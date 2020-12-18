"Ринку газу в Україні немає, ми замерзаємо від монополії "Лубнигаз", - ФОП у Лубнах - президенту Зеленському

40 субєктів підприємницької діяльності з м. Лубни Полтавської області звернулися до президента України Володимира Зеленського із констатацією кричущого факту: альтернативну систему газопостачання нівелює неконкурентна поведінка оператора газорозподільної системи АТ "Оператор газорозподільної системи Лубнигаз".

"У той час, як влада України намагається мінімізувати збитки самозайнятим підприємцям від всеукраїнського карантину, лібералізуючи податкове навантаження та підтримуючи ФОП через систему державних дотацій, у Лубнах відбувається знищення малого підприємництва та утиски нашого конституційного права на працю", - йдеться в листі орендарів єдиного в Лубнах ТРЦ "DEPOt", що дає роботу близько 300 особам - ФОПам та їхнім співробітникам.

26 листопада 2020 року представники "Лубнигаз" перекрили постачання газу в ТРЦ "DEPOt" за начебто "невідповідність обладнання проєктним умовам" безпосередньо в розпал опалювального сезону. За вимогою Лубнигаз ТРЦ повинен внести зміни в діючий проєкт вузла обліку газу, який було замовлено та проплачено безпосередньо АТ "Оператор газорозподільної системи Лубнигаз" за Договором 30/09/2019.

Кричущою несправедливістю автори листа вважають підставу відключення ТРЦ від газопостачання, адже саме Лубнигаз взявся виконати та передати ТРЦ проєкт оновлення цього обладнання в термін не пізніше 30.04.2020 р., за що отримав 100% попередню оплату більше року тому.



Не видаючи проєкт оновлення газового вузла, за який орендодавець вже заплатив, та залишивши ФОПів без тепла на підставі "невідповідності обладнання проектним умовам", "Лубнигаз" змушує ТРЦ повернутися до нього як афілійованого постачальника газу на ціну, що на 20% вища за інші пропозиції тендеру.

ТРЦ наразі обігрівається лише кондиціонерами, у приміщенні в 9000 кв. метрів склалася непроста ситуація, і тільки завдяки теплій зимі тут ледве утримують температурні норми. На сьогодні внаслідок порушення температурного режиму в ТРЦ різко виросла захворюваність на ГРВІ серед персоналу та орендарів (17 осіб перебувають на лікарняному та близько 10 працюють, перебуваючи в хворобливому стані).

Автори листа розповіли також, до яких мір вдалися орендодавці для виходу із ситуації: "Менеджмент ТРЦ "DEPOt" уже на другий день після відключення від газу, а саме 27.11.2020 року, написав листа до НКЕР КП із закликом щодо розслідування неконкурентної поведінки оператора газорозподільної системи АТ "Оператор газорозподільної системи Лубнигаз". Наразі відповіді немає, як немає нашої надії на припинення маніпуляцій та монопольного тиску на ринок з боку вищезазначеної організації".

Серед вимог, про які йдеться у листі, - початок позапланової перевірки НКЕРЗ КП АТ "Оператор газорозподільної системи "Лубнигаз" та надання ТРЦ "DEPOt" замовленого проєкту оновленого вузла обліку газу від АТ "Оператор газорозподільної системи "Лубнигаз" згідно Договору;

"Ми вимагаємо поновлення економічної свободи, дотримання права суб’єкта підприємництва на працю та вільний вибір підрядника послуг на ринку, де держава заявила про альтернативну систему надання послуг із газопостачання.

Підписи 40 суб’єктів підприємницької діяльності, що є орендарями в ТРЦ "DEPOt" м. Лубни Полтавської області.