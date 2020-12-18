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Кулеба заявив про відсутність контакту з Лавровим: "Щось зламалося в російському МЗС"

Кулеба заявив про відсутність контакту з Лавровим:

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не виходить на контакт з українською стороною в межах нормандського або двостороннього формату.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

На думку головного українського дипломата, з моменту останньої онлайн-зустрічі міністрів країн-учасниць нормандського формату в російському МЗС "щось зламалося".

"З того часу щось зламалося в російському МЗС, і жодного бажання Сергія Вікторовича виходити на контакт ми не бачимо ані в нормандському форматі, ані в двосторонньому форматі. Тому, коли він не відповів на мій дзвінок (6 вересня. - Ред.), на моє прохання поговорити стосовно загострення на Донбасі, я, звісно, не засмутився і сльози не лив, але мені прикро, що немає контакту і можливості говорити", — сказав Кулеба.

На думку українського міністра, керівники зовнішньополітичних відомств повинні підтримувати постійний контакт.

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"Міжнародні відносини влаштовані таким чином, що навіть коли всі вже пересварилися і не хочуть один з одним розмовляти, міністри закордонних справ мають залишатися каналом комунікації. <...> Так, зараз [діалогу між нами] немає. Я до розмови завжди готовий, мені є що сказати. Я думаю, Сергій Вікторович теж мені міг би щось сказати", — підкреслив Кулеба.

За словами Кулеби, зараз між сторонами відбувається "човникова дипломатія" документів.

"Йде документ до нас, ми його опрацьовуємо, відправляємо, між усіма чотирма [сторонами відбувається] певний "кругообіг документів у природі", спроба зблизити позиції. Тобто є рух, спрямований на те, щоби все-таки ми рухалися вперед", — пояснив дипломат.

Водночас український міністр поділився думкою, що у відсутності серйозного прогресу в переговорах слід "звинувачувати не формати, а Російську Федерацію".

"Її в який формат не вмонтуй, поведінка все одно буде така сама. Можна мати п’ять-шість-вісім-десять країн у форматі, але Росія від цього не зміниться, вона залишиться Росією", — сказав Кулеба.
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Топ коментарі
+23
Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД" - Цензор.НЕТ 1565
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18.12.2020 17:38
+20
Лошади тоже стареют .
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18.12.2020 17:36
+19
Бро, повір, дуже багато таких, які хотіли саме такого.
Їм тяжко пережити, що Україна 2014-2019, виявилась сильнішою, ніж Россія.
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18.12.2020 17:42
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Лошади тоже стареют .
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18.12.2020 17:36 Відповісти
Овес свежий с Украины завезли. Не оторвать от стойла.
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18.12.2020 19:33 Відповісти
Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД" - Цензор.НЕТ 7572
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18.12.2020 17:37 Відповісти
Может у Лаврова план такой?
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18.12.2020 17:38 Відповісти
Швидше за все овес скінчився!! Це лише коні ситі б"ют копитами !!)))
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18.12.2020 17:44 Відповісти
иногда откидывают .
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18.12.2020 17:46 Відповісти
Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД" - Цензор.НЕТ 1565
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18.12.2020 17:38 Відповісти
Бро, повір, дуже багато таких, які хотіли саме такого.
Їм тяжко пережити, що Україна 2014-2019, виявилась сильнішою, ніж Россія.
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18.12.2020 17:42 Відповісти
Ну так треба передати Мендель, хай Вовік попросить Єрмака, шоб той подзвонив Пєскову, шоб той штовхув у сраку стару шкапу Калантаряна.
Дєлов.
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18.12.2020 17:39 Відповісти
''Ти, мала, скажи малому, хай малий малому скаже...''
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18.12.2020 18:12 Відповісти
только зеленые думали - шо войну не хочет заканчивать Порох - дебилы,еще раз
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18.12.2020 17:39 Відповісти
Там сломался здравый смысл. В принципе на московии он всегда был сломан.
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18.12.2020 17:40 Відповісти
Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД" - Цензор.НЕТ 2349
Значит, вам нечего мне сказать?
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18.12.2020 17:40 Відповісти
Боснии и Герцеговине явно нечего сказать вашему ублюдку)дожилась кацапня...
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18.12.2020 17:48 Відповісти
Кокс лично перевозит лошадь,не доверяет больше никому.Занят он.
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18.12.2020 17:43 Відповісти
Он иконку приныкал, и теперь ему стыдно общаться.
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18.12.2020 17:44 Відповісти
да барыга он известный, краденое на перепродажу берёт.....
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18.12.2020 17:46 Відповісти
А кулєбі так хочеться подивитися йому в очі, що аж сльози навертаються, хоч і не капають ще.
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19.12.2020 07:39 Відповісти
точно что то сломалось - на эхе мацквытсказали что во время последней прессконференции у машки захаровой из трусов на пол упала приводная шестерня с крылышками..... наверное это и есть причина поломки!
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18.12.2020 17:45 Відповісти
Даже Босния и Герцеговина насрали на *********...
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18.12.2020 17:46 Відповісти
точно говоря - " в парашном пиде ломка" )
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18.12.2020 17:46 Відповісти
Не иначе как подковы меняет.
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18.12.2020 17:47 Відповісти
Овес скінчився ,сивий мерин ввімкнув режим очікування !!)))
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18.12.2020 17:53 Відповісти
да.. сломались в кацапо-миде поставки кокса !!!
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18.12.2020 17:51 Відповісти
От работьі кони... может он того, переработался?
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18.12.2020 17:55 Відповісти
Эта лошадь сломалась. Тащите следующую.
Кулеба заявив про відсутність контакту з Лавровим: "Щось зламалося в російському МЗС" - Цензор.НЕТ 1983
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18.12.2020 17:57 Відповісти
Ну ти зараз якраз на своєму місці.
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19.12.2020 12:11 Відповісти
Кількість людей, що зрозуміє сказане міністром- пару відсотків.
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18.12.2020 18:02 Відповісти
Кулеба заявив про відсутність контакту з Лавровим: "Щось зламалося в російському МЗС" - Цензор.НЕТ 8759
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18.12.2020 18:03 Відповісти
А жаль.
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18.12.2020 19:16 Відповісти
Сломалась схема доставки аргентинского кокса.
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18.12.2020 18:12 Відповісти
Затоптали кони Машку -- поломали бедолажку...
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18.12.2020 18:18 Відповісти
Можэ он здох?
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18.12.2020 18:34 Відповісти
В этот формат нужно встроить Байдена с его десятью авианосцами, и вы просто удивитесь результатам.
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18.12.2020 18:47 Відповісти
Кулеба -плохой дипломат.Оскорбил ТихановскуюЭто априори неправильно.Теперь выглядит просителем у кремлёвского мерина.Слишком длинный язык,а толку 0.Нужно больше делать,меньше базикать.А то неизвестно, кто кого дожимает.Толь мафия кремлёвская,толи мы её.Затянувшаяся пауза в США полностью на руку кремлёвским кровопийцам.Они даже Гугл,Майкрософт,ФБ,Твиттер и госорганы США наводнили шпионскими программами абсолютно безнаказанно.Американцы тоже онлайн наблюдают кремлёвские и новоогарёвские сортиры.Моё мнение -американская пружина сжимается,чтобы грохнуть в лоб кувадлой кремлёвское кодло.
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18.12.2020 19:15 Відповісти
Тихановську і я б "оскорбив", якби була можливість. Цяця кацапська.
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19.12.2020 12:15 Відповісти
Тихановская вхожа во все высокие кабинеты стран ЕС.Она не вхожа только в кремль и Киев.И тут ещё и губы надувают.Она представляет лучшую часть беларусского народа!И она думает,прежде чем сказать лишнее слово,ибо она в ответе за свой народ.Отсекая Тихановскую,Киев отсекает прекрасных беларусов!Не дай Бог Вам оказаться на её месте!Новичок пока в ходу и против неё.
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19.12.2020 12:28 Відповісти
Да пофигу на неё, она всё-равно временная власть, роль которой не более (по времени, не по значимости), чем восстановить конституционный строй, организовать прозрачные честные выборы и исчезнуть.
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01.01.2021 02:00 Відповісти
Лошадь кушала овес,а ты тут со своим Донбассом лезешь.
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18.12.2020 19:57 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 20:21 Відповісти
Да нечему там было «сломаться»: просто кулеба на пару с зеле-чмом до кровавых мозолей шоколадный глаз путлеру зализали... вот «та старана» и лечиться в данный момент... технический перерыв у них сейчас объявлен ...
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18.12.2020 20:59 Відповісти
Икону сп*зил, и молчит, как овса в рот набрал.
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18.12.2020 22:47 Відповісти
Да них там в миде рф постояная ломка...хороший план.
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18.12.2020 23:42 Відповісти
 
 