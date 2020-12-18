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Зеленський (22429) НАТО (6210) Столтенберг Єнс (1595) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (322)

Зеленський підтримує активний діалог з генсеком НАТО і незабаром направить йому пропозиції щодо розширеного партнерства, - Стефанішина

Зеленський підтримує активний діалог з генсеком НАТО і незабаром направить йому пропозиції щодо розширеного партнерства, - Стефанішина

Президент України Володимир Зеленський незабаром передасть генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу пропозиції щодо отриманого Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент підтримує активний діалог з генеральним секретарем НАТО. Результатом такого діалогу і взаємодії всіх державних інституцій стало отримання Україною статусу партнера розширених можливостей. І такі можливості вже використовуються Україною і будуть використовуватися в подальшому. Такі пропозиції президент незабаром направить генеральному секретарю, і всі столиці, всі країни Альянсу будуть їх вивчати", - сказала Стефанішина на онлайн-конференції керівників закордонних дипломатичних установ України в п'ятницю.

Вона закликала послів України допомагати країнам Альянсу ретельно вивчити ці пропозиції і їх максимально підтримати.

Стефанішина зазначила, що Україна очікує майбутнього саміту Україна-НАТО.

"Уже, до речі, підтверджено звітом експертів, який надано генеральному секретарю, що Україна буде членом НАТО, і відповідно, ми хочемо, щоб ця політика почала матеріалізуватися. І тут, безперечно, йдеться вже про суто політичний діалог", - наголосила віцепрем'єр.

Також читайте: Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції, - віцепрем'єр Стефанішина

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Топ коментарі
+8
активный диалог между игрой на рояле и на малом теннисе?
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18.12.2020 15:32
+6
Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 5005
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18.12.2020 15:39
+5
Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 5545
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18.12.2020 15:34
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активный диалог между игрой на рояле и на малом теннисе?
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18.12.2020 15:32 Відповісти
Пусть Зеленый ответит, почему его слуги постоянно повышают штрафы за маски. Нечем пополнять бюджет? Так пусть депутаты себя штрафуют за отстутствие в Раде, за переписку с протитутками на заседаниях. А то эти слуги совсем оборзели. Людям помощи карантинной никакой, только штрафы увеличивают, ни в одной стране мира такого нет. Геть тварюки из Рады и своего зеленого змия забирайте вон.
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18.12.2020 16:04 Відповісти
и 5G запретить!
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18.12.2020 16:28 Відповісти
они ,мля за кнопкодавство наказать не могут...! олени...
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19.12.2020 00:51 Відповісти
Пусть попросит Гоги, он передаст.
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18.12.2020 15:34 Відповісти
Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 5545
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18.12.2020 15:34 Відповісти
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18.12.2020 16:32 Відповісти
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19.12.2020 00:50 Відповісти
Такие предложения президент вскоре направит генеральному секретарю, и все столицы, все страны Альянса будут их изучать
МВФ и ВБ уже всё изучили... -- этого достаточно.
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18.12.2020 15:35 Відповісти
Не вірю зелє:
"Нам клялся президент на Конституции
Кричал из телевизоров сурово:
"Я положу конец любой коррупции!"
Но выполнил всего три первых слова."
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18.12.2020 15:37 Відповісти
Заявку на пдч пусть направит, а не вот эти все инсинуации зелёные которые только глаза замыливают
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18.12.2020 15:38 Відповісти
Ему трындеть, как с горки катиться

Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 7999
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18.12.2020 15:41 Відповісти
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19.12.2020 00:49 Відповісти
Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 5005
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18.12.2020 15:39 Відповісти
Порошенко тоже постоянно напоминал об Украине..Но вопрос не в НАТО,а в самой Украине.Чиновники НАТО открытым текстом заявляли и заявляют,пока Украина не очистит свои спецслужбы от российских агентов и информаторов,более близкого сотрудничества не будет,поскольку сотрудничество предполагает обмен развединформацией.А Украине в этом ПОДЧЁРКНУТО не доверяют.Дошло до того,что президента Зеленского ЛИЧНО " просвещали" в Лондоне по поводу слива информации россиянам из президентских кругов .Вся эта возня напоминает "тянуть кота за хвост",где перед согражданами президенты деланно "стучатся в НАТО",но при этом очень "стесняются" почистить силовые структуры от российского влияния и вытекания информации,о чём президенты сами осведомлены.
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18.12.2020 15:40 Відповісти
Да какой там почистить силовые структуры... они сами в АП сливают подготовленные операции, и вы думаете ишак не в курсе? Да он просто играет дурака, гадит на все и всех с наглой улыбочкой! А потом еще всем цинично врут что никаких операций и не было.
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18.12.2020 16:04 Відповісти
согласен.Но проблему "затирает" не только Зеленский.порошенко тоже со своими Семочко и другими отличился.при Ющенко сам проороссийский Ехануров кадры пророссийские проталкивал в руководство,тогда как бессмертный 9или кто там тогда был) тихо тупил,будучи совершенно профаном в работе спецслужб.А уж о кадрах разведок при Януковиче и Кучме вообще говорить не приходится..
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18.12.2020 20:52 Відповісти
Зеля веде Україну до НАТО!!!!Слава Україні!!!!
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18.12.2020 15:42 Відповісти
"Уже, кстати, подтверждено отчетом экспертов, который предоставлен генеральному секретарю, что Украина будет членом НАТО

В 2014 г. страны НАТО договорились тратить на оборону 2% своего ВВП. Этот показатель должен быть достигнут к 2024 г.

К 2024, не будет ни Зели, ни ВВП, ни членства в НАТО... ...а будут токо воспоминания об обещалках про будущее...
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18.12.2020 15:54 Відповісти
ага поддерживает отношения с НАТО, помню как он вместе с тогдашним главой оп богданом хотели рехферендум устроить с пытанням "а нужно ли Украине НАТО?". а теперь вдруг заподдержмвал активно... каждое утро как только сикойки встает так сразу громко кричит
АУ....... СТОЛТЕНБЕРГ.....!
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18.12.2020 15:59 Відповісти
чует Вовочка что скоро Байден позовёт в Вашингтон с отчётом...и понимает что "попал"...
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19.12.2020 00:54 Відповісти
Щось, здавалося, навпаки мусило бути..
НАТО , наканец, созрело шоб мы ему указывали! Вооо, мля...
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18.12.2020 16:03 Відповісти
Какое партнерство с НАТО после слива данных ЗЕ о совместной операции с ЦРУ?
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18.12.2020 16:12 Відповісти
А иде манделька?
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18.12.2020 17:16 Відповісти
Зеленський підтримує активний діалог з генсеком НАТО і незабаром направить йому пропозиції щодо розширеного партнерства, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 2085
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18.12.2020 17:22 Відповісти
вова звиздун, или вова здун, не вове пи..ец.
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18.12.2020 17:48 Відповісти
-"и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина...
через год-два...?! или на втором сроке...?!
а когда же план "Б"...?!
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19.12.2020 00:52 Відповісти
 
 