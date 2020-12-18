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Зеленський (22429) Туреччина (3431) Чавушоглу (126) Акар (18)

Зеленський зустрівся з главами МЗС і Міноборони Туреччини: сторони хочуть досягти мети в $10 млрд обсягу двосторонньої торгівлі

Зеленський зустрівся з главами МЗС і Міноборони Туреччини: сторони хочуть досягти мети в $10 млрд обсягу двосторонньої торгівлі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу та міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави подякував турецьким високопосадовцям за незмінну підтримку Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України. Президент наголосив на особливому значенні стратегічного партнерства між Києвом та Анкарою й налаштованості на подальшу розбудову співпраці між двома країнами в усіх напрямах, де є взаємний інтерес.

Володимир Зеленський привітав започаткування нового двостороннього механізму співпраці сторін – політико-безпекових консультацій у форматі "Квадрига".

"Ми вважаємо, що це історичний момент, у такому форматі наші країни ніколи не працювали. Я вітаю і Україну, й Туреччину із започаткуванням формату "Квадрига", у якому ми можемо рухатися швидше вперед", – сказав Глава держави.

Турецькі високопосадовці також підтвердили незмінність позиції Анкари щодо незаконної анексії Криму. Президент висловив подяку за готовність турецької сторони долучитися до роботи "Кримської платформи", де особливу роль має відіграти Туреччина.

Турецька сторона підтвердила, що офіційна Анкара підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України на всіх платформах, а також налаштованість і надалі активно долучатися до захисту прав кримськотатарського народу в окупованому Криму, допомагати у влаштуванні внутрішньо переміщених осіб, звільненні українських громадян, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

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Делегація Туреччини привітала Україну з набуттям статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.

Сторони відзначили взаємну налаштованість розвивати торговельно-економічну співпрацю, щоб у найближчому майбутньому досягти окресленої главами держав мети у 10 млрд дол. США обсягу двосторонньої торгівлі.

Співрозмовники відзначили позитивну динаміку розвитку оборонного та військово-технічного співробітництва. Було обговорено низку практичних питань у контексті реалізації Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки від 16 жовтня 2020 року.

За підсумками переговорів сторони підтвердили домовленість щодо проведення чергового засідання Стратегічної ради високого рівня на початку 2021 року.

Володимир Зеленський запросив Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Туреччина будуть зміцнювати військове співробітництво, - глава МЗС Чавушоглу
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Топ коментарі
+3
за Овоща было стыдно.... ну а тут...
Зеленский встретился с главами МИД и Минобороны Турции: Стороны хотят достичь цели в $10 млрд объема двусторонней торговли - Цензор.НЕТ 9848
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18.12.2020 15:42
+2
И что, приехал министр обороні Турции, а зеленский ему и говорит - я хочу с вами торговать, и чтобы денег много. Ну, в стиле этой статьи. Ну, оборона Турции говорит, и шо ж ты нам можешь продать, Вова, кроме ********** с лобка Мендель?
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18.12.2020 15:56
+2
не лише корумповані, а такі, які прямо працюють на ворога
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18.12.2020 16:01
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Приехали спросить чей Карабах.
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18.12.2020 15:37 Відповісти
Нет,приехали спросить как Крым будем делить
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18.12.2020 20:51 Відповісти
Эрдоган сказал,Крым турецкий,не русский и не чей другой
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18.12.2020 20:52 Відповісти
Президент поблагодарил турецким чиновникам Источник: https://censor.net/ru/n3237813\\\\\\\\\

Приблизительно так они его и воспринимают. поблабладарил чиновникам шо у них туфли блестят.
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18.12.2020 15:40 Відповісти
за Овоща было стыдно.... ну а тут...
Зеленский встретился с главами МИД и Минобороны Турции: Стороны хотят достичь цели в $10 млрд объема двусторонней торговли - Цензор.НЕТ 9848
показати весь коментар
18.12.2020 15:42 Відповісти
любопытно, есть ли в Администрации Президента Эрдогана коррумпированные чиновники типа Ермака, Татарова, Смирнова, Шефира..
Точнее, сколько бы прожили такие чиновники?!
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18.12.2020 15:46 Відповісти
не лише корумповані, а такі, які прямо працюють на ворога
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18.12.2020 16:01 Відповісти
До той поры пока предыдущая голова летела с плахи.
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18.12.2020 16:35 Відповісти
И что, приехал министр обороні Турции, а зеленский ему и говорит - я хочу с вами торговать, и чтобы денег много. Ну, в стиле этой статьи. Ну, оборона Турции говорит, и шо ж ты нам можешь продать, Вова, кроме ********** с лобка Мендель?
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18.12.2020 15:56 Відповісти
Як мало коментів...бо важко в такий новині кинути лайном в ЗЕ. )))
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18.12.2020 15:58 Відповісти
вони нам на 9 лярдів шмоток, ми їм на лярд руди...
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18.12.2020 16:54 Відповісти
Никто не сможет Отрицать , - Что Турецкие товары очень качественнее по сравнении с Китайскими , хотя Китайских больше и цена ниже.По крайней мере трикотаж ,электрика, но и Венец Военная техника.
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18.12.2020 18:56 Відповісти
Движемся в правильном направлении, пока во всяком случае и Порох и Зеля подписавали все что надо, включая военную доктрину. Турция - наш стратегический партнер, а когда будет час "Ч" и возможно союзник. Боюсь сглазить.
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18.12.2020 20:18 Відповісти
Турки работают по интересам,им похер Украина,не в их интересах
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19.12.2020 00:27 Відповісти
Турки еще опаснее русских
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18.12.2020 20:50 Відповісти
Турки не оккупировали территорию Украины и не убивают украинцев.
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18.12.2020 22:16 Відповісти
Это пока...
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19.12.2020 00:24 Відповісти
Карабах...под боком
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19.12.2020 00:25 Відповісти
Опасность Турции в том, что она разгромила козломордых в Сирии, Ливии том же Карабахе, и рашисты знают, что это ждет рано или поздно их и в самом мордоре. А у Украины интерес - любой, кто истребляет ватников и наносит им ущерб - союзник Украины, тем более на черноморском театре, где русозвери препятствуют торговле и судоходству и есть военной угрозой для Украины. Тут, ты как рупор хоругвеносных, излагаешь их потаенные страхи.
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19.12.2020 17:01 Відповісти
Через военное сотрудничество с Турцией - в НАТО! Хороший ход.
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18.12.2020 23:51 Відповісти
Зеленський зустрівся з главами МЗС і Міноборони Туреччини: сторони хочуть досягти мети в $10 млрд обсягу двосторонньої торгівлі - Цензор.НЕТ 2252
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19.12.2020 08:20 Відповісти
 
 