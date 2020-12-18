Без ратифікації Римського статуту Україна має слабкий шанс на першочерговий розгляд її справи в Гаазі, - Мамедов

Україна програє в питанні пріоритетності розгляду в Гаазі справи про злочини РФ на окупованих територіях Донбасу і в Криму.

Про це повідомив в інтерв'ю "Укрінформу" заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

Мамедов зокрема зазначив, що, за словами прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда, щодо низки кейсів, як і у випадку з Україною, Офіс прокурора завершив стадію попереднього дослідження.

"Є і ті справи, за якими вже відкрито провадження. Всього таких близько 15. Ідеться про Грузію, Конго, Уганду, Кенію, Лівію. І виникає питання визначення пріоритетності. Ці країни є членами Римського статуту і сплачують внески, але чи може Україна конкурувати з країнами, які ратифікували статут? Є сподівання, що так, адже кейс "Ситуація Україна" дійсно цікавий і масштабний. Жодна країна в світі, яка має збройний конфлікт, не стикалася з гібридним компонентом. З іншого боку, ратифікація Римського статуту дала б нам можливість потрапити в пріоритетний пул", - зазначає Мамедов.

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Він нагадав, що Римський статут - це можливість бути повноцінним членом Асамблеї держав-учасників.

"Україна зможе брати повноцінну участь у роботі органів МКС, висувати кандидатури прокурора і суддів і вибирати їх, впливати на прийняття ключових рішень у діяльності суду. Крім того, це і можливість отримання консультацій для національних юрисдикцій саме з методики розслідування таких категорій злочинів", - зазначив Мамедов.