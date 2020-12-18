МОЗ розширило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19. СПИСОК

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Таким чином у "червону" зону входять 47 країн. Серед них: Сербія, Хорватія, Литва, США, Угорщина, Туреччина, Вірменія, Італія.

У "зеленій" зоні перебувають: Польща, Велика Британія, Росія, Білорусь, Іспанія, Канада, Ізраїль та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 410,9 активних випадки COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

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