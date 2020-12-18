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ЄБРР виділить 450 млн євро на реконструкцію траси Київ-Одеса і будівництво об'їзної Львова

ЄБРР виділить 450 млн євро на реконструкцію траси Київ-Одеса і будівництво об'їзної Львова

Європейський банк реконструкції і розвитку виділить 450 мільйонів євро Державному агентству автомобільних доріг України на реконструкцію автодороги M-05 Київ-Одеса і будівництво Північного обходу Львова.

Про це інформує сайт Міністерства інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках програми президента "Велике будівництво" цього року будується рекордна кількість автодоріг. Уже оновлено понад 4 тис. км доріг по всій країні, і ми зробимо ще більше завдяки укладанню кредитної угоди з ЄБРР "Розвиток транс'європейської транспортної мережі". Реалізація цього проєкту дозволить не тільки поліпшити стан автодоріг за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а й підвищити безпеку дорожнього руху на дорогах, що з'єднують Україну з ЄС і Київ із Чорним морем", - прокоментував підписання угоди міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" буде реалізований за рахунок 450 млн євро кредиту від ЄБРР і 450 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт п'яти ділянок автодороги М-05 Київ-Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво Північного обходу Львова.

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Топ коментарі
+5
сколько ту Киев Одесу будут реконструировать?) там уже бабла ушло как на пирамиди
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18.12.2020 16:30
+3
чтобы было понятно. это 1 миллион на 1 км. на реконструкцию. евро. угу
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18.12.2020 16:30
+3
ЕБРР выделит 450 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса и строительство объездной Львова - Цензор.НЕТ 489
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18.12.2020 16:33
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чтобы было понятно. это 1 миллион на 1 км. на реконструкцию. евро. угу
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18.12.2020 16:30 Відповісти
+ проценты по кредиту...

Это ж не инвестиции, где проценты от прибыли.
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18.12.2020 16:49 Відповісти
У Львові інші розцінки.
3 млн .євро на 1 км вул. Степана Бандери..
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18.12.2020 18:55 Відповісти
сколько ту Киев Одесу будут реконструировать?) там уже бабла ушло как на пирамиди
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18.12.2020 16:30 Відповісти
Пока деньги будут.
Это как южный мост в Киеве. Два раза в год, каждое направление. По супер-пупер новым технологиям.
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18.12.2020 16:54 Відповісти
ЕБРР выделит 450 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса и строительство объездной Львова - Цензор.НЕТ 1307
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18.12.2020 16:32 Відповісти
Ее уже лет 15 ежегодно "реставрируют"))
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18.12.2020 16:32 Відповісти
Её уже начали "реставрировать" --- ещё недостроенную..
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18.12.2020 17:21 Відповісти
ЕБРР выделит 450 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса и строительство объездной Львова - Цензор.НЕТ 489
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18.12.2020 16:33 Відповісти
и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с **** Источник: https://censor.net/ru/n3237827\\\\\\\\\\\

Внуки..... зажали скэйты в руки.
Я не понимаю, ну вот - "дают", а потом наши пишут .... ээээ, это кредит(т.е. это отдать надо будет, видите ли, Больше, а откуда взять то? - Дахусим, сказал министр и в фидадельфии завис)
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18.12.2020 16:34 Відповісти
"В рамках программы президента "Большое строительство" ... -- ... 450 млн евро кредита от **** и 450 млн евро от Европейского инвестиционного банка.

Неправильно Зеле программу назвали. "Большие долги", вернее будет...
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18.12.2020 16:37 Відповісти
За всё бабло и годы что строят до Одессы можно было 5 Бамов по стране проложить! Строить вам не перестроить, таскать
вам не перетаскать----ворюги клятые!
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18.12.2020 16:38 Відповісти
Потом когда-нить. Обязательно выделит.
Вот как только МВФ транш даст и Мировой банк разморозит финансовую помощь, которую решили ЗЕленым жуликам не давать.
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18.12.2020 16:48 Відповісти
"помощь" ?
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18.12.2020 17:19 Відповісти
більше лісу НЕМАЄ !
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18.12.2020 17:18 Відповісти
НЕ ДАВАЙТЕ СОПЛЕ ДЕНЕГ!!! не под каким предлогом. оно распилит и свалит в израиль
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18.12.2020 18:07 Відповісти
Кацапи не старайтеся , ніхто вас не чує.
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18.12.2020 20:43 Відповісти
 
 