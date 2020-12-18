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держбюджет (2359) шоу Шустера (309) лікарі (1269) зарплата (2212)

На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять держбюджет на 2021 рік і зарплати медиків

На

Сьогодні, 18 грудня, о 21:00 в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" говоритимуть про те, як Україна наповнить бюджет на 2021 рік, чи вистачить грошей на медицину і чи виїдуть українські лікарі на заробітки в Польщу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Держбюджет-2021: як і на чому буде заробляти Україна?

Скільки заплановано виділити грошей на медицину? Чи вистачить коштів на зарплату медпрацівникам?

Чи поїдуть українські лікарі на заробітки в Польщу?

Дивитися програму можна тут.

Гостями студії стануть:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України;

Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;

Сергій Цинтаро, в.о. генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні;

Дмитро Верига, лікар-уролог;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "ЄС";

Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;

Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";

Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова;

Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON;

Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичного обладнання "Медтехніка+".
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Топ коментарі
+4
я возле больницы на стоянке всегда вижу новенькие иномарки наших зубожилых врачей)))) да нахрен им та польша, они там столько не заработают
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18.12.2020 17:47
+3
найдите мне бедного врача в крупных городах - шо за глупость ,они зарплату могут отдавать в фонд мира))
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18.12.2020 17:36
+3
"не дождьотесь", щоб єдинна справжня українська правоцентриська партія зникла. Ви, сволота, хотіли, щоб і Рух зник. А він відродився в "Європейській Солідарності".
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18.12.2020 18:19
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кто еще этого шустера смотрит?
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18.12.2020 17:20 Відповісти
Реально. По-перше як ведучий зі своїми тезами-- ну повне лушпиння.По друге ця морда заслуговує як мінімум кірпіча і па русски
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18.12.2020 19:56 Відповісти
На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет на 2021 год и зарплаты медиков - Цензор.НЕТ 1637
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18.12.2020 17:20 Відповісти
Ну, так "слуги" повиннi, щедро кормити своїх "прислужникiв"
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18.12.2020 17:31 Відповісти
- Здравствуйте, бесплатный доктор!
- И вам добрый день, безнадежно больной пациент.
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18.12.2020 17:22 Відповісти
На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет на 2021 год и зарплаты медиков - Цензор.НЕТ 5972
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18.12.2020 17:26 Відповісти
Нічого. Сміх- найкращі ліки. Тому українські лікарі поїдуть лікувати європейців, а українці будуть якісно лікуватися сеансами перегляду ;Сватов; та концертами Квартал-95.
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18.12.2020 17:45 Відповісти
у нас медико нет!
у нас есть "терпилы"
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18.12.2020 17:32 Відповісти
найдите мне бедного врача в крупных городах - шо за глупость ,они зарплату могут отдавать в фонд мира))
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18.12.2020 17:36 Відповісти
я возле больницы на стоянке всегда вижу новенькие иномарки наших зубожилых врачей)))) да нахрен им та польша, они там столько не заработают
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18.12.2020 17:47 Відповісти
100%
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18.12.2020 17:51 Відповісти
То урологи. Сама прибуткова галузь медицини.
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18.12.2020 17:53 Відповісти
все врачи прибыльные
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18.12.2020 19:39 Відповісти
Ну звичайно!
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18.12.2020 19:40 Відповісти
Наш дерматолог, котру скоротили два місяці тому, зараз уже на заробітках в Польщі. Поки що на заводі, але вчить мову щоб пройти верифікацію диплому.
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18.12.2020 17:43 Відповісти
верховна рада №2, чи шо?
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18.12.2020 18:01 Відповісти
Прибрати з ефіру три Г, говорящі голови - Герасимова, Геращенко, й Гончаренко, то вийде більш менш пристойна європейська партія. При умові, що прибрати й Порошенка. На сьогодні ці три Г лише викликають огиду від усього українського.
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18.12.2020 18:16 Відповісти
"не дождьотесь", щоб єдинна справжня українська правоцентриська партія зникла. Ви, сволота, хотіли, щоб і Рух зник. А він відродився в "Європейській Солідарності".
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18.12.2020 18:19 Відповісти
Це чисто олігархічне утворення. Яке грабує Україну під проукраїнськими гаслами. Інше олігархічне утворення грабує Україну під антиукраїнськими гаслами. Проукраїнських ідеологічних неолігархічних партій небагато - "ВО Свобода", "Громадянська позиція", .... І зовсім дрібні партії районних масштабів.
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18.12.2020 18:31 Відповісти
зелефил?
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18.12.2020 18:30 Відповісти
 
 