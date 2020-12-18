Призначення Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про позитивні зрушення в кадровій політиці Зеленського, - Гармаш
Сьогоднішнє призначення Юлії Лапутіної міністром з питань ветеранів свідчить про те, що в кадровій політиці команди Зеленського щось змінюється.
Про це написав у фейсбуці представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.
"Юля – людина, яка не має стосунку ні до олігархічних, ні до політичних угруповань, справжній офіцер і дуже розумна жінка. А те, що це накладається ще й на такі людські якості, як доброта, здатність до співчуття і порядність, - я впевнений, зробить роботу міністерства справді ефективною", - написав Гармаш.
Топ коментарі
+7 Welle
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+5 Andriy Kalnyshevsky
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+3 Анатолій Лапчук
показати весь коментар18.12.2020 15:32
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Кадры мелькают -- в том же самом кыно...
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Яким ще "міністром"? Фемінітив, - міністриня, або міністерка.
До того ж, яка ганьба, - назвати офіцерку "офіцером"! Як мінімум, - офіцериня! І ніяк інакше!
Все інше - то є образа жіноцтва! До суду! Негайно!
Справа в тому, що згідно французького закону 2004 року представники однієї статі не можуть займати більше 60% займаних посад у якійсь одній державній установі, чи муніципальній структурі.
Початково закон був спрямований на захист прав жінок. Але, - як виявляється, - закон є закон, і він повинен захищати також і права чоловіків. Однак, тепер французькі феміністки вимагають не рівних прав з чоловіками, - вони вимагають дискримінувати чоловіків, - начебто в рахунок компенсації за колишню дискримінацію.
Тобто, рулює цілковита дурня! Адже, в такому разі чоловіки можуть виправдовувати минулу дискримінацію жінок своїм колишнім пригніченим становищем за часів матріархату.
https://ru.euronews.com/2020/12/14/france-mayor-gender-fine-ppp Мэрия Парижа оштрафована за дискриминацию мужчин