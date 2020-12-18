Київрада проведе позачергове засідання для виділення додаткових 400 млн грн на лікування COVID-19, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про скликання на 22 грудня позачергового засідання Київради для оперативного вирішення фінансових питань. Головне з них – виділення ще цього року додаткових 400 мільйонів гривень на забезпечення лікування хворих на коронавірус.

Про це Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

"Хочу повідомити, що підписав розпорядження про скликання на 22 грудня позачергового засідання сесії Київради. На нього винесемо головне питання, яке треба вирішити оперативно. Щоб зекономлені нами кошти медичного бюджету, як ми пропонуємо, спрямувати на лікування хворих на COVID-19. Вже цього року. Йдеться про понад 400 мільйонів гривень", – наголосив мер столиці.

Також він повідомив, що Департамент охорони здоров’я, за його дорученням, вже підготував відповідний проєкт змін до програми "Здоров’я киян".

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"І я переконаний, що депутати Київради мають підтримати таке рішення. Без зайвих зволікань і політизації важливої для порятунку людей проблеми", – підсумував Віталій Кличко.