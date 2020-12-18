На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять держбюджет на 2021 рік і зарплати медиків

Сьогодні, 18 грудня, о 21:00 в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" говоритимуть про те, як Україна наповнить бюджет на 2021 рік, чи вистачить грошей на медицину і чи виїдуть українські лікарі на заробітки в Польщу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Держбюджет-2021: як і на чому буде заробляти Україна?

Скільки заплановано виділити грошей на медицину? Чи вистачить коштів на зарплату медпрацівникам?

Чи поїдуть українські лікарі на заробітки в Польщу?

Дивитися програму можна тут.

Гостями студії стануть:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України;

Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;

Сергій Цинтаро, в.о. генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні;

Дмитро Верига, лікар-уролог;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "ЄС";

Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;

Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";

Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова;

Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON;

Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичного обладнання "Медтехніка+".