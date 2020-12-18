Ліквідовано канал переправлення мігрантів через територію України в країни ЄС, - Нацполіція. ФОТО
Під час санкціонованих обшуків, які пройшли у Львівській та Тернопільській областях, правоохоронці виявили нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу і викрили організаторів їх незаконного переміщення через територію України в країни Євросоюзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України триває.
Правоохоронці встановлюють усіх зловмисників, причетних до нелегального переправлення мігрантів через державний кордон України. Також вирішується питання про притягнення нелегальних мігрантів до адміністративної відповідальності.
У свою чергу пресцентр Державної прикордонної служби зазначає, що до викриття даного каналу причетні також прикордонники.
"У процесі роботи прикордонні оперативники поступово викривали і закріплювали доказовою базою низку спроб незаконного переправлення мігрантів. Тільки протягом листопада на ділянці Львівського прикордонного загону затримали 5 груп незаконних мігрантів загальною чисельністю 15 осіб. Наступним кроком у цій справі стали 4 обшуки, проведені за місцем проживання фігурантів кримінального провадження в Тернопільській області та в місті Львові, з метою виявлення незаконних мігрантів і знарядь вчинення злочину", - наголошують у повідомленні прикордонної служби.
За їх результатами виявлено п'ять нелегальних мігрантів без документів, за словами - четверо громадян Іраку та один - Палестини, а також вилучені речові докази: мобільний термінал, ноутбуки, пластикові картки українського та іноземного банків, сім-карта українського і турецького операторів, паспортні документи.
Результати проведення слідчих дій залучені до матеріалів кримінальної справи по ч. 2 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
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