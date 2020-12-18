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Білорусь (7840) сваволя (26)

Жителя Білорусі відправили на 1,5 року в колонію за фразу "ур...д в погонах"

Робітник Микола Чернявський відбуватиме в колонії суворого режиму покарання за те, що під час листування в месенджері використав фразу "ур...д в погонах", маючи на увазі співробітника міліції.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", який у Білорусі позбавили державної реєстрації, інформує Цензор.НЕТ.

Суд визнав Чернявського винним за ст. 369 КК ("Образа представника влади") і ст. 365 КК ("Втручання в діяльність працівника внутрішніх справ"). Потерпілому міліціонеру завдано моральної шкоди в розмірі 500 рублів.

За версією слідства, чоловік у серпні залишив образливий коментар в одному з Telegram-каналів і обіцяв опублікувати особисті дані співробітника міліції. Мати засудженого каже, що все було не так. За її словами, Микола нікому не погрожував, а як образу використав фразу "ур...д в погонах".

Жителя Білорусі відправили на 1,5 року в колонію за фразу ур...д в погонах 01

Микола Чернявський

"І це було сказано не прямо, а в розмові з кимось у чаті. Без якихось матюків. У суді Микола щиро вибачився за ці слова. А потерпілий співробітник каже: "Як людина я тебе прощаю, а як міліціонер - ні", - сказала мати Чернявського.

Щоб заплатити адвокату, жінка продала всі свої золоті прикраси.

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"Просили його, мало не на колінах просили, щоб пробачив. Спочатку була якась надія ... Тепер я ні в що не вірю..." - говорить мама Миколи Чернявського.
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Топ коментарі
+14
Шкода хлопця, постраждав ні за що, а вони і є уродами,разом з головним картопляником.
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18.12.2020 17:15
+11
зачем отправлять в колонию вся Белорусь колония строго режима .
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18.12.2020 17:17
+6
Все что надо знать адептам хороших дорог и советских молокопродуктов.
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18.12.2020 17:34
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"ур..д" это типа урод?
я не знаю матов на "ур"
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18.12.2020 17:12 Відповісти
Украинская Рада Это хуже матюкни.
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18.12.2020 19:37 Відповісти
"менты не люди" (С) как человек он не может быть. впереди закон о "трёх бульбах" приговор по которому будет выноситься особыми тройками.
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18.12.2020 17:14 Відповісти
Шкода хлопця, постраждав ні за що, а вони і є уродами,разом з головним картопляником.
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18.12.2020 17:15 Відповісти
Уж больно "нежный" мент...
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18.12.2020 17:17 Відповісти
зачем отправлять в колонию вся Белорусь колония строго режима .
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18.12.2020 17:17 Відповісти
Наверное концлагерь, говорят что в колонии Московии Беларусь есть концлагеря по китайскому образцу,где заключённые бесплатно работают за похлёбку.
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18.12.2020 17:20 Відповісти
у нас на зонах тоже за похлебку работают что бы ты знал . ты думал что у нас там зароботки ?
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18.12.2020 18:16 Відповісти
Лагерей для политических у нас меньше, а ЗЕКи преступники должны сами себя обеспечивать ,для хорошего содержания
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18.12.2020 18:28 Відповісти
извини ты далек от этого .понятия не имееш об их содержании .что они преступники неспорю
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18.12.2020 18:54 Відповісти
Лучше быть дальше, я читал что около 70% товаров народного потребления Китай на экспорт для всего Мира изготавливает в своих концлагерях.
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18.12.2020 19:53 Відповісти
может быть неслыхал. за китай ..у нас точно нет
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18.12.2020 20:15 Відповісти
Я это и хотел сказать за Беларусь
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18.12.2020 20:22 Відповісти
в прошлом году меня на белорусской границе обули ли за лишних 200 грамм пива .итог потраченное время 4 часа нервы .расстаможка этих 200 грам и штраф 70 евро .больше там меня невидели )))) .
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18.12.2020 20:26 Відповісти
"ур...д в погонах" три точки получается слово "урагид в погонах",это кто подумал что по другому, нужно давать такой срок
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18.12.2020 17:17 Відповісти
через пол года он поменяеся с уродом в погонах местом жительства -
- усатое - ******** долго не протянет...
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18.12.2020 17:20 Відповісти
Штраф конечно за такое "преступление" отсутствует в Беларуси. Быдло ломает людей.
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18.12.2020 17:20 Відповісти
ким чен ын 130кг пончик учитель для колхозника и членоликого, он со своими рабами также поступает.
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18.12.2020 17:20 Відповісти
37-й год отдыхает…
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18.12.2020 17:20 Відповісти
Пока нет. Если б он в газету с Лукашенкой селёдку завернул ...
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18.12.2020 18:02 Відповісти
Нет, ну раз уж он так обиделся, что не может его простить, то здесь появляется такая мысль, что он действительно есть самый настоящий ур...д в погонах.
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18.12.2020 17:25 Відповісти
Надо было цветы подарить,может простил бы...
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18.12.2020 17:27 Відповісти
"Урожайный год в погонах" . . . ."уровень подземных вод в погонах" . . . откуда они взяли, что * - это 1 символ?
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18.12.2020 17:31 Відповісти
Ну, это со слов матери. Вряд ли она контролировала всю переписку. Ей работать надо, что бы сына кормить , тк рабочим он был два года назад.
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18.12.2020 17:38 Відповісти
Зебіли мріють що Зеленський зробить їм Білорусь і у нас.
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18.12.2020 17:32 Відповісти
Але ж упізнали того, про кого було сказано ці слова
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18.12.2020 17:34 Відповісти
Все что надо знать адептам хороших дорог и советских молокопродуктов.
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18.12.2020 17:34 Відповісти
згадую як наша вата захоплювалася Лукашенкою: міцьний господарник, у них дороги, чистота, порядок, а морожене справжнє, ковбаса. Поки Україна не перевиховає вату і халявщиків - будемо борсатися як в ополонці: то ідемо в Європу, то ідемо в СССР
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18.12.2020 17:38 Відповісти
Батька понабирав нєжєнок в своє гестапо, що невимовно страждають від слова урод. Краще б цього мента послали на йух так може б і помер від серцевого нападу
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18.12.2020 17:43 Відповісти
анек
вызывает сталин некоего товарища и говорит:
- мне доложили, что ви говорили такое: "из-за этого усатого ******** у нас все беды", ви кого имели ввиду?

- как кого, гитлера конечно, а вы?
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18.12.2020 17:45 Відповісти
Трошечки не так. В вашей версии "некий товарищ" за свой вопросик не меньше, чем в лагеря бы загремел.
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18.12.2020 18:05 Відповісти
в этом и смысл
три буквы, три колоска...
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18.12.2020 18:33 Відповісти
"Як людина я тебе прощаю, а як міліціонер - ні"

визнав, що міліціонер не людина
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18.12.2020 18:01 Відповісти
Зря искренне извинялся!
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18.12.2020 18:05 Відповісти
гестапо и сс просто дети по сравнению с нквд картошки...ой мля я тут на три расстрела накукарекал
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18.12.2020 18:34 Відповісти
кто-нибудь покажите главному дранику кино киндзадза
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18.12.2020 18:44 Відповісти
за уродами в погонах стоит колхозный урод... тандем пока эффективный... надолго ли???
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18.12.2020 18:50 Відповісти
Страна для жизни, зато парадок)))))
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18.12.2020 18:59 Відповісти
Ви цього хотіли, зебуїни? Чекати вже недовго...
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18.12.2020 19:00 Відповісти
А за ******** -сразу расстрел.....
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18.12.2020 20:23 Відповісти
А наші малороси поважають Луку та ностальгують за "сильною рукою".
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18.12.2020 20:58 Відповісти
Больные на голову.
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19.12.2020 00:38 Відповісти
 
 