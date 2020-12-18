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Міністерство у справах ветеранів (295) Гармаш (136) Лапутіна (65)

Призначення Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про позитивні зрушення в кадровій політиці Зеленського, - Гармаш

Призначення Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про позитивні зрушення в кадровій політиці Зеленського, - Гармаш

Сьогоднішнє призначення Юлії Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про те, що в кадровій політиці команди Зеленського щось змінюється.

Про це написав у фейсбуці представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Юля – людина, яка не має стосунку ні до олігархічних, ні до політичних угруповань, справжній офіцер і дуже розумна жінка. А те, що це накладається ще й на такі людські якості, як доброта, здатність до співчуття і порядність, - я впевнений, зробить роботу міністерства справді ефективною", - написав Гармаш.

Також читайте: Рада призначила міністром ветеранів генерал-майора Лапутіну

Призначення Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про позитивні зрушення в кадровій політиці Зеленського, - Гармаш 01

Автор: 
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Топ коментарі
+7
Призначення Шкарлета все нівелює.
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18.12.2020 15:20
+5
А назначение узкомирного шкаралета на ключевое министерство о чем говорит?
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18.12.2020 15:22
+3
А призначення Шкарлета про сильне погыршення кадрової політики призидента
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18.12.2020 15:32
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а на що впливае її Посада...
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18.12.2020 15:14 Відповісти
То что шмаркля уже напринимал хватит ему на пожизненное.
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18.12.2020 15:16 Відповісти
Цікава панянка і службовий список цікавий !!)))
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18.12.2020 15:17 Відповісти
Це можуть сказати тільки психіатри...
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18.12.2020 15:18 Відповісти
Призначення Шкарлета все нівелює.
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18.12.2020 15:20 Відповісти
А назначение узкомирного шкаралета на ключевое министерство о чем говорит?
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18.12.2020 15:22 Відповісти
Что некоторым ботам пора к врачу, семейному.
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18.12.2020 15:26 Відповісти
Що лялькова вистава кремлівського балагана ,за кремлівським сценарієм та кремлівською режесурою ,триває !!)))
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18.12.2020 15:27 Відповісти
в кадровой политике команды Зеленского что-то меняется.
Кадры мелькают -- в том же самом кыно...
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18.12.2020 15:27 Відповісти
Назначение Шкарпети министром по вопросам ветеранов говорит о позитивных сдвигах в кадровой политике Зеленского ?
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18.12.2020 15:27 Відповісти
Ты завязывал бы с дурью.
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18.12.2020 15:31 Відповісти
А призначення Шкарлета про сильне погыршення кадрової політики призидента
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18.12.2020 15:32 Відповісти
Назначение Лапутиной министром по вопросам ветеранов говорит о позитивных сдвигах в кадровой политике Зеленского, - Гармаш. ПУСТЕ.
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18.12.2020 16:29 Відповісти
Гармаш, ну не облизуй вже так відверто.
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18.12.2020 19:02 Відповісти
Призначення Лапутіної міністром з питань ветеранів
*********
Яким ще "міністром"? Фемінітив, - міністриня, або міністерка.
До того ж, яка ганьба, - назвати офіцерку "офіцером"! Як мінімум, - офіцериня! І ніяк інакше!
Все інше - то є образа жіноцтва! До суду! Негайно!
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18.12.2020 20:05 Відповісти
Тонкий троллинг...
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19.12.2020 01:18 Відповісти
Феміністки обурені, - мерію Парижа оштрафували за дискримінацію чоловіків. У паризькій мерії більшість посад (69%) віддали жінкам.
Справа в тому, що згідно французького закону 2004 року представники однієї статі не можуть займати більше 60% займаних посад у якійсь одній державній установі, чи муніципальній структурі.
Початково закон був спрямований на захист прав жінок. Але, - як виявляється, - закон є закон, і він повинен захищати також і права чоловіків. Однак, тепер французькі феміністки вимагають не рівних прав з чоловіками, - вони вимагають дискримінувати чоловіків, - начебто в рахунок компенсації за колишню дискримінацію.
Тобто, рулює цілковита дурня! Адже, в такому разі чоловіки можуть виправдовувати минулу дискримінацію жінок своїм колишнім пригніченим становищем за часів матріархату.

https://ru.euronews.com/2020/12/14/france-mayor-gender-fine-ppp Мэрия Парижа оштрафована за дискриминацию мужчин
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19.12.2020 01:36 Відповісти
 
 