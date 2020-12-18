Зеленський підтримує активний діалог з генсеком НАТО і незабаром направить йому пропозиції щодо розширеного партнерства, - Стефанішина

Президент України Володимир Зеленський незабаром передасть генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу пропозиції щодо отриманого Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент підтримує активний діалог з генеральним секретарем НАТО. Результатом такого діалогу і взаємодії всіх державних інституцій стало отримання Україною статусу партнера розширених можливостей. І такі можливості вже використовуються Україною і будуть використовуватися в подальшому. Такі пропозиції президент незабаром направить генеральному секретарю, і всі столиці, всі країни Альянсу будуть їх вивчати", - сказала Стефанішина на онлайн-конференції керівників закордонних дипломатичних установ України в п'ятницю.

Вона закликала послів України допомагати країнам Альянсу ретельно вивчити ці пропозиції і їх максимально підтримати.

Стефанішина зазначила, що Україна очікує майбутнього саміту Україна-НАТО.

"Уже, до речі, підтверджено звітом експертів, який надано генеральному секретарю, що Україна буде членом НАТО, і відповідно, ми хочемо, щоб ця політика почала матеріалізуватися. І тут, безперечно, йдеться вже про суто політичний діалог", - наголосила віцепрем'єр.

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