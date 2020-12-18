ЄБРР виділить 450 млн євро на реконструкцію траси Київ-Одеса і будівництво об'їзної Львова
Європейський банк реконструкції і розвитку виділить 450 мільйонів євро Державному агентству автомобільних доріг України на реконструкцію автодороги M-05 Київ-Одеса і будівництво Північного обходу Львова.
Про це інформує сайт Міністерства інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.
"У рамках програми президента "Велике будівництво" цього року будується рекордна кількість автодоріг. Уже оновлено понад 4 тис. км доріг по всій країні, і ми зробимо ще більше завдяки укладанню кредитної угоди з ЄБРР "Розвиток транс'європейської транспортної мережі". Реалізація цього проєкту дозволить не тільки поліпшити стан автодоріг за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а й підвищити безпеку дорожнього руху на дорогах, що з'єднують Україну з ЄС і Київ із Чорним морем", - прокоментував підписання угоди міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" буде реалізований за рахунок 450 млн євро кредиту від ЄБРР і 450 млн євро від Європейського інвестиційного банку.
Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт п'яти ділянок автодороги М-05 Київ-Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво Північного обходу Львова.
Будь ласка, зачекайте...
Это ж не инвестиции, где проценты от прибыли.
3 млн .євро на 1 км вул. Степана Бандери..
Это как южный мост в Киеве. Два раза в год, каждое направление. По супер-пупер новым технологиям.
Внуки..... зажали скэйты в руки.
Я не понимаю, ну вот - "дают", а потом наши пишут .... ээээ, это кредит(т.е. это отдать надо будет, видите ли, Больше, а откуда взять то? - Дахусим, сказал министр и в фидадельфии завис)
Неправильно Зеле программу назвали. "Большие долги", вернее будет...
вам не перетаскать----ворюги клятые!
Вот как только МВФ транш даст и Мировой банк разморозит финансовую помощь, которую решили ЗЕленым жуликам не давать.