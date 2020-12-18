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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27087) Донбас (22348) Авдіївка (2339) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ відкривали вогонь зі 120-мм мінометів біля Водяного, з гранатометів - біля Авдіївки, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Протягом поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, на Приазов'ї поблизу Водяного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік наших позицій із мінометів 120-го калібру. Біля цього ж населеного пункту ворог вдруге за кілька тижнів використовував дистанційне мінування позицій ООС. Так, використавши ПКМ-1, окупанти кинули в нашу сторону 12 заборонених мін ПОМ-2.

Порушувався режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Тут ворог спочатку застосував ручний протитанковий гранатомет, а трохи пізніше - підствольний гранатомет.

На всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

"Постріли окупантів були неприцільні й не несли загрози життю наших воїнів, тому вогню вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+7
І відвести ЗСУ десь за обрій,щоб снайпера сепарські не бачили !!))
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18.12.2020 17:41
+5
Разом з ЗЕбілами.
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18.12.2020 17:55
+3
Отаке воно зелене перемир"я!! Система ніппель,туда дуй, а звідти ......!! Головне жодної агресіі в бік агресора !!))
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18.12.2020 17:39
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Горіть у пеклі, москалі!
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18.12.2020 17:31 Відповісти
Разом з ЗЕбілами.
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18.12.2020 17:55 Відповісти
Мдааа...(((
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18.12.2020 17:57 Відповісти
Де вас, таких обнутих, тиражують?
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18.12.2020 20:01 Відповісти
Чтоб выстрелов было в два раза меньше нужно просто не отвечать.
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18.12.2020 17:33 Відповісти
І відвести ЗСУ десь за обрій,щоб снайпера сепарські не бачили !!))
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18.12.2020 17:41 Відповісти
Щоб не нервувати їх зайвий раз,бо можуть на Лондон піти
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18.12.2020 17:46 Відповісти
Отаке воно зелене перемир"я!! Система ніппель,туда дуй, а звідти ......!! Головне жодної агресіі в бік агресора !!))
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18.12.2020 17:39 Відповісти
Ааа, не прицельные 120ки, ну тогда ладно. И поменяйте наконец то эту страшную бабу
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18.12.2020 19:10 Відповісти
Круто! Рассея в наступление пойдёт, а мы будем беспомощно блеять:" Выстрелы были неприцельными и никого не убило". А если убьют, так то солдат сам виноват - ненадо было высовывать голову из окопа?
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18.12.2020 19:16 Відповісти
 
 