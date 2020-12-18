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Буковина (841) полювання (40) вбивство (3033)

Переплутав з косулею: в Чернівецькій області чоловік під час полювання убив 56-річного буковинця. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області місцевий житель під час полювання смертельно поранив 56-річного чоловіка. Правоохоронці затримали мисливця і вилучили зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Повідомляється, що 62-річний чоловік під час полювання з необережності застрелив односельця. Він розповів, що вистрілив із зареєстрованої мисливської рушниці в косулю, але коли чоловік підійшов ближче, то побачив тіло людини без ознак життя.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативні групи ГУНП у Чернівецькій області та Герцаївського відділення поліції оглянули тіло потерпілого і прилеглу територію. Поліцейські встановили особу загиблого – 56-річного жителя села Великосілля й направили тіло на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті.

З місця кримінального злочину співробітники поліції вилучили мисливську рушницю, гільзу калібру 16 міліметрів та інші речові докази.

Переплутав з косулею: в Чернівецькій області чоловік під час полювання убив 56-річного буковинця 01

62-річного порушника правоохоронці затримали в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі Герцаївського відділення поліції вирішують питання повідомлення затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 119 (убивство через необережність) Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу.

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Триває досудове розслідування. За скоєне правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Переплутав з косулею: в Чернівецькій області чоловік під час полювання убив 56-річного буковинця 02
Переплутав з косулею: в Чернівецькій області чоловік під час полювання убив 56-річного буковинця 03
Переплутав з косулею: в Чернівецькій області чоловік під час полювання убив 56-річного буковинця 04
Фото: сайт поліції

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Нужно запретить вообще эти охоты.Какие охоты могут быть во время войны? Леса вырублены, поголовье диких животных сократилось, а у них охота. Убивать животных вообще-то большой грех, это убийство ради сатанинского удовольствия, а не чтобы с голоду не умереть.Только человекообразное рогатое существо психопатного склада убивает ради развлечения. Никто в природе такого не делает. И этот убийца косуль теперь свое получит и еще получит много чего.
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18.12.2020 15:56
+7
калибра 16 миллиметров
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18.12.2020 15:10
+7
Кушнарева, Кравченко, Кирпу и Самсоненко, тоже вроде перепутали....
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18.12.2020 15:12
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Царствие небесное погибшему, вопрос а эта (косуля) первая у этого охотника?
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18.12.2020 15:08 Відповісти
Нужно запретить вообще эти охоты.Какие охоты могут быть во время войны? Леса вырублены, поголовье диких животных сократилось, а у них охота. Убивать животных вообще-то большой грех, это убийство ради сатанинского удовольствия, а не чтобы с голоду не умереть.Только человекообразное рогатое существо психопатного склада убивает ради развлечения. Никто в природе такого не делает. И этот убийца косуль теперь свое получит и еще получит много чего.
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18.12.2020 15:56 Відповісти
В охот хозяйствах стрельба картечью запрещена, это скорее всего браконьеры. И если запретить деятельность охот хозяйств которые занимаются разведением , учетом дичи , ее охраной и лицензированными отстрелами, то эти бракоши за год выбьют всю живность какая только есть. Это как с той добычей янтаря.
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18.12.2020 16:35 Відповісти
Странно, все леса под охотхозяйствами, а таких: "И если запретить деятельность охот хозяйств которые занимаются разведением , учетом дичи , ее охраной и лицензированными отстрелами" никто не видел. Как так?
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18.12.2020 17:07 Відповісти
Це як з лосем.Раніше за ліцензію одного лося можна було прогодувати стадо свиней,їх берегли самок підкормлювали щоб більше привели на світ телят,та тримались одного місця.А зараз він нікому ні нащо не здався,скоро місцеві їх всіх просто поїдять да й кінець по лосю.
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18.12.2020 19:39 Відповісти
Ради развлечения ещё, например, убивает домашняя кошка.
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18.12.2020 18:12 Відповісти
лисиця (молодь відпрацьовує техніку полювання), собака дорвавшись до домашніх тварин давить ради задоволення.
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18.12.2020 19:40 Відповісти
Не ради удовольствия. Собака если убивает, то обучена человеком убивать, а если убивает дом животных, то она защищает свою территорию от других животных и это ее природа, тут удовольствия никакого нет. Жестокая собака обученная ( зомбированная) жестоким человеком и это не ее природа.
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19.12.2020 09:15 Відповісти
Домашняя кошка убивает не ради развлечения, а ради обучения добывать себе пищу, потому что она по природе дикое животное. И есть масса видео как кошка выкармливает, например, щенят или ежиков или бельчат, потому что все животные заточены природой на жизнь всего живого, а не на смерть. Есть масса видео, когда животные помогают другим животным и птицам в сложных ситуациях.
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19.12.2020 09:12 Відповісти
А есть масса видео, когда кошка мучает мышь, чисто ради удовольствия, потом убивает и не ест. Все животные по природе дикие, и человек в том числе.
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19.12.2020 10:29 Відповісти
Если ты дикое животное, то это не значит, что все дикие. Никогда кошка не будет мучить другое животное ради удовольствия. Это можешь делать только ты, даже не животное , а психопат. У психопатов нет эмпатии и они могут мучить ради удовольствия.Но это не люди, у них мозг устроен по другому.А весь нормальный мир - это мир с эмпатией и установкой на жизнь.
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19.12.2020 19:25 Відповісти
Вы, извиняюсь, когда трусы носить стали, как вид? По вашему человек стал господствующим видом на планете благодаря эмпатии? Понаблюдайте за повадками кошки, многое интересное для себя узнаете.
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19.12.2020 19:52 Відповісти
Да, человек отличается от нелюдей эмпатией. Тебе это не грозит.
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19.12.2020 20:43 Відповісти
И как он тогда смог стать доминирующим видом на планете? А как вы прокомментируете повальное людоедство, каких нибудь жалких 30 000 лет назад?
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19.12.2020 23:25 Відповісти
У меня такое ощущение, что я общаюсь с сумасшедшим. Откуда вы знаете что было 30 тыс лет назад? Вы не знаете, что было 5 лет назад, вы не соображаете что происходит сегодня, а говорите о таких сроках.Просто идиотия полная. Я понимаю ,что инфантильные люди всему верят, но не до такой же степени.))
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20.12.2020 12:32 Відповісти
Для этого существует биология, археология, палеонтология и прочие науки, которые дают вполне конкретные ответы. Но это все имеет весьма опосредованное отношение к изначальной теме разговора, а именно к тому, что животные также могут убивать ради собственного развлечения.
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20.12.2020 12:50 Відповісти
Вы все еще что-то доказываете? Животные не убивают ради развлечения и удовольствия других животных и это факт. Животное учиться в детстве убивать для того, чтобы питаться и выжить. Только нелюди - психопаты - сатанисты- маньяки убивают ради удовольствия. А насчет нашей науки, археолигии и т.д. то все умные люди этим наукам не доверяют, так как эти науки работают на власть, а не для людей и перевраны 100 раз. В общем хватит. Вы настолько примитивная личность, что мне неинтересно с вами общаться.
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20.12.2020 15:23 Відповісти
Ок, сливайся. Но все же кошка во взрослом возрасте убивает других животных и насекомых ради собственного удовольствия. Это факт! Если вы настолько примитивная личность, что неспособны признать свою неправоту, то мне с вами дискутировать таки не о чем. Упражняйтесь в своем нигилизме с другими.
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20.12.2020 17:14 Відповісти
Не пиши тут брехни и не унижай животных.Чучело.Животные ведут себя в 100 раз порядочнее тебя, они по крайней мере не врут.
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20.12.2020 17:31 Відповісти
Блин, тебя в Google забанили? Изучи сперва вопрос, а потом уже пиши. Посмотри фильмы о жизни животных, понаблюдай сама. Про кошку я написал потому, что она ближе всего для наблюдения. На самом деле не кошкой единой, есть ещё масса животных. Например дельфины, львы, гиены, собаки, шимпанзе и многие другие убивают не только ради еды, обучения и защиты территории, но и для поднятия собственной репутации в стае и просто забавы ради.
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20.12.2020 22:24 Відповісти
++
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18.12.2020 20:27 Відповісти
Мля...ну это вообще уже за гранью... (( И это всё в то время, когда давным давно на подобных "мероприятиях" используют одежду ярко сигнальных раскрасок, пользуются рациями и просто здоровым смыслом...
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18.12.2020 15:09 Відповісти
и еще это: он чО серьезно намеревался добыть косулю дробью (не вижу номера/размера) ?!?!?!
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18.12.2020 15:10 Відповісти
Там не "дріб, а картеч, здається, 7,2 мм... В патрон 16 калібру кладеться в ряд по три. Загальна кількість картечі -9-12 шт, в залежності від маси порохового заряду. Такої і невеликому кабану вистачить, не те що козулі. Я козулю, з 30 м, клав дробом 0000, а це кульки діаметром 5 мм.
Там питання інше - в Україні відстріл картечю дозволений лише для вовка. Стрільба по копитному звірю - лише кулями...
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18.12.2020 16:14 Відповісти
Тут так же. Олень - пуля, койот - картечь от #4 и выше.
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18.12.2020 16:36 Відповісти
койот и сепары....
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18.12.2020 18:25 Відповісти
Вот так и я о том же:
- запрещено
- абсолютно не логично (пулей правильнее и эффективнее на копытных)
К тому же вопрос : не упоминается о том, что у него была «карточка отстрела дичи» (или как там ее. Если чо, чукча не охотник, чукча мишени подырявить/поперами позвякать), значит браконьерствовал?
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18.12.2020 19:50 Відповісти
Я про це і не "заморочуюсь"... Убили посеред тижня, а полювання дозволене лише у вихдні. Значить - "полювання у заборонений час"... Полювання забороненим типом ***********. А це і означає браконьєрство...
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18.12.2020 20:00 Відповісти
Сейчас во всем зеленый беспредел. Осенью грибы собирали, весь лес заполнен на выходные грибниками и тут же в этом же лесу почти рядом охотники стреляют. Нормально?
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18.12.2020 15:58 Відповісти
Нужно перемещаться короткими перебежками, от дерева к дереву...
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18.12.2020 16:36 Відповісти
Да, если соблюдены требования закона и инструкции организации/проведения охоты...
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18.12.2020 19:51 Відповісти
Фото патронов неопровержимо о чемто свидетельствует.Если мужик бы застрелил человека из рогатки,а в кврмане патроны тогда да. А так ,он не скрывает,что тут говорить, несчастный случай.Охота,такое бывает,к сожалению.
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18.12.2020 15:09 Відповісти
это для экспертизы пойдет баллистической... а то знаете ведь как иногда бывает: "...целился в косулю, попал в человека "из гладкого", а при осмотре вообще обнаружили...ножевые (колото/резанные) ранения...
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18.12.2020 15:21 Відповісти
Ножевые несчасные случаи тоже бывают на охоте. Дорезал подранка. А потом протер глаза и увидел что ето сосед который недавно твою жену оприходовал
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18.12.2020 16:06 Відповісти
Не "нещасний випадок", а пряме порушення правил полювання... "Стрільба по неясно видимій цілі категорично заборонена... " А він, скоріш всього, пальнув по кущах... Тобто, ненавмисне вбивсто ... Тут навіть на "вбивство з необережності" важко натягнуть...
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18.12.2020 16:17 Відповісти
К сожалению гибель людей на охотах - большая проблема для наших «широт».
В прошлом году шапочно знакомые мне «охотники» в Житомирской области ночером решили с помощью «теплика» кабана на кукурузном поле добыть... «добыли» ... с чуть больше ста метров из нарезного карабина женщину - прямо в голову, присевшую на корточки, которая решила немного «одолжить» этой самой кукурузы у агрохозяйства и мужа ейного ранили... несчастного спасло то, что по донёсшимся воплям новоиспечённые «охотники» поняли, что так кабаны не кричат...
Ужас и горе, конечно...
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18.12.2020 20:00 Відповісти
Гинуть, в основному, не на "полюваннях", а на "браконьєрці", бо, переступаючи через одну заборону, браконьєри не зважають вже і на інші... Таке кожен рік, і "не каються"... Думають, що вони - "самі розумні", і саме з ними нічого не станеться... Я такого, за чверть віку полювання, набачився і начувся...
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18.12.2020 20:08 Відповісти
Он ясно видел косулю.Мозг человека иногда видит не то что есть,а свой же прогноз.
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19.12.2020 23:11 Відповісти
Знаєш, у мене сусід, у Криму, часто іншопланетян бачив... Зелених. Особливо, після получки... Один раз навіть одного зарубав сокирою... Сів у тюрму за вбивство "колеги по чарці"...
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19.12.2020 23:20 Відповісти
калибра 16 миллиметров
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18.12.2020 15:10 Відповісти
калибра... ну это... о! = "с большой палец" !
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18.12.2020 15:26 Відповісти
А 20-й калибр, меж прочим, ничуть по эффективности не уступает 12-му...
Ну, ладно 16-й там или 20-й...
Вы 410-й вообще видели??? Для «гладкого» аксу «сайги» )))? Аж лохмотья летят!!!
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18.12.2020 20:03 Відповісти
от такие у нас оперативники)
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18.12.2020 22:58 Відповісти
С какой целью вывешены фотки патронов?
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18.12.2020 15:12 Відповісти
Для долучення до протоколу огляду місця події...
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18.12.2020 16:18 Відповісти
Кушнарева, Кравченко, Кирпу и Самсоненко, тоже вроде перепутали....
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18.12.2020 15:12 Відповісти
Оочень удобно...
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18.12.2020 16:38 Відповісти
Після 60 років забирати право на полювання. Мабуть зір ні к чорту....або хильнув.....
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18.12.2020 15:14 Відповісти
Так ведь медкомиссию ж надо проходить и так раз в два года обязательно...
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18.12.2020 20:05 Відповісти
+ разрешиловка совместно с участковыми (кто бы что не говорил) ОБЯЗАННЫ проводить СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ ИНСПЕКЦИЮ «дотрымання власныками збройи умов ии збэригання» а так же отслеживать для лишения «дозволив» на предмет привлечения к админ/уголовной ответственности , потери лицом дееспособности, постановки их на псих/нарко учёт и и т.д.
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18.12.2020 20:10 Відповісти
YНе врзврвщаться же с пустыми руками?
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18.12.2020 15:16 Відповісти
вывод: со свомими рогами в лес не ходи!
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18.12.2020 15:17 Відповісти
Всеодно влучний постріл.
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18.12.2020 15:18 Відповісти
Калибр гладких охотничьих стволов не измеряется в мм. В вашей полиции дауны. Количество получаемых круглых пуль из одного английского фунта свинца - вот калибр. Для чего тут линейка - уволить нах таких следователей.
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18.12.2020 15:19 Відповісти
Зато про белорусскую милицию без восхищения не вспоминают.
При чем тут полиция если писали журналисты?
А фотографирование с масштабной линейкой криминалиста это стандарт.
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18.12.2020 15:41 Відповісти
Кеша, пройдите по ссылке в Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.Источник: https://censor.net/ru/n3237803
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18.12.2020 15:46 Відповісти
Ты действительно смешной. Думаешь в этих отделах коммуникации следаки работают.
А про доблестную белорусскую милицию ничего не сказал.
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18.12.2020 16:04 Відповісти
Жінка потерпілого і винна...
Роги навісила...
RIP
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18.12.2020 15:21 Відповісти
У убитого дурака в этот день было день рождения, оно бухануло и, внимание, пошло в лес ЕЛОЧКУ срубить себе на НГ.
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18.12.2020 15:21 Відповісти
Откуда инфа?)
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18.12.2020 15:39 Відповісти
Та вчера в каких-то новостях проскользнула.
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18.12.2020 15:41 Відповісти
односельчанин
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18.12.2020 15:42 Відповісти
От старины Дарвина.
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18.12.2020 15:54 Відповісти
Как говаривал Кушнарев, на охоту надо ходить с проверенными людьми. Не слепыми, не с глухими,не алкашами, без личных обид и без борьбы за власть среди однопартейцев.
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18.12.2020 15:45 Відповісти
И получил пару пуль случайно от мастера спорта по стрельбе..
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18.12.2020 17:44 Відповісти
Прямо в печень...
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18.12.2020 20:12 Відповісти
вспомнился фильм горячие головы-
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18.12.2020 15:55 Відповісти
Чому вас на полюванні можуть спутати з косулею, а може і з лосем, то це вже питання до жінки мисливця.
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18.12.2020 15:58 Відповісти
Наверное охотник был похож на оленя. Нех. было животных стрелять
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18.12.2020 16:01 Відповісти
Главное в охоте трофей. Какой никакой а трофей есть. Хоть шкуру сдирай и под ноги ложи хоть голову с рогами на стену вешай. Хотя никогда не пойму уродов которые вешают на стену трупы которые как их не обрабатывай они воняют мертвечиной
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18.12.2020 16:03 Відповісти
Мені цікаво, "писарчук", що статтю писав, полінувався у довідник по мисливській гладкоствольній зброї заглянуть? Калібр її визначається не в метричній системі, а в умовних "калібрах", які визначаються по діаметру круглої кулі, кількість яких може буть відлиті з англійського фунту свинцю. Якщо відливаються 12 куль - калібр 12-й, якщо 16 - то 16-й... Справжній діаметр ствола рушниці 12-го калібру - 18,2-18,5 мм, 16 калібру - 16, 8 мм.
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18.12.2020 16:05 Відповісти
а який кращий ?
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18.12.2020 16:11 Відповісти
10-й )) Це на слонів.
Але краще 12-й.
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18.12.2020 16:21 Відповісти
У меншого калібру віддача легша.. Та й носить його легше - важить майже на півкілограма менше...
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18.12.2020 16:30 Відповісти
Дякую Вам. Літом в живу бачив самця косулі , хіба можна в таку красу стріляти ... дуже гарна тварина .
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18.12.2020 19:27 Відповісти
Плюсую за помповый ремингтон «20-ку». Вроде игрушка миниатюрная в сравнении со старшим собратом 12 К, но более шустрая, легкая и в отдаче поприятнее, начиная с навески 28-мь...
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18.12.2020 20:15 Відповісти
Поїхали наші хлопці, по запрошенню, на полювання у Фінляндію. Один - з штуцером, а другий - з "Сайгою" нарізною... Наступного року запрошення прийшло лише "штуцеристу"... Фінни не поважають "кулеметників"... Вважають, що перший ствол - для ураження, другий, для добивання пораненої тварини, щоб не мучилася... А "кулеметники" хай їдуть на фронт, або стрілять вчаться...
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18.12.2020 20:23 Відповісти
Следуя логике цензоровских пейсателей.ружье 410 калибра катят на лафете гусеничным тягачом.
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18.12.2020 16:08 Відповісти
Дурню, це єдиний калібр, що "виходить за рамки"... Причина проста - ця зброя була створена, реально, не для полювання, а для "развлєкухи" "емансипованих дам", які "полювали" на шпаків, дроздів, та іншої дрібної дичини.... Реальний діаметр ствола - 10, 5 мм... Хоч поцікався, перед тим, як "підхіхікувать"...
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18.12.2020 16:24 Відповісти
Хамло трамвайне,сарказму не розумієш?це по перше.по друге дурень сам, бо 410 має діаметр 10,2мм..."Хоч поцікався, перед тим, як підхіхікувать."
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18.12.2020 16:30 Відповісти
Од "хамла" чую... Калібр 410 - "плаває", так само, як і інші калібри гладкоствольної зброї, , в залежності від фірми, країни, і року виготовлення... Я назвав максимальний діаметр...
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18.12.2020 16:36 Відповісти
а вы пободайтесь
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18.12.2020 18:29 Відповісти
Та на біса він мені здався...
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18.12.2020 18:37 Відповісти
..а шо, в Україні ще є дикі тварини, окрім жлобів з рушницями?..
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18.12.2020 16:18 Відповісти
в условных единицах их где то 73
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18.12.2020 16:47 Відповісти
Ніколи не шкодую мисливців. Ще років 50 тому треба заборонити було мисливство як явище
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18.12.2020 16:21 Відповісти
Ну, да. Тогда до кучи этой уже и рыбалку, и грибников с ягодниками )))
А санотстрел бешеных хищников кто делать будет???
А с популяцией кабанов превышающей все разумно-допустимые нормы в местности своего обитания? Они же как саранча по полям/огородам пройдут, попутно загоняя «защитников природы» по хатах и держа их там в страхе... )))
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18.12.2020 20:38 Відповісти
Санвідстріл - це робота, а не полювання. Нічого, незабаром тварин не залишиться , то таких випадків ,як вище , лише побільшає...
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19.12.2020 09:09 Відповісти
А косулю типо можно(( че за бред охотится.
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18.12.2020 16:34 Відповісти
И три пустые бутылки из-под водки на человека.
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18.12.2020 16:44 Відповісти
У него линзы на очках калибра 16 мм
Эти придуркувати пэнсы, чудят реально не как дети... То за руль сядет, машин не видит, то косулю увидит там где ее нет. Нужно законодательно запретить после 60 лет охотничью лицензию, право на вождение авто, ну и, конечно, право голосовать. Маразматики херовы.

А мог и стадо косуль увидеть где нибудь под магазином.
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18.12.2020 16:44 Відповісти
С возрастом «хватка и реакция» уже не те...
Хотя... знакомый «пенс», который «в очках 16 калибра» без них спокойно метров с 15-им из короткого 9х18, с открытых прицельных, стоя с рук в лом воткнутый землю вертикально с первого выстрела попадает...
Так что пенс пенсу - рознь
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18.12.2020 20:41 Відповісти
А виновата жена!
Откуда у него рога?
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18.12.2020 17:04 Відповісти
Як можна переплутати козулю і людину? В мисливаських правилах чітко записано, що не можна стріляти на шум, шарудіння, по невиразно видимій цілі. Однак, дебіли стріляють, одного вбили бо той відпочивав в шинелі біля сосни, і стрілку повидилось, що воротнік шинелі то вуха лося, інші луплять по високій траві ніби: там кабан, чи козуля. Це повне управлінське лайно дебілів держвлади, їх більш цікавить нажива ніж поповнення і захист мисливського фонду дичини. Всі лісочки чомуь загажені забудовою бобрів, коли поруч є цілі вимираючі села, ан ні, виродки мріють влізти в нимиж вбиту природу.
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18.12.2020 17:45 Відповісти
При иных обязательных условиях, банальное отсутствие практики обращения с оружием и участия в подобных мероприятиях
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18.12.2020 20:44 Відповісти
Это сколько оно выжрало?....
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18.12.2020 18:29 Відповісти
 
 