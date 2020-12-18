Найманці РФ відкривали вогонь зі 120-мм мінометів біля Водяного, з гранатометів - біля Авдіївки, - пресцентр ОС. ВIДЕО
Протягом поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так, на Приазов'ї поблизу Водяного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік наших позицій із мінометів 120-го калібру. Біля цього ж населеного пункту ворог вдруге за кілька тижнів використовував дистанційне мінування позицій ООС. Так, використавши ПКМ-1, окупанти кинули в нашу сторону 12 заборонених мін ПОМ-2.
Порушувався режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Тут ворог спочатку застосував ручний протитанковий гранатомет, а трохи пізніше - підствольний гранатомет.
На всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.
"Постріли окупантів були неприцільні й не несли загрози життю наших воїнів, тому вогню вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.
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