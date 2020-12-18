Щоб ніхто не ухилявся від податків, обмежте квадратуру для ФОПів без касового апарату, – Палиця
Великі торговельні мережі використовують ФОПів, щоб не платити податки.
Про це заявив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ", народний депутат Ігор Палиця в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, замість того, щоб знищувати малий бізнес, треба лише обмежити квадратуру приміщень для торгівлі.
"Яка проблема з ФОПами?З ними нібито хтось розмовляє, але ніхто не хоче їх почути. Немає різниці, чим ФОП торгує у своєму маленькому магазині, лавці або на базарі: шубою, ювеліркою чи побутовою технікою. Він стоїть один, він торгує, він заробляє для себе та своєї сім'ї. Проблема в іншому – коли великі торговельні майданчики, мережі використовують ФОПи, змінюючи їх на касах, де не платять податки. І самі ФОПи кажуть, що проблема є в одному. Вартопросто обмежити квадратуру, де може використовуватись робота ФОПа без касового апарату – 6-10 кв. м, і проблема буде вирішена", – зазначив Палиця.
За словами лідера партії "ЗА МАЙБУТНЄ", він намагався пояснити це депутатам ВР, зокрема голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, який виступає проти відтермінування касових апаратів для ФОПів, але марно.
"Я намагався це сказати пану Гетманцеву. У Верховній Раді ми старалися це вирішити поправками, ще якось – ніхто не чує. Бо є бачення монобільшості, і в цьому вся проблема. Якби з людьми говорили в залах, вони б не виходили на площі",– підкреслив Палиця.
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А от касовий апарат по перше від 5000грн, по друге сервіс примусовий, бо без постанови на сервіс пожаткова не зареєструє, по третє за розбіжність часу в касовому апараті з еталоном, не пам'ятаю на скільки хвилин - штраф, і це тільки початок!
Еще при Киле Азирове проскакивали подобные идеи (правда площадь предлагалась до 25м2), и принять Закон о семейном бизнесе, но всё сдохло, так и не родившись
По большому счету ФОПы хотят кассовые аппараты!
Они их установят сразу же после закона об материальной и уголовной ответственности проверяющих органов за "подставы" и неправомерные наказания. У нас РРО власти используют для давления на бизнес и передела рынка.
Пусть этот "замайбах лучше расскажет зачем они с Беней каждый год на своих АЗС меняют юридические лица???
Что бы все платили налоги в Бюджет нужно всего-то:
1) Расстрелять владельцев торговых сетей, использующих ФОПов для минимизации.
2) Посадить с конфискацией всех, кто хоть копейку "сколядовал" из Бюджета.
Касові апарати можуть тільки ліувідувати в деякій мірі продаж нелегального товару -контрабанда на митниці, закупка нелегально у великого бізнесу..
Побороти це можна тільки встановивши для великого бізнесу податок із обороту, вмісто податку на прибуток , який вони свідомо через Фопів занижають. А для фопів ліквідувати 2 групу єдиного податку. Залишити тільки 1- групу ( базар ) без касових апаратів для роздрібної торгівлі тільки населенню та 3 групу з касовими апаратами. А так буде Україна - країна бідності.