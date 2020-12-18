Переплутав з косулею: в Чернівецькій області чоловік під час полювання убив 56-річного буковинця. ФОТОрепортаж
У Чернівецькій області місцевий житель під час полювання смертельно поранив 56-річного чоловіка. Правоохоронці затримали мисливця і вилучили зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Повідомляється, що 62-річний чоловік під час полювання з необережності застрелив односельця. Він розповів, що вистрілив із зареєстрованої мисливської рушниці в косулю, але коли чоловік підійшов ближче, то побачив тіло людини без ознак життя.
Прибувши на місце події, слідчо-оперативні групи ГУНП у Чернівецькій області та Герцаївського відділення поліції оглянули тіло потерпілого і прилеглу територію. Поліцейські встановили особу загиблого – 56-річного жителя села Великосілля й направили тіло на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті.
З місця кримінального злочину співробітники поліції вилучили мисливську рушницю, гільзу калібру 16 міліметрів та інші речові докази.
62-річного порушника правоохоронці затримали в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі Герцаївського відділення поліції вирішують питання повідомлення затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 119 (убивство через необережність) Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування. За скоєне правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Там питання інше - в Україні відстріл картечю дозволений лише для вовка. Стрільба по копитному звірю - лише кулями...
- запрещено
- абсолютно не логично (пулей правильнее и эффективнее на копытных)
К тому же вопрос : не упоминается о том, что у него была «карточка отстрела дичи» (или как там ее. Если чо, чукча не охотник, чукча мишени подырявить/поперами позвякать), значит браконьерствовал?
В прошлом году шапочно знакомые мне «охотники» в Житомирской области ночером решили с помощью «теплика» кабана на кукурузном поле добыть... «добыли» ... с чуть больше ста метров из нарезного карабина женщину - прямо в голову, присевшую на корточки, которая решила немного «одолжить» этой самой кукурузы у агрохозяйства и мужа ейного ранили... несчастного спасло то, что по донёсшимся воплям новоиспечённые «охотники» поняли, что так кабаны не кричат...
Ужас и горе, конечно...
Ну, ладно 16-й там или 20-й...
Вы 410-й вообще видели??? Для «гладкого» аксу «сайги» )))? Аж лохмотья летят!!!
При чем тут полиция если писали журналисты?
А фотографирование с масштабной линейкой криминалиста это стандарт.
А про доблестную белорусскую милицию ничего не сказал.
Роги навісила...
RIP
Але краще 12-й.
А санотстрел бешеных хищников кто делать будет???
А с популяцией кабанов превышающей все разумно-допустимые нормы в местности своего обитания? Они же как саранча по полям/огородам пройдут, попутно загоняя «защитников природы» по хатах и держа их там в страхе... )))
Эти придуркувати пэнсы, чудят реально не как дети... То за руль сядет, машин не видит, то косулю увидит там где ее нет. Нужно законодательно запретить после 60 лет охотничью лицензию, право на вождение авто, ну и, конечно, право голосовать. Маразматики херовы.
А мог и стадо косуль увидеть где нибудь под магазином.
Хотя... знакомый «пенс», который «в очках 16 калибра» без них спокойно метров с 15-им из короткого 9х18, с открытых прицельных, стоя с рук в лом воткнутый землю вертикально с первого выстрела попадает...
Так что пенс пенсу - рознь
Откуда у него рога?