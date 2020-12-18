Зеленський підтримує активний діалог з генсеком НАТО і незабаром направить йому пропозиції щодо розширеного партнерства, - Стефанішина
Президент України Володимир Зеленський незабаром передасть генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу пропозиції щодо отриманого Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент підтримує активний діалог з генеральним секретарем НАТО. Результатом такого діалогу і взаємодії всіх державних інституцій стало отримання Україною статусу партнера розширених можливостей. І такі можливості вже використовуються Україною і будуть використовуватися в подальшому. Такі пропозиції президент незабаром направить генеральному секретарю, і всі столиці, всі країни Альянсу будуть їх вивчати", - сказала Стефанішина на онлайн-конференції керівників закордонних дипломатичних установ України в п'ятницю.
Вона закликала послів України допомагати країнам Альянсу ретельно вивчити ці пропозиції і їх максимально підтримати.
Стефанішина зазначила, що Україна очікує майбутнього саміту Україна-НАТО.
"Уже, до речі, підтверджено звітом експертів, який надано генеральному секретарю, що Україна буде членом НАТО, і відповідно, ми хочемо, щоб ця політика почала матеріалізуватися. І тут, безперечно, йдеться вже про суто політичний діалог", - наголосила віцепрем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
МВФ и ВБ уже всё изучили... -- этого достаточно.
"Нам клялся президент на Конституции
Кричал из телевизоров сурово:
"Я положу конец любой коррупции!"
Но выполнил всего три первых слова."
В 2014 г. страны НАТО договорились тратить на оборону 2% своего ВВП. Этот показатель должен быть достигнут к 2024 г.
К 2024, не будет ни Зели, ни ВВП, ни членства в НАТО... ...а будут токо воспоминания об обещалках про будущее...
АУ....... СТОЛТЕНБЕРГ.....!
НАТО , наканец, созрело шоб мы ему указывали! Вооо, мля...
через год-два...?! или на втором сроке...?!
а когда же план "Б"...?!