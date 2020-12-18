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енергетика (2484) альтернативна енергетика (837) сонячна енергетика (288) Денис Шмигаль (4398)

Шмигаль має терміново стабілізувати ситуацію з боргами за зелену енергетику, – інвестори

Шмигаль має терміново стабілізувати ситуацію з боргами за зелену енергетику, – інвестори

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль має терміново стабілізувати ситуацію з боргами за зелену енергетику згідно з раніше підписаним меморандумом, оскільки головна умова документу – виплатити частину боргів за "зелену" електроенергію до кінця 2020 року досі не реалізована.

Про це під час пресконференції заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми будемо знову звертатися до прем’єр-міністра, нагадувати йому про меморандум", - сказав Конеченков.

За його словами, уряд порушує умову, яка закріплена в законодавстві, - виплатити 8,96 мільярдів гривень боргу за зелену електроенергію до 31 грудня поточного року. Він підкреслив, що відповідальні за це питання міністерства блокують всі способи для погашення накопиченої заборгованості і тому проблема не вирішується.

В свою чергу директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк зазначила, що одним із механізмів погашення боргу є кредит для "Укренерго", якій уряд все ж надав державні гарантії.

"Ми сподіваємося, що в найближчі декілька тижнів уряд прийме додаткові рішення, що стосується механізму і нових джерел фінансування галузі", - сказала Гуменюк. Вона додала, що у разі відсутності дієвих рішень ЄУЄА буде скаржитись в європейський Секретаріат енергоспівтовариства.

"І ймовірніше в наступному році відновляться процедури по підготовці арбітражних процесів з боку інвесторів. Мені дуже прикро таким чином підсумовувати 2020 рік, хоча він ще не закінчився. Є надії на півтора тижні, що залишилися", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, в середині листопада посли 11 країн (Бельгії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Південної Кореї, Швеції, Туреччини, Великої Британії), чий бізнес інвестував в український сектор відновлюваної енергетики близько 2 млрд євро, у спільному листі закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля забезпечити повне погашення боргів перед ними по "зеленому" тарифу, зокрема шляхом прямих виплат з бюджету і випуску ОВДП.

Читайте також: "Зелені" інвестори готуються об’єднатися для масштабного арбітражу проти Кабміну, – Конеченков

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, Кабмін не заклав в держбюджет на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.
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Топ коментарі
+4
Хрен с энергетикой Украины, давайте шаровые бабки Ахметову и Клюевым. Выкручивайте руки пенсионерам, но незаработанные миллиарды олигархам отдайте!
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18.12.2020 17:08
+4
Шмыгаль должен немедленно стабилизировать ситуацию с долгами за зеленую энергетику, - инвесторы - Цензор.НЕТ 3569
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18.12.2020 17:08
+3
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт))
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество, убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
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18.12.2020 18:45
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пістец, "https://prm.ua/valovyy-zovnishniy-borh-ukrainy-sklav-ponad-80-vvp/ Валовий зовнішній борг України склав понад 80% ВВП " - навіть, коли прем'єром був Яценюк (та навіть Юлька-матьківщина) - такого високого показника не було
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18.12.2020 17:03 Відповісти
Зелена пліснява ,це алес капут Україні,повний здіпец !!)))
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18.12.2020 17:22 Відповісти
Так называемые инвесторы во главе с Рыжим Гудком идут в СРАКУ !!! А те кто пропихнул эти грабительские гарантии должны быть в СИЗО
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18.12.2020 20:33 Відповісти
да, посади МВФ и ЕС в сизо долбень))))
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18.12.2020 21:22 Відповісти
Ни МВФ, ни ЕС не заставляли насильно строить эти сраные СЭС в нищей стране. Это страсть олигархов к "зеленому тарифу". За красивыми словами об экологии кроется грабеж Украины. Интересно, кто же те инвесторы? Не зарубежные ли "прокладки" наших драгоценных?
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19.12.2020 12:03 Відповісти
балабол. Под закон об энергорынке с зеленым тарифом нам один из траншей выдавали.
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19.12.2020 12:17 Відповісти
Тарифы поднимут и выплатят.Зелёные аплодируют!
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18.12.2020 17:06 Відповісти
Хрен с энергетикой Украины, давайте шаровые бабки Ахметову и Клюевым. Выкручивайте руки пенсионерам, но незаработанные миллиарды олигархам отдайте!
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18.12.2020 17:08 Відповісти
Шмыгаль должен немедленно стабилизировать ситуацию с долгами за зеленую энергетику, - инвесторы - Цензор.НЕТ 3569
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18.12.2020 17:08 Відповісти
Ваще то треба "***********" впопупуредників(всі Ви їх знаєте)..
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18.12.2020 17:12 Відповісти
Ваш продукт не конкурентний,валіть з ним подальше.
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18.12.2020 17:16 Відповісти
не вийде ... все це зелене дерьмо під гарантії "уряду" , ну а "уряд" постарається задовольнити апетити рудого кнура з рештою виродків
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18.12.2020 18:24 Відповісти
тебя забыли спросить
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18.12.2020 20:06 Відповісти
А хто його купляє як не я.Я їх і посилаю. Тобі хай продають,бо мені не треба.
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18.12.2020 20:52 Відповісти
и по сколько ті покупаешь, и как? Я сам продаю, так что мне покупать не надо
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18.12.2020 21:20 Відповісти
За минулий по 1,6 вийшло.Заберуть зелену ,з її 5грн,буде меньше.
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18.12.2020 21:25 Відповісти
с чего ты взял, что если заберут зеленую, то ты будешь меньше платить? Кто тебе такой бред рассказал?
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18.12.2020 21:37 Відповісти
Ха,тут ти може й правий що ніхто нічого з нинішніх шахраїв не зменше,але ж щоб і збільшити прийдеться нову байку придумати...А зелена не конкурентна і не вигідна споживачу,просто непотрібна.
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18.12.2020 21:46 Відповісти
какое отношение потребитель имеет к зеленой энергии?
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18.12.2020 21:53 Відповісти
Интригует, что "инвесторы" обращаются в социальные сети, а не к Шмыгалю
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18.12.2020 17:25 Відповісти
ахметов тримає яйця шмигаля у холодильнику поряд з собачим кормом ...шмигло й так "молиться" щоб "хазяїн" бува не скормив його причандали своїм дворовим псам
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18.12.2020 18:27 Відповісти
И теперь все забыли кто этих "инвесторов" таки запустил к нам.
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18.12.2020 18:09 Відповісти
кто?
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18.12.2020 20:07 Відповісти
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт))
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество, убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
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18.12.2020 18:45 Відповісти
бот, не копипасть
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18.12.2020 20:07 Відповісти
Бот тут ти.
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19.12.2020 12:05 Відповісти
сасай. За балабольство неднократное ты отправляешься в петушиный уголочек
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19.12.2020 12:19 Відповісти
САСАТЬ-твоя привелегия. Давай - за очередной порцией к охмету.
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19.12.2020 13:04 Відповісти
иди поплачся Коломойскому, пусть он тебя приголубит
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19.12.2020 15:48 Відповісти
То твій патрон. САСИ.
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19.12.2020 16:44 Відповісти
Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн / Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Но сколько в нем стоимость зеленой энергетики власть умалчивает. Поэтому и споры: если не заплатить инвесторам 1 млрд грн, ветровые и солнечные станции разломать к едрене фене то во сколько раз снизится тариф? Одни говорят только в два раза, другие в двадцать раз. А третьи говорят что тариф не только не снизится, а, наоборот, возрастёт.
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18.12.2020 19:36 Відповісти
зеленый тариф никаким образом не влиял на обычные тарифы - это факт. Потому если его отменить - ничего не изменится. А дорожать будет в любом случае по другим причинам.
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18.12.2020 20:09 Відповісти
Не кизді. Тариф розраховується із "спільного казана", куди входить все. Плюс бюджет грабується.
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19.12.2020 12:07 Відповісти
балабол. За тариф в основном рассчитывались с прямой прибыли энергокомпаний, которую ты зедебил никогда не видел и в своем кармане не держал
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19.12.2020 12:19 Відповісти
Если ничего не запрлатить "инвесторам", то ничего и не изменится. Вишь ты сумма претензий сократилась до 1 млрд гривен, а скоро сократится до нуля, т.к. адвокатов нужно оплачивать, а дело безнадёжное.
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18.12.2020 20:37 Відповісти
что ты несешь, зедебил?))) Сумма исков только возрастает, и дело безнадежное только для зедебилов, потому что инвесторы вас нагнут в арбитражах как шлюх поганых)))
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18.12.2020 21:26 Відповісти
Лякай свою бабцю, бот ахметовський.
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19.12.2020 12:08 Відповісти
пугать я буду зедебильных подстилок Коломойского как ты))) Первые иски которые подали еще на меньшие суммы - уже выиграны считай. Все остальные автоматом как по конвееру будут выиграны
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19.12.2020 12:18 Відповісти
От когда будут, дебил, выиграны, тогда и пестеть будешь. Автоматом по конвейеру только
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19.12.2020 13:05 Відповісти
петушок, первые уже считай выиграны)))
Неужели зедебилы надеялись, что в европейских арбитражах станут на сторону зедебилов несмотря на подписанные договора, гарантии утвержденные Законом, и я молчу уже о том, что зеленый тариф под покровительством Запада регулировался?
Но к сожалению зедебилов, в Европе не принято нарушать договора и Законы, и нарушителей заставляют платить)))
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19.12.2020 15:47 Відповісти
Козлику, ти не по адресі звертаєшся. Поговори із своїм відображенням у дзеркалі. Там ти і петушка побачиш, і козла безрогого.
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19.12.2020 16:47 Відповісти
что, все, "аргументы" закончились? Плати исправно налоги и коммуналку. А то как раз таки по решениям судов будут платить из бюджета, вместо того чтобы платить как раньше, как положенно, по хорошему. .
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19.12.2020 21:30 Відповісти
Лопушара, досить бухати. Прийди до тями. Потім поспілкуємось.
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20.12.2020 17:47 Відповісти
я не бухаю. А ты плати исправно мне за электричество.
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20.12.2020 21:38 Відповісти
Да неужели?
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18.12.2020 21:50 Відповісти
 
 