За 10 місяців 2020 року померло на 1 тис. осіб менше, ніж минулого року, - дані Держстату. ІНФОГРАФІКА
Із початку року в Україні народилося на 15 025 осіб менше, ніж минулого року за аналогічний період.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держстату.
Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2020 р становить 41 670 812 осіб.
З початку року в Україні померло 485 734 особи, в той час як в 2019 році померли 486 778 осіб. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася на 1 044 людини.
Крім того, з початку 2020 року в Україні народилися 247 278 осіб, а минулого року - 262 303. Порівняно з минулим роком народжуваність скоротилася на 15 025 осіб.
Топ коментарі
+6 саша паламарчук
показати весь коментар18.12.2020 15:25
+6 Alexander Bereznuk e6baafd3
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+6 Лариса fb3d953c
показати весь коментар18.12.2020 15:46
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Будь ласка, зачекайте...
умрешь, спишут на коронавирус, улучшат по нему статистику и обогатятся на этом...
а дзузьки вам
При этом рождаемость за это же время уменьшилась на 15 тыс. человек.
Статистике мы верим крепко
Готовим паспорта и метко...
А якщо займатися маніпуляціями(взяти статистику за один чи два місяця, а загальну за 10 місяців не приймати до уваги), то взагалі можна сказати що в нас рекордне вимирання(підібрати місяць 2020 року і порівняти його з попередніми роками і на підставі цього зробити "обґрунтований" висновок).
В аналитической записке Академии наук Украины (вместе с КНУ им. Т.Г. Шевченко и Академией медицинских наук) от 23 ноября говорится, что избыточная смертность в сентябре составила 14% (показатель, насколько больше людей умерло, чем можно было бы прогнозировать, если бы не происходило ничего необычного).
"... Количество умерших в Украине в сентябре 2020 года к сентябрю 2019-го выросла на 15,4%
Детали: В Украине за девять месяцев этого года умерли 426,69 тысяч человек, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и родились - 220,66 тысяч, что на 5,4% меньше.
В то же время в сентябре этого года зафиксирован значительный рост количества умерших по сравнению с сентябрем прошлого года - на 15,4%, до 48,37 тысяч человек...."
https://www.facebook.com/nestorpetrovich.mahno https://www.facebook.com/nestorpetrovich.mahno Igor Marinkevich
"Очень интересные данные. Как бы не пытались настрощать по поводу скачка в сентябре, никуда не уйдёшь от -2% за год. И на фоне того, что вернулось много людей с заработков (на карте видно, что как раз больше всего скачек в западных областях), мы все равно имеем отрицательный показатель смертности.
Я не преуменьшаю проблему с Ковидом. Сам переболел и тяжело переболел.
Но хочу отметить, что статистика беспрестрастна. И черезмерная истерия и страхи перед этой болезнью налицо."
Я вже казав, можна вибрати якийсь 1(з 12) місяців, в яких смертність трохи вища(всього навсього 14%, НЕ в рази) порівняти з попередніми роками(чомусь коронаістерички не беруть місяці в яких менше людей померло) і на підставі цього зробити "обґрунтований" висновок.
Як каже Елла Лібанова "Ось проведемо коли-небудь перепис і тоді зрозуміємо, хороша була оцінка Дубілета, чи ні, але це не перепис! Перепис - це докладна інформація про кожну людину і кожне домогосподарство. Кількість можна насправді оцінити дешевшим способом, мобільні оператори або щось інше - методи є."
"В Україні за 10 місяців 2020 року народилося на 15025 чоловік менше,ніж минулоріч"
Цікаво,зменшення смертності в порівнянні з минулим роком пов'язане з оздоровленням ,чи з від'ємною динамікою зменшення чисельності населення (менше людей-менше смертність) ?
Ой ! А що це ? https://opendatabot.ua/blog/447-death-statistics Держстат відмовився публікувати дані про смертність українців під час карантину
Хто мав померти цього року- той плюс/мінус і помер.
Лично я статистике не верю.. Особенно на нашей территории... И вообще это очень все заУмно.. Какое количество людей умерло? Какого возраста? Есть ли демографическая пропасть? Каких годов?.От каких заболеваний? . Так что все это ля ля тополя... Слушала одного умного человека(правда российского профессора академика) мама миа... Там такие цифры.. Так такие математические расчеты... Про целое поколение людеЙ которые не родились..
Просто демографическая пропасть и почему некому работать..
А тут бросил косточку.. И ой ля ля.. Ковид нет того нет... Мозгов у вас нет
Вирус продлевает жизнь и уменьшает вероятность забеременеть!
Смотрим, например, 2018-й год:
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm?fbclid=IwAR0o7z81EURZ6OKu52RuRMuGFZNIu0husxJ4YARdNkXFSLMzXRlTLWd-jh4 https://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm
И сравниваем со столбцом deaths from all causes в 2020-м:
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/COVID19/?fbclid=IwAR15Wr2cU5hwCOoptiDuCWywnl416ExrY8qeqMCgfJeK-UuoDyGbLQr518k https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/COVID19/
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Коронавірус, - шо ж ти дєлаєш?!..