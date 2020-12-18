Зеленський зустрівся з главами МЗС і Міноборони Туреччини: сторони хочуть досягти мети в $10 млрд обсягу двосторонньої торгівлі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу та міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави подякував турецьким високопосадовцям за незмінну підтримку Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України. Президент наголосив на особливому значенні стратегічного партнерства між Києвом та Анкарою й налаштованості на подальшу розбудову співпраці між двома країнами в усіх напрямах, де є взаємний інтерес.

Володимир Зеленський привітав започаткування нового двостороннього механізму співпраці сторін – політико-безпекових консультацій у форматі "Квадрига".

"Ми вважаємо, що це історичний момент, у такому форматі наші країни ніколи не працювали. Я вітаю і Україну, й Туреччину із започаткуванням формату "Квадрига", у якому ми можемо рухатися швидше вперед", – сказав Глава держави.

Турецькі високопосадовці також підтвердили незмінність позиції Анкари щодо незаконної анексії Криму. Президент висловив подяку за готовність турецької сторони долучитися до роботи "Кримської платформи", де особливу роль має відіграти Туреччина.

Турецька сторона підтвердила, що офіційна Анкара підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України на всіх платформах, а також налаштованість і надалі активно долучатися до захисту прав кримськотатарського народу в окупованому Криму, допомагати у влаштуванні внутрішньо переміщених осіб, звільненні українських громадян, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

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Делегація Туреччини привітала Україну з набуттям статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.

Сторони відзначили взаємну налаштованість розвивати торговельно-економічну співпрацю, щоб у найближчому майбутньому досягти окресленої главами держав мети у 10 млрд дол. США обсягу двосторонньої торгівлі.

Співрозмовники відзначили позитивну динаміку розвитку оборонного та військово-технічного співробітництва. Було обговорено низку практичних питань у контексті реалізації Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки від 16 жовтня 2020 року.

За підсумками переговорів сторони підтвердили домовленість щодо проведення чергового засідання Стратегічної ради високого рівня на початку 2021 року.

Володимир Зеленський запросив Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

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