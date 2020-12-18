УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10505 відвідувачів онлайн
Новини
1 748 17
Гаазький трибунал (166) Римський статут (42) Мамедов Гюндуз (102)

Без ратифікації Римського статуту Україна має слабкий шанс на першочерговий розгляд її справи в Гаазі, - Мамедов

Без ратифікації Римського статуту Україна має слабкий шанс на першочерговий розгляд її справи в Гаазі, - Мамедов

Україна програє в питанні пріоритетності розгляду в Гаазі справи про злочини РФ на окупованих територіях Донбасу і в Криму.

Про це повідомив в інтерв'ю "Укрінформу" заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

Мамедов зокрема зазначив, що, за словами прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда, щодо низки кейсів, як і у випадку з Україною, Офіс прокурора завершив стадію попереднього дослідження.

"Є і ті справи, за якими вже відкрито провадження. Всього таких близько 15. Ідеться про Грузію, Конго, Уганду, Кенію, Лівію. І виникає питання визначення пріоритетності. Ці країни є членами Римського статуту і сплачують внески, але чи може Україна конкурувати з країнами, які ратифікували статут? Є сподівання, що так, адже кейс "Ситуація Україна" дійсно цікавий і масштабний. Жодна країна в світі, яка має збройний конфлікт, не стикалася з гібридним компонентом. З іншого боку, ратифікація Римського статуту дала б нам можливість потрапити в пріоритетний пул", - зазначає Мамедов.

Читайте також: Розслідування Гаазького суду щодо України може початися протягом 1-2 років, - Мамедов

Він нагадав, що Римський статут - це можливість бути повноцінним членом Асамблеї держав-учасників.

"Україна зможе брати повноцінну участь у роботі органів МКС, висувати кандидатури прокурора і суддів і вибирати їх, впливати на прийняття ключових рішень у діяльності суду. Крім того, це і можливість отримання консультацій для національних юрисдикцій саме з методики розслідування таких категорій злочинів", - зазначив Мамедов.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
ратификация Римского статута позволит преследовать "за военные преступления" граждан Украины. Как Маркива. А кацапам ни холодно ни жарко - они его не ратифицировали.
показати весь коментар
18.12.2020 16:06
+3
Сядуть.
показати весь коментар
18.12.2020 16:27
+2
Какого римского сатанячьего статута? Хватит нам олигархического беспредела и сатанячьего государственного устройства по римскому праву, который нужно немедленно менять.
показати весь коментар
18.12.2020 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какого римского сатанячьего статута? Хватит нам олигархического беспредела и сатанячьего государственного устройства по римскому праву, который нужно немедленно менять.
показати весь коментар
18.12.2020 16:00 Відповісти
Он потому и олигархический что не римский.
показати весь коментар
18.12.2020 16:16 Відповісти
Римское право несовершенно, порочно, по римскому праву устроена колониальная политика всего мира и она ужасна. Единицы живут богато, остальные в нищете. Или вы считаете, что люди живут в прекрасном мире и у нас все хорошо? Не думаю, все идет к уничтожению человечества. Пора давно менять политическое устройство государств.
показати весь коментар
19.12.2020 09:22 Відповісти
ратификация Римского статута позволит преследовать "за военные преступления" граждан Украины. Как Маркива. А кацапам ни холодно ни жарко - они его не ратифицировали.
показати весь коментар
18.12.2020 16:06 Відповісти
Тут больше плюс всяким местным прокурорам - они сами себе хозяива, и бесконтрольные по сути. Со статутом пришлось бы отвечать перед миром, а так - феодальная страна. Зато олигархам, судьям и топовым ментам норм - хозянва жизни, жизни всех украинцев.
показати весь коментар
18.12.2020 16:17 Відповісти
Римский статут не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией.
показати весь коментар
18.12.2020 16:21 Відповісти
А що буде з бійцями Української Добровільної Армії, які захистили свою Державу, під час збройного втроргнення Россіі?
показати весь коментар
18.12.2020 16:21 Відповісти
Сядуть.
показати весь коментар
18.12.2020 16:27 Відповісти
Кроме гюндуза, которому хочется на шару летать в Рим, этот "статус" в Украине никому нахэр не вср.
показати весь коментар
18.12.2020 16:33 Відповісти
Крім того, "ґюндуз" елеґантно підводить Україну під відповідальність за захист своєї території. І щось мені підказує, що це він, "ґюндуз", робить свідомо й за гроші бензоколонки.
показати весь коментар
18.12.2020 16:41 Відповісти
"Без ратификации Римского статута Украина имеет слабый шанс на первоочередное рассмотрение ее дела в Гааге, - Мамедов" - то всё фигня. Давно слушал какую-то радиопередачу. Там сказали, что согласно Римскому статуту преступником считается не только тот кто нарушает закон, а и тот кто не выполняет требования закона. Другими словами - те которые не индексируют зарплаты и пенсии, не обеспечивают бесплатные образование и медицину и т. д., тоже являются преступниками, а мы их слушаем в телевизоре, глядя на умное выражение морды.
показати весь коментар
18.12.2020 16:41 Відповісти
С этим статутом могут быть неприятности по поводу АТО....
показати весь коментар
18.12.2020 16:46 Відповісти
'Пчелы' начали что-то подозревать. (с)
показати весь коментар
18.12.2020 17:23 Відповісти
Кто же его ратифицирует, Депутаты?
Они же не самоубийцы.
Ведь придется соблюдать и самим! И отвечать за нарушение по полной программе.
показати весь коментар
18.12.2020 16:56 Відповісти
Риський статут це той же Будмеморандум чи вирізання лісів для ЄС. Там зазначено , що особа звільняється від відповідальності, якщо вона не усвідомлювала, що бере участь у збойному конфлікті міждержавами. Який злочинець себе визнає так я усвідомлював коли розстрілював українців що брав участь у війні РФ проти України. Ці ************* інституції посилайте на ХYZ. Як і їх вільні зони з вирізання лісів. Це призведе лише до тяганини патріотів по судам.
показати весь коментар
18.12.2020 17:27 Відповісти
 
 