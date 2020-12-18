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газ (10269) Лубни (12)

"Ринку газу в Україні немає, ми замерзаємо від монополії "Лубнигаз", - ФОП у Лубнах - президенту Зеленському

40 субєктів підприємницької діяльності з м. Лубни Полтавської області звернулися до президента України Володимира Зеленського із констатацією кричущого факту: альтернативну систему газопостачання нівелює неконкурентна поведінка оператора газорозподільної системи АТ "Оператор газорозподільної системи Лубнигаз".

"У той час, як влада України намагається мінімізувати збитки самозайнятим підприємцям від всеукраїнського карантину, лібералізуючи податкове навантаження та підтримуючи ФОП через систему державних дотацій, у Лубнах відбувається знищення малого підприємництва та утиски нашого конституційного права на працю", - йдеться в листі орендарів єдиного в Лубнах ТРЦ "DEPOt", що дає роботу близько 300 особам - ФОПам та їхнім співробітникам.
26 листопада 2020 року представники "Лубнигаз" перекрили постачання газу в ТРЦ "DEPOt" за начебто "невідповідність обладнання проєктним умовам" безпосередньо в розпал опалювального сезону. За вимогою Лубнигаз ТРЦ повинен внести зміни в діючий проєкт вузла обліку газу, який було замовлено та проплачено безпосередньо АТ "Оператор газорозподільної системи Лубнигаз" за Договором 30/09/2019.

Кричущою несправедливістю автори листа вважають підставу відключення ТРЦ від газопостачання, адже саме Лубнигаз взявся виконати та передати ТРЦ проєкт оновлення цього обладнання в термін не пізніше 30.04.2020 р., за що отримав 100% попередню оплату більше року тому.


Не видаючи проєкт оновлення газового вузла, за який орендодавець вже заплатив, та залишивши ФОПів без тепла на підставі "невідповідності обладнання проектним умовам", "Лубнигаз" змушує ТРЦ повернутися до нього як афілійованого постачальника газу на ціну, що на 20% вища за інші пропозиції тендеру.

ТРЦ наразі обігрівається лише кондиціонерами, у приміщенні в 9000 кв. метрів склалася непроста ситуація, і тільки завдяки теплій зимі тут ледве утримують температурні норми. На сьогодні внаслідок порушення температурного режиму в ТРЦ різко виросла захворюваність на ГРВІ серед персоналу та орендарів (17 осіб перебувають на лікарняному та близько 10 працюють, перебуваючи в хворобливому стані).
Автори листа розповіли також, до яких мір вдалися орендодавці для виходу із ситуації: "Менеджмент ТРЦ "DEPOt" уже на другий день після відключення від газу, а саме 27.11.2020 року, написав листа до НКЕР КП із закликом щодо розслідування неконкурентної поведінки оператора газорозподільної системи АТ "Оператор газорозподільної системи Лубнигаз". Наразі відповіді немає, як немає нашої надії на припинення маніпуляцій та монопольного тиску на ринок з боку вищезазначеної організації".
Серед вимог, про які йдеться у листі, - початок позапланової перевірки НКЕРЗ КП АТ "Оператор газорозподільної системи "Лубнигаз" та надання ТРЦ "DEPOt" замовленого проєкту оновленого вузла обліку газу від АТ "Оператор газорозподільної системи "Лубнигаз" згідно Договору;

"Ми вимагаємо поновлення економічної свободи, дотримання права суб’єкта підприємництва на працю та вільний вибір підрядника послуг на ринку, де держава заявила про альтернативну систему надання послуг із газопостачання.

Підписи 40 суб’єктів підприємницької діяльності, що є орендарями в ТРЦ "DEPOt" м. Лубни Полтавської області.
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Топ коментарі
+9
А мені можна па пріколу з вас довбодятлів посміятись? Мені смішно.
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18.12.2020 15:03
+7
"Рынка газа в Украине нет, мы замерзаем от монополии "Лубныгаз", - ФЛП в Лубнах - президенту Зеленскому - Цензор.НЕТ 160
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18.12.2020 15:08
+4
ща, пагодь, зЭлилипут распорядится каток там залить и карусель поставить, чо дармовому холоду то пропадать?
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18.12.2020 15:05
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А мені можна па пріколу з вас довбодятлів посміятись? Мені смішно.
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18.12.2020 15:03 Відповісти
Смешные эти ФЛП. Сразу видно - избиратели Зеленского. Поставщика газа с августа месяца потребители могут выбирать любого. Онлайн. Бесплатно.
Но зебилам привычнее поплакаться царю в жилетку
https://gasoteka.ua-energy.org/ Порівнюй актуальні ціни на газ, змінюй постачальника онлайн та плати за газ до 40% менше. Доставку газу виконає облгаз.
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18.12.2020 15:04 Відповісти
Выбрали любого. И вот. Внеплановая проверка. В Лубнах вільний ринок газу развит пока как демократия на выборах Брежнева.
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18.12.2020 15:15 Відповісти
Споживач трц, а вони лише орендарі, нема нічого смішного, схожих ситуацій багато, як і побутових теж і змушений сплачувати облгазу за газ.
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18.12.2020 15:17 Відповісти
Выбрать любого- это только в теории и в условиях картиры, где только одна плита. Планировал сам перейти от Житомиргазсбута в Нафтогаз. Решил посоветоваться с теми, кто уже успел это сделать. У каждого появились проблемы, например- проект не такой, плита не такая, не в том углу стоит, газовое оборудование старше 20 лет, нет вентиляционных каналов, нет сертификата на трубы, нет ежегодного акта на обследование дымохода, и так далее. Застали газовики дома- проблемы, не застали- аналогично- приходишь домой, газ на стояке опломбирован, рядом акт без печатей левой рукой написаный, что якобы была на стояке утечка газа, и для включения нужно быть дома и ждать газовиков, которые неизвестно когда придут. Формально придраться всегда можна, и это зимой, а летом у газовиков времени больше будет кошмарить потребителей. Вот такой у нас рынок газа.
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18.12.2020 18:01 Відповісти
ща, пагодь, зЭлилипут распорядится каток там залить и карусель поставить, чо дармовому холоду то пропадать?
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18.12.2020 15:05 Відповісти
"Рынка газа в Украине нет, мы замерзаем от монополии "Лубныгаз", - ФЛП в Лубнах - президенту Зеленскому - Цензор.НЕТ 160
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18.12.2020 15:08 Відповісти
- Владимир Александрович, мы любим вас! - закричали ФОПы. - Мы за вас голосовали! Однако старая система...
- Дякую, дуже дякую, - зарделся Зеленский, съезжая с горки на санках.
- Ай, Порошенко, мать твою, хватит бить меня, мародер проклятый, ты всю жизнь мне поломал, сейчас я пожалуюсь президенту! - возмутился один из ФОПов.
- Заткнись, гандон, стране нужно электричество, - возразил командир "беркутов" и приложил его дубинкой в ухо. Из уха выстрелила красивая молния. Источник: https://censor.net/ru/r3237611
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18.12.2020 15:32 Відповісти
Супер. Теперь расскажы как и кто собирает те молнии и загоняет их в провода. Очень интересно... 😁
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18.12.2020 15:41 Відповісти
Ну хоть поржом.)))
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18.12.2020 15:39 Відповісти
место президента для зеленьського - не его место... он его не заслуживает... за полтора года он показал себя настолько плохо, что было бы делом чести на его месте просто уйти...
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18.12.2020 15:49 Відповісти
Облгазы принадлежат Фирташу, Левочкину, Бойко.

Зашевелились сволочи, когда оказалось, что население абсолютно не обязано покупать газ у Фирташа и Бойко по любой цене.
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18.12.2020 16:30 Відповісти
Поставщика можно сменить, но транспортировка все равно остается за ними. Поэтому уже с января эта шобла собирается поднять тариф за достаку на 73%
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18.12.2020 18:12 Відповісти
 
 