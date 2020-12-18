Одеська облрада скасувала рішення про звільнення Ройтбурда: ОПЗЖ намагалася зірвати голосування, - ЗМІ
Одеська обласна рада підтримала проєкт, запропонований депутатами Юрієм Басюком від "Європейської Солідарності" і Ольгою Юрко від партії "Довіряй справам", і скасувала рішення облради попереднього скликання про звільнення з посади директора художнього музею художника Олександра Ройтбурда.
Про це пише місцеве видання "Думская" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Видання пише, що перед голосуванням депутати Одеської міської ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" намагалися зірвати розгляд питання, і між народними обранцями виникла бійка.
Нагадаємо, рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалено голосуванням Одеської обласної ради, однак художник продовжував фактично виконувати свої обов'язки. У жовтні 2019 р. міністерство культури, молоді і спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.
Художника звільнили з другої спроби - перша відбулася ще 16 серпня 2019 р. Тоді питання внесли в проєкт порядку денного, але пізніше його звідти прибрали.
Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 р. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п'ятирічний контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею.
10 лютого 2020 року суд відновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею. 1 червня апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.
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Главный одесский порошенковец Алексей Гончаренко - тип крайне скользкий.
Бывший депутат Одесского горсовета от «Партии регионов», бывший сторонник предоставления русскому языку государственного статуса - как он оказался в «Европейской солидарности» - часто спрашивают сами сторонники Петра Порошенко.
Однако - мы уже писали, Петр Алексеевич подбирает себе людей в первую очередь с проверенными деловыми качествами. И должны признать. Такой подход выглядит не слишком красиво, однако дает крепкие результаты.
Гончаренко и его одесские партагеносе каким-то образом умудрились провести «ЕС» в Одесский горсовет и получить 10 мандатов из 64. А кандидат от «ЕС» Петр Обухов занял третье место(на мера). Хотя, секрет Полишинеля - Одесса город крайне пророссийский.
Он всегда был вотчиной «Партии регионов», а ныне - ОПЗЖ Медведчука и Шария. Очевидно, чтобы получить такой результат, работать нужно было очень настойчиво. Но дальше - больше. Во-первых, депутаты от «ЕС» оказались на удивление стойки к вечной проблеме всех украинских демократов - они не продались. Случилось неожиданное - о продажности и исключении из рядов партии 2 (из 6) депутатов заявил Шарий.
Во-вторых, «Европейская солидарность» блестяще воспользовалась нехваткой голосов у коалиции Труханова со «Слугами народа», сыграла в «золотую акцию», и получила руководство сразу в двух наиболее привлекательных комиссиях горсовета - бюджетной и транспортной.
Остальные разделили между собой «приСлуги» и трухановцы. Лишь ОПЗЖ предоставили сомнительную честь - руководить комиссией по здравоохранению. То есть - отвечать за все провалы в борьбе с КОВИД-19.
Результат. По-факту власть в Одессе поделили три политсилы - «Доверяй делам» Труханова, правящая «Слуга народа» и оппозиционная «Европейская солидарность».
В оппозиции - ОПЗЖ и Шарий. Для «ЕС» это, безусловно, успех - она не пустила сторонников Медведчука и Шария во власть, плюс ее позиции в Одессе еще более усилятся. Для Труханова - так же. А вот «Слуга народа»…
ОПЗЖ и Шарий уже кричат как резанные, что «Зеленский и Порошенко уже союзники». Насколько сильный это будет репутационный удар по «Слугам народа» в Одессе - представить не сложно.
В Львове «Слуг народа» прибрал к рукам порошенковец Олег Синютка. В Одессе - порошенковец Гончаренко. Очевидно - будут еще примеры. А потом в Офисе президента будут удивляться - что творится с их рейтингом?!