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малий бізнес (278) Палиця (62) За майбутнє (26)

Щоб ніхто не ухилявся від податків, обмежте квадратуру для ФОПів без касового апарату, – Палиця

Щоб ніхто не ухилявся від податків, обмежте квадратуру для ФОПів без касового апарату, – Палиця

Великі торговельні мережі використовують ФОПів, щоб не платити податки.

Про це заявив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ", народний депутат Ігор Палиця в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, замість того, щоб знищувати малий бізнес, треба лише обмежити квадратуру приміщень для торгівлі.

"Яка проблема з ФОПами?З ними нібито хтось розмовляє, але ніхто не хоче їх почути. Немає різниці, чим ФОП торгує у своєму маленькому магазині, лавці або на базарі: шубою, ювеліркою чи побутовою технікою. Він стоїть один, він торгує, він заробляє для себе та своєї сім'ї. Проблема в іншому – коли великі торговельні майданчики, мережі використовують ФОПи, змінюючи їх на касах, де не платять податки. І самі ФОПи кажуть, що проблема є в одному. Вартопросто обмежити квадратуру, де може використовуватись робота ФОПа без касового апарату – 6-10 кв. м, і проблема буде вирішена", – зазначив Палиця.

За словами лідера партії "ЗА МАЙБУТНЄ", він намагався пояснити це депутатам ВР, зокрема голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, який виступає проти відтермінування касових апаратів для ФОПів, але марно.

"Я намагався це сказати пану Гетманцеву. У Верховній Раді ми старалися це вирішити поправками, ще якось – ніхто не чує. Бо є бачення монобільшості, і в цьому вся проблема. Якби з людьми говорили в залах, вони б не виходили на площі",– підкреслив Палиця.

Дивіться також: Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+27
Чтобы никто не уклонялся от налогов, ограничьте квадратуру для ФОПов без кассового аппарата, - Палица - Цензор.НЕТ 8091
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18.12.2020 18:06
+11
Браво ! Поделим на 6-10 кв. м, и проблема будет решена .
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18.12.2020 17:52
+11
Неожиданно хорошее предложение Палицы! Хотя может и не 10, а 20-30. Но толк есть
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18.12.2020 17:56
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Це все ВОДА
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18.12.2020 20:00 Відповісти
Не розумію простих людей які щось тут протестують проти касових апаратів, це ж у ваших інтересах- мати документ що підтверджує факт покупки, для повернення, гарантійних прав, доказу при виникненні суперечки з жулікуватими баригами і т.д.
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18.12.2020 19:40 Відповісти
не забывай что у нас население такая же вата как и в раше)))
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18.12.2020 19:44 Відповісти
Шановний! факт покупки підтверджується товарним чеком, на кожнім базарі Вам на прохання його випишуть, з цим чеком ні з поверненням ні з обміном як правило проблем не буває.
А от касовий апарат по перше від 5000грн, по друге сервіс примусовий, бо без постанови на сервіс пожаткова не зареєструє, по третє за розбіжність часу в касовому апараті з еталоном, не пам'ятаю на скільки хвилин - штраф, і це тільки початок!
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18.12.2020 20:21 Відповісти
он полный идиот. у фопа может быть 1 м2 арендованной площади через которого будут проходить миллионы))) в чернигове есть супермаркет вена, так вот там все работники фопы а обороты миллиардные
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18.12.2020 19:43 Відповісти
Не могу найти фамилию автора
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18.12.2020 20:46 Відповісти
А шо ж там на 6 м2 можно "наработать"? Во, мля, ИКСПЕРД!
Еще при Киле Азирове проскакивали подобные идеи (правда площадь предлагалась до 25м2), и принять Закон о семейном бизнесе, но всё сдохло, так и не родившись
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18.12.2020 19:50 Відповісти
Надоели эти *** ФОПы уже, не понимаю, в чем проблема в обязательном порядке для любого, любого БИЗНЕСА ввести КАССОВЫЙ АППАРАТ, который стоит 500 гринов и вся проблема решена, как в любой неАФРИКАНСКОЙ стране. Ну не хотите АППАРАТ- не открывайте БИЗНЕС, идите работать на завод. Нет, все хотят иметь возможность хоть как-то но ГОСУДАРСТВО *******. А ты ПАЛИЦА, в первую очередь должен соблюдать интересы этого ГОСУДАРСТВА.
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18.12.2020 19:58 Відповісти
Бедняга и в Канаде тебя ФОПы достали)))
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18.12.2020 20:11 Відповісти
Я то что Большие сети работают через Фоп,но скассовым аппаратом,тебя не смущает?жител украиностана?
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18.12.2020 20:32 Відповісти
Вот это и надо все отрегулировать а не митинговать против кассовых аппаратов. Всего-то делов.Но мы все понимаем,что это все выгодно тянучку тянуть пока через ФОПы большие сети, КУРИРУЕМЫЕ теми же олигархами и ИХНИМИ ПОСТАВЛЕННЫМИ депутатиками отмывают миллиарды. И вообще не понимаю, почему этим занимаются депутаты а не профильные министерства. ВЫГОДА для всех кроме ГОСУДАРСТВА
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18.12.2020 22:43 Відповісти
К своему хозяину ахметке, на завод агитируешь?
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18.12.2020 20:45 Відповісти
Ну ты и ДОГАДА
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18.12.2020 22:45 Відповісти
Каких на хрен 500гринов,сразу видно что вы бешеная собака и тварь
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19.12.2020 06:13 Відповісти
"не понимаю, в чем проблема" - зачем тогда клеите ярлыки и клеймите то, о чем не знаете? Ведь не проблема прочитать хотя бы требования.
По большому счету ФОПы хотят кассовые аппараты!
 Они их установят сразу же после закона об материальной и уголовной ответственности проверяющих органов за "подставы" и неправомерные наказания. У нас РРО власти используют для давления на бизнес и передела рынка.
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19.12.2020 09:40 Відповісти
Так він і втік туди щоб не дай Боже на заводі працювати
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18.12.2020 20:26 Відповісти
Новая почта тоже через Фоп работает, и еще много кто ,но псов интересуют селяне
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18.12.2020 20:31 Відповісти
Откуда это чучело взяло цифру 10 ? Всё просто: у него в нефтяном бизнесе Бени доля - 10% !
Пусть этот "замайбах лучше расскажет зачем они с Беней каждый год на своих АЗС меняют юридические лица???
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18.12.2020 20:43 Відповісти
Соломонове рішення. Де ти був раніше, Палиця???
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18.12.2020 21:58 Відповісти
Ну ты ДОГАДА
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18.12.2020 22:44 Відповісти
Во дебилы!
Что бы все платили налоги в Бюджет нужно всего-то:
1) Расстрелять владельцев торговых сетей, использующих ФОПов для минимизации.
2) Посадить с конфискацией всех, кто хоть копейку "сколядовал" из Бюджета.
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19.12.2020 09:30 Відповісти
надеюсь это общей квадратуры, а то будет 100 помещений по 10 квадратов.
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19.12.2020 12:30 Відповісти
Тут не в касових апаратах проблема, а найбільша проблема в тому, що крупний бізнес закуповую по домовленності з Фопами матеріали по завищенним цінам в декілька раз і тим самим занижує податок на прибуток. Потім через Фопів обналічуються гроші ( різниця в завищенні ціни) які йдуть на виплату зарплат в конверті та керівництву в карман .Це можна робити і маючи касові апарати.
Касові апарати можуть тільки ліувідувати в деякій мірі продаж нелегального товару -контрабанда на митниці, закупка нелегально у великого бізнесу..
Побороти це можна тільки встановивши для великого бізнесу податок із обороту, вмісто податку на прибуток , який вони свідомо через Фопів занижають. А для фопів ліквідувати 2 групу єдиного податку. Залишити тільки 1- групу ( базар ) без касових апаратів для роздрібної торгівлі тільки населенню та 3 групу з касовими апаратами. А так буде Україна - країна бідності.
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19.12.2020 13:10 Відповісти
Глупее мысли не нашлось и Палицы?!! Теперь вместо приличных светлых супермаркетов, с качественным обслуживанием и гигиеной, будем иметь За каждым обосцанным углом, грязные лачуги-ФОПы,.с ворюгами - спекулянтами!! Деревенский Бред Палицы!! немедленно надо вводить кассовые аппараты и строжайшие налоги,!!!,Хватит Фопам обагащаться за счёт пенсионеров!! Долой ФОПы и грязные ворюги и спекулянты, нарыв на теле трудового народа!!
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19.12.2020 13:18 Відповісти
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