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Фонд гарантування вкладів (1502) Канєвський Гліб (19)

Можливе рішення КС становить загрозу банківській системі і співпраці з МВФ, - експерт

Можливе рішення КС становить загрозу банківській системі і співпраці з МВФ, - експерт

Можливе рішення Конституційного Суду про невідповідність Конституції закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб може стати першим кроком на шляху до колапсу фінансової системи і за найгіршого сценарію - дефолту України. Наслідки рішення загрожують не тільки стабільності українського банківського сектору, але і відносинам країни з міжнародними партнерами на чолі з МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", таку думку висловив голова неурядової організації StateWatch Гліб Канєвський.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, під час банківської кризи 2014-2016 рр. Фонд повернув вкладникам понад 90 млрд грн.

З наступного року планується почати поетапне підвищення гарантованої суми вдвічі, а згодом - до європейського рівня.

За словами заступника директора-розпорядника ФГВФО Віктора Новікова, нині на різних стадіях розгляду в судах перебувають приблизно 60 позовів фонду щодо стягнення збитків з осіб, причетних до виведення коштів на загальну суму майже 100 млрд грн. Цього року Фонд почав процеси в іноземних юрисдикціях із залученням міжнародних юридичних компаній. Першими банками, щодо яких розпочато таку роботу, стали "Дельта Банк", "Імексбанк", "Національний кредит", "Фінанси і кредит". Як повідомив Віктор Новіков, наступного року очікуються перші арешти активів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента України повинен втрутитися в ситуацію зі скасуванням судами аукціонів ФГВФО, - ЗМІ

Ці плани можуть бути зруйновані в разі ухвалення рішення про неконституційність Закону про систему гарантування вкладів. Нагадаємо, КСУ влітку цього року відновив розгляд цього закону після 4-річної паузи.

За словами Канєвського, саме Фонд гарантування вкладів свого часу став важливим елементом фінансової системи, який суттєво пом'якшив наслідки "банкопаду". Втрата Фонду як легітимного органу може призвести до трьох ключових наслідків.

По-перше, ймовірно, державі доведеться повертати кошти, виплачені ФГВФО вкладникам банків-банкрутів, що на практиці неможливо реалізувати, вважає Канєвський.

По-друге, колишні власники банків, які потрапили до Фонду, зможуть не тільки уникнути відповідальності (багатьох з них підозрюють у шахрайських схемах, зокрема щодо виведення коштів вкладників їхніх фінустанов за кордон), а й висунути відповідні претензії державі Україна з метою отримання компенсації за втрачені банки.

По-третє, Україна ризикує перетворитися на абсолютно непередбачуваного партнера в очах міжнародних кредиторів МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку. Згодом втрата довіри з їхнього боку означатиме відсутність фінансової підтримки, а це - потенційний шлях до дефолту, зазначає Канєвський.

"Те, що Конституційний Суд кілька місяців тому обнулив роботу антикорупційної інфраструктури в Україні, - це одна справа, - сказав експерт. - Проте у випадку з Фондом гарантування йдеться про потенційний колапс всієї фінансової системи. Якщо це справді станеться, наслідки відчує кожен українець".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС вирішив відкласти розгляд конституційності закону про Фонд гарантування вкладів

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Топ коментарі
+8
Возможное решение КС несет угрозу банковской системе и сотрудничеству с МВФ, - эксперт - Цензор.НЕТ 7712
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21.12.2020 11:24
+6
Тут уже ясно ,что вся судебная система работает на дискредитацию Украины , на уничтожение Украины изнутри.
К сожалению ,идут все новые и новые попытки уничтожения страны.
Сейчас есть одна надежда - на НАБУ , все остальное уже захвачено страной - агрессором после выборов.
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21.12.2020 11:26
+2
А судей КС ещё не разогнали ? 😳
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21.12.2020 11:21
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Мені здається, що нинішній закон більш, ніж справедливий, бо там держава компенсує максимум 200 тис. гривень. У переважної більшості українців вклади значно менші цієї суми, а більше 200 тис. мають олігархи і корупціонери переважно!
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21.12.2020 11:20 Відповісти
Вопрос в том, что этот закон хотят сделать нелегитимным. А выплаты компенсаций - незаконными. Что означает, что денежки надо будет вернуть: 100тыс, или 25тыс - все-равно нужно будет возвращать. ну и про проценты не забыть.
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21.12.2020 11:25 Відповісти
Пропихають закон ті, хто мав вклади більше 200 тис., ну або ті, хто махінації робив у своїх банках...
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21.12.2020 11:26 Відповісти
Или коломойские с целью дестабилизации ситуации. Про обратную силу законов лучше не вспоминать, учитывая то, с какой судебной системой имеем дело.
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21.12.2020 11:34 Відповісти
людина продала хату , і ?
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21.12.2020 11:28 Відповісти
А судей КС ещё не разогнали ? 😳
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21.12.2020 11:21 Відповісти
глистів соросовських коли розженуть ?
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21.12.2020 11:29 Відповісти
Глистов надо лечить , чтобы были здоровенькими 😜😜😜
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21.12.2020 11:31 Відповісти
клізмою ...
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21.12.2020 11:35 Відповісти
😀😀😀
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21.12.2020 11:36 Відповісти
Я думал, дело закрыто еще в конце лета. Ну что ж, нет так нет. Получившие компенсацию от фонда - тикайте, пока хоть какие-то границы открыты. Скоро(а возможно и сегодня) и эти окна прикроются и тогда вы будете должны. И вряд ли здесь сработает лозунг про "отдающих долги трусов".
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21.12.2020 11:23 Відповісти
Законне має зворотньої сили в часі, тому нікому нікуди тікати не треба...
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21.12.2020 11:27 Відповісти
на закон завжди можна придумати інший закон ...ти майбуть думаєш що людей з землі будуть зганяти силою , ти помиляєшся ... достатньо збільшити податок на землю до немогу і ти сам свій пай продаси , а може доплатиш щоб його у тебе забрали ... де ви бачили правду , особливо тут
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21.12.2020 11:34 Відповісти
Возможное решение КС несет угрозу банковской системе и сотрудничеству с МВФ, - эксперт - Цензор.НЕТ 7712
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21.12.2020 11:24 Відповісти
Тут уже ясно ,что вся судебная система работает на дискредитацию Украины , на уничтожение Украины изнутри.
К сожалению ,идут все новые и новые попытки уничтожения страны.
Сейчас есть одна надежда - на НАБУ , все остальное уже захвачено страной - агрессором после выборов.
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21.12.2020 11:26 Відповісти
Судебная система, как и любой госорган в Украине работает только на свой карман!Им до лапочки все, кроме денег. Есть деньги- иди в суд, хоть КС, хоть не КС, и получай-любое решение!
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21.12.2020 12:00 Відповісти
Это зазеркалье какое то,порядочные кредиторы оплачивают убытки,которые нанесли воры-банкиры своим клиентам,в медицине здоровые оплачивают лечение больных,субсидии нищим оплачивают бедные,которые с большим трудом платят по своим счетам,зато ахметка покупает президентов и виллы легко и непринужденно.
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21.12.2020 11:30 Відповісти
Зебилы, радуйтесь!
Не забывайте хвалить бубочку - кумира вашего.
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21.12.2020 11:34 Відповісти
Для зебилов, это все очень сложно. Им пивасик, таранька и Кварталы со Скотами нужны. А всякие там "фонды,фигонды", на фик сдались.
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21.12.2020 12:04 Відповісти
Відбувається системне руйнування держави. Все, я 73% виродків захотіли. Правда. зебуїни, все ж так, хужєнєбудєт?
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21.12.2020 11:34 Відповісти
Спі...арасив КС ще Пєтя Барига... так що претензії спочатку собі виставте,порохоботи...
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21.12.2020 11:46 Відповісти
Ні, ну без того, щоб Пєтя тобі в штани не насрав, ти й дня ж не проживеш. Так і ходиш в засраних. І що добре тобі так? Зато ж не барига, придурку!
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21.12.2020 11:57 Відповісти
А потом шмарклясыклогундосое запишет грозный видосик как он негодует, что Порошенко все портит. И если Alex Rud придет снимать шкуру, то первый должен быть зечмо
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21.12.2020 11:36 Відповісти
А в чем проблема? Назовите (переименуйте) Конституционный суд в Суд конституционный Украины...Распустите и наберите новых судей.....Ничего не умеют делать - понабирали клоунов в Раду....
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21.12.2020 11:37 Відповісти
КС давно пора ліквідувати..
Інституція ,якої немає у більшості країн світу(там його функцію виконує ВС.)
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21.12.2020 11:45 Відповісти
Во-первых, вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать, считает КаневскийИсточник: https://censor.net/ru/n3237859

не прийдеться...
Закон зворотньої сили не має.
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21.12.2020 11:48 Відповісти
дефолту .-По сценарию Коломойского, главного кадровика Украины: Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский./ Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом / Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами/ Он прежде всего мой адвокат, - Коломойский о члене команды Зеленского Богдане .
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21.12.2020 11:48 Відповісти
але наслідки,звичайно ,того,що СПІ..РАШЕНИЙ ЩЕ БАРИГОЮ КС не розігнали на...уй "за шкідництво", зокрема за дане рішення,звичайно,будуть катастрофічні...
для початку почнеться неодномоментний,але сильний відтік депозитів,і просто готівкової маси з банківського обігу.. тобто державі прийдеться додруковувати мільярди гривень готівки щомісяця.,а це розгін інфляції.. далі..
банки знову почнуть піднімати відсотки на депозитах ,що сильно вдарить по ще недобитій економіці....

Ну і,звичайно,під таке МВФ ніяких кредитів не дасть... тобто шмигалям прийдеться позичати,як Юлєчка в останні дні свого прем"єрства під 30 відсотків.... або почати продавати землю іноземцям і навіть іноземним фірмам(як це,доречі,планувала і Юлєчка -прем"єр)
Ось що це таке,ніби "конституційне рішення"...
Можливе рішення КС становить загрозу банківській системі і співпраці з МВФ, - експерт - Цензор.НЕТ 5670
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21.12.2020 12:02 Відповісти
Вони вже зараз позичають за 10% річних. А ви все в майбутньому часі сприймаєте.
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21.12.2020 12:19 Відповісти
А зебобам какая разница?
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21.12.2020 12:16 Відповісти
Можливе рішення КС становить загрозу банківській системі і співпраці з МВФ, - експерт - Цензор.НЕТ 98
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21.12.2020 12:51 Відповісти
 
 