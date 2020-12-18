Призначення Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про позитивні зрушення в кадровій політиці Зеленського, - Гармаш

Сьогоднішнє призначення Юлії Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про те, що в кадровій політиці команди Зеленського щось змінюється.

Про це написав у фейсбуці представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Юля – людина, яка не має стосунку ні до олігархічних, ні до політичних угруповань, справжній офіцер і дуже розумна жінка. А те, що це накладається ще й на такі людські якості, як доброта, здатність до співчуття і порядність, - я впевнений, зробить роботу міністерства справді ефективною", - написав Гармаш.

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