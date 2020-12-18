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облрада (282) Одеса (5321) Ройтбурд (39)

Одеська облрада скасувала рішення про звільнення Ройтбурда: ОПЗЖ намагалася зірвати голосування, - ЗМІ

Одеська облрада скасувала рішення про звільнення Ройтбурда: ОПЗЖ намагалася зірвати голосування, - ЗМІ

Одеська обласна рада підтримала проєкт, запропонований депутатами Юрієм Басюком від "Європейської Солідарності" і Ольгою Юрко від партії "Довіряй справам", і скасувала рішення облради попереднього скликання про звільнення з посади директора художнього музею художника Олександра Ройтбурда.

Про це пише місцеве видання "Думская" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Видання пише, що перед голосуванням депутати Одеської міської ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" намагалися зірвати розгляд питання, і між народними обранцями виникла бійка.

Також читайте: Одеська облрада не має повноважень звільняти Ройтбурда з посади директора худмузея, - "слуга народу" Ткаченко

Нагадаємо, рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалено голосуванням Одеської обласної ради, однак художник продовжував фактично виконувати свої обов'язки. У жовтні 2019 р. міністерство культури, молоді і спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби - перша відбулася ще 16 серпня 2019 р. Тоді питання внесли в проєкт порядку денного, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 р. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п'ятирічний контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею.

10 лютого 2020 року суд відновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею. 1 червня апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.
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Топ коментарі
+6
Ройтбурт не дает разворовывать фонды и старается удержать Украинскую культуру от полного разграбления. малоросам должно быть стыдно. Но у них чести к сожалению нет
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18.12.2020 18:01
+4
Ну заважає їм Ройбурд.Не можна з ним насолодитись "коритом".
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18.12.2020 17:30
+4
шось здохло в лісі біля Одеси
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18.12.2020 17:34
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Ну заважає їм Ройбурд.Не можна з ним насолодитись "коритом".
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18.12.2020 17:30 Відповісти
Він занадто проукраїнський як для Одеси так і як для єврея взагалі...
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18.12.2020 17:53 Відповісти
шось здохло в лісі біля Одеси
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18.12.2020 17:34 Відповісти
Партія «Лехайм» вже за євреїв взялася. Дивне явище. Хоча цей одеський бандерівець Ройтбург теж пішов проти своїх ватників. Взагалі-то, цей митець повинен бути прикладом для всієї ватної Одеси.
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18.12.2020 17:42 Відповісти
Речь идёт о "Саше-член в заднице?" Мощный деятель искусств.😆
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18.12.2020 17:45 Відповісти
Леонардо наших дней.
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18.12.2020 17:48 Відповісти
опоблок Ахметова і ЄС в одеській облраді - союзники-коаліціянти?
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18.12.2020 17:46 Відповісти
а почему бы Ройтбургу не уйти гордо? Что он так цепляется за сотрудничество с зебилами?Художник должен быть свободным. Его же картины продаются, я надеюсь?
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18.12.2020 17:47 Відповісти
Шо, сильно хочешь видеть там очередного клоуна из квартала?
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18.12.2020 17:56 Відповісти
Ройтбурду
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18.12.2020 18:03 Відповісти
Ройтбурт не дает разворовывать фонды и старается удержать Украинскую культуру от полного разграбления. малоросам должно быть стыдно. Но у них чести к сожалению нет
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18.12.2020 18:01 Відповісти
Совково-чекисткому отродью, которого полно в Одессе, очень не по нутру патриотическая общественная позиция художника А.Ройтбурда.
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18.12.2020 18:13 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/aleksej-goncharenko-tip-krajne-skolzkij.html Алексей Гончаренко - тип крайне скользкий.

Главный одесский порошенковец Алексей Гончаренко - тип крайне скользкий.
Бывший депутат Одесского горсовета от «Партии регионов», бывший сторонник предоставления русскому языку государственного статуса - как он оказался в «Европейской солидарности» - часто спрашивают сами сторонники Петра Порошенко.
Однако - мы уже писали, Петр Алексеевич подбирает себе людей в первую очередь с проверенными деловыми качествами. И должны признать. Такой подход выглядит не слишком красиво, однако дает крепкие результаты.
Гончаренко и его одесские партагеносе каким-то образом умудрились провести «ЕС» в Одесский горсовет и получить 10 мандатов из 64. А кандидат от «ЕС» Петр Обухов занял третье место(на мера). Хотя, секрет Полишинеля - Одесса город крайне пророссийский.
Он всегда был вотчиной «Партии регионов», а ныне - ОПЗЖ Медведчука и Шария. Очевидно, чтобы получить такой результат, работать нужно было очень настойчиво. Но дальше - больше. Во-первых, депутаты от «ЕС» оказались на удивление стойки к вечной проблеме всех украинских демократов - они не продались. Случилось неожиданное - о продажности и исключении из рядов партии 2 (из 6) депутатов заявил Шарий.

Во-вторых, «Европейская солидарность» блестяще воспользовалась нехваткой голосов у коалиции Труханова со «Слугами народа», сыграла в «золотую акцию», и получила руководство сразу в двух наиболее привлекательных комиссиях горсовета - бюджетной и транспортной.
Остальные разделили между собой «приСлуги» и трухановцы. Лишь ОПЗЖ предоставили сомнительную честь - руководить комиссией по здравоохранению. То есть - отвечать за все провалы в борьбе с КОВИД-19.
Результат. По-факту власть в Одессе поделили три политсилы - «Доверяй делам» Труханова, правящая «Слуга народа» и оппозиционная «Европейская солидарность».
В оппозиции - ОПЗЖ и Шарий. Для «ЕС» это, безусловно, успех - она не пустила сторонников Медведчука и Шария во власть, плюс ее позиции в Одессе еще более усилятся. Для Труханова - так же. А вот «Слуга народа»…
ОПЗЖ и Шарий уже кричат как резанные, что «Зеленский и Порошенко уже союзники». Насколько сильный это будет репутационный удар по «Слугам народа» в Одессе - представить не сложно.
В Львове «Слуг народа» прибрал к рукам порошенковец Олег Синютка. В Одессе - порошенковец Гончаренко. Очевидно - будут еще примеры. А потом в Офисе президента будут удивляться - что творится с их рейтингом?!
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18.12.2020 18:14 Відповісти
Здивував... Лаврентій Берія починав свою партійну кар"єру, як азербайджанський меншовик... Ванька Каїн був знаменитим бандитом, а став "начальником кримінального розшуку" Московського царства (у Франції був такий же "перевертень")... Флавій керував повстанцями в Іудеї, в боротьбі з Римом, а став політиком та істориком Риму... Таких прикладів - маса...
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18.12.2020 18:23 Відповісти
Результат. По-факту власть в Одессе поделили три политсилы - «Доверяй делам» Труханова, правящая «Слуга народа» и оппозиционная «Европейская солидарность».В оппозиции - ОПЗЖ и Шарий. Для «ЕС» это, безусловно, успех - она не пустила сторонников Медведчука и Шария во власть, плюс ее позиции в Одессе еще более усилятся. Для Труханова - так же. А вот «Слуга народа»… ОПЗЖ и Шарий уже кричат как резанные, что «Зеленский и Порошенко уже союзники». Насколько сильный это будет репутационный удар по «Слугам народа» в Одессе - представить не сложно.В Львове «Слуг народа» прибрал к рукам порошенковец Олег Синютка. В Одессе - порошенковец Гончаренко. Очевидно - будут еще примеры. А потом в Офисе президента будут удивляться - что творится с их рейтингом?!
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18.12.2020 22:24 Відповісти
 
 