка-розетка.
показати весь коментар
18.12.2020 14:41 Відповісти
И это всё, конечно растаможено, введено в кассовые аппараты! Звери а не власть!
показати весь коментар
18.12.2020 14:44 Відповісти
Прикольно. Подарочки под нг и Николая для бенядиктовой и прочей нечисти ..
показати весь коментар
18.12.2020 14:48 Відповісти
"Можно нєплохо прібарахлітса, внукам хватіт" (с)
показати весь коментар
18.12.2020 14:50 Відповісти
за 30 років методи зовсім не змінилися..
арештували (вийняли документацію, компи), нарисували суму і чекай, поки принесуть..
А потім громадяни дивуються, звідки у мєнтовсько-прокурворської братії палаци, авто преміум класу та коштовності?
показати весь коментар
18.12.2020 14:52 Відповісти
И удивляемся почему у нас техника такая дорогая.
показати весь коментар
18.12.2020 15:31 Відповісти
Є пріщвище Соха. Але Соха сказав мені, а я сказав Сосі.
показати весь коментар
18.12.2020 17:00 Відповісти
Дмитрий Сосинович. Таких фамилий не бывает.
показати весь коментар
18.12.2020 14:55 Відповісти
бвает, еще как бывает потому, что настоящая вообще - "Отсосинович" ! )
показати весь коментар
18.12.2020 15:02 Відповісти
Є ім'я Сисой, а вже по батькові хто, як язика зламає)). Ну а за прізвище взагалі мовчу
показати весь коментар
18.12.2020 15:38 Відповісти
Если даже "Алло" налоги не платит, то кто платит? У нас налоги или не платятся вообще, или платятся не полностью. А потом идет с протянутой рукой к ЕС, почему и не берут а ЕС...
показати весь коментар
18.12.2020 14:59 Відповісти
Да конечно не платят, вы без чека что то в Алло возьмете? Нет да, вой подымете а где гарантия? Так какого х вы начинаете здесь всем мозг парить, вы в курсе что все кассовые аппараты стоят на учете и что через него прошло автоматом попадет под налог?
показати весь коментар
18.12.2020 16:15 Відповісти
"Все оборуки проходили через известную торговую сеть от имени контролируемых физических лиц - предпринимателей без должного отражения сделок в бухгалтерском и налоговом реестрах.
ДФС під керівництвом Офісу Генпрокурора провела мега-обшук у мережі АЛЛО: вилучено товару на 6 млн доларів, - журналіст - Цензор.НЕТ 3847 Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах". То есть создали сеть фиктивных ФОПов, тех самых ФОПов, которые как проклятие какое-то... И, походе, далеко не мелкие прелприниматели за ФОПами стоят.
показати весь коментар
18.12.2020 18:00 Відповісти
Дармовые подарки под "йолку" для зЭ-барыги и дерьмаку не прислать осмелились? бакланава без 12го ипхона оставили в канун рождества ???
показати весь коментар
18.12.2020 15:01 Відповісти
пипец тому Товару...- интерестно у нас умеют власть имущие делать себе Подарки...
показати весь коментар
18.12.2020 15:06 Відповісти
Зеленский ты пидо.....с , ну вы пляти дождетесь , все как при Баньдюковиче . Только в этот раз никого жалеть не надо , каштанов в Киеве много
показати весь коментар
18.12.2020 15:13 Відповісти
Зате не Порошенко, а чесний парєнь з народу
показати весь коментар
18.12.2020 15:40 Відповісти
ну так і не дивно,свято ж на носі... а перед святом що треба- щоб занесли...
показати весь коментар
18.12.2020 15:19 Відповісти
Гм, здивували... Всі великі мережі техніки так працюють, просто хтось не поділився.
Та ж Розетка... Приходить техніка від ФОП Рабіновича, і тіпа цього ніхто не бачить. Комфі, Фокстрот - всі продають через ФОПів, аж гай гуде. І сук@, податків в бюджеті завжди не вистачає! Дефіцит, бл@дь!
показати весь коментар
18.12.2020 15:21 Відповісти
Це добре. Сам якось стикнувся з цим Алло. Був шокований: замовляв товар в Алло, а одержав товар від якогось ФОПа, на касі інший ФОП, бухгалтерія знову ФОП, хто крайній в цих схемах і де їх шукати неможливо розібратися. Така схема діє і в деяких супермаркетах: кожен продавець - окремий ФОП. Не кажучи вже про ринки де бариги мають десятки точок з продавцями-Фопами, безправними рабами
показати весь коментар
18.12.2020 15:38 Відповісти
АЛЛО к товару никакого отношения не имеет, ихняя деятельность связана только с сетью торговли мобильными телефонами, все остальные интернет магазина это процент с реализации (чужого) товара, тем же занимается и розетка 1% своего для отчётности и 99% ФОПы.
показати весь коментар
18.12.2020 16:41 Відповісти
Читати вмієш? я через інтернет замовляв товар саме в Алло, а одержав від хз кого
показати весь коментар
18.12.2020 16:45 Відповісти
Что значит "изьято товара на 6 млн."? Почему не описано, опечатано, а "изьято"? Кем изьято? По решению какого суда?
показати весь коментар
18.12.2020 15:42 Відповісти
це той алло, шо разом із цитрусом пролобіювали обмеження на товари із закордонних інтернет магазинів для громадян?
показати весь коментар
18.12.2020 15:51 Відповісти
было дело очень суетились)) потом ввели по моему налог выше 50 баксов и я перестал заказывать на алиэкспресс и перешёл полностью на контрабанду из европы.
показати весь коментар
18.12.2020 16:44 Відповісти
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём.
А весёлые зверюшки мой перевернули дом.
показати весь коментар
18.12.2020 16:14 Відповісти
Чорна п'ятниця
показати весь коментар
18.12.2020 18:11 Відповісти
 
 