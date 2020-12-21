Можливе рішення КС становить загрозу банківській системі і співпраці з МВФ, - експерт

Можливе рішення Конституційного Суду про невідповідність Конституції закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб може стати першим кроком на шляху до колапсу фінансової системи і за найгіршого сценарію - дефолту України. Наслідки рішення загрожують не тільки стабільності українського банківського сектору, але і відносинам країни з міжнародними партнерами на чолі з МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", таку думку висловив голова неурядової організації StateWatch Гліб Канєвський.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, під час банківської кризи 2014-2016 рр. Фонд повернув вкладникам понад 90 млрд грн.

З наступного року планується почати поетапне підвищення гарантованої суми вдвічі, а згодом - до європейського рівня.

За словами заступника директора-розпорядника ФГВФО Віктора Новікова, нині на різних стадіях розгляду в судах перебувають приблизно 60 позовів фонду щодо стягнення збитків з осіб, причетних до виведення коштів на загальну суму майже 100 млрд грн. Цього року Фонд почав процеси в іноземних юрисдикціях із залученням міжнародних юридичних компаній. Першими банками, щодо яких розпочато таку роботу, стали "Дельта Банк", "Імексбанк", "Національний кредит", "Фінанси і кредит". Як повідомив Віктор Новіков, наступного року очікуються перші арешти активів.

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Ці плани можуть бути зруйновані в разі ухвалення рішення про неконституційність Закону про систему гарантування вкладів. Нагадаємо, КСУ влітку цього року відновив розгляд цього закону після 4-річної паузи.

За словами Канєвського, саме Фонд гарантування вкладів свого часу став важливим елементом фінансової системи, який суттєво пом'якшив наслідки "банкопаду". Втрата Фонду як легітимного органу може призвести до трьох ключових наслідків.

По-перше, ймовірно, державі доведеться повертати кошти, виплачені ФГВФО вкладникам банків-банкрутів, що на практиці неможливо реалізувати, вважає Канєвський.

По-друге, колишні власники банків, які потрапили до Фонду, зможуть не тільки уникнути відповідальності (багатьох з них підозрюють у шахрайських схемах, зокрема щодо виведення коштів вкладників їхніх фінустанов за кордон), а й висунути відповідні претензії державі Україна з метою отримання компенсації за втрачені банки.

По-третє, Україна ризикує перетворитися на абсолютно непередбачуваного партнера в очах міжнародних кредиторів МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку. Згодом втрата довіри з їхнього боку означатиме відсутність фінансової підтримки, а це - потенційний шлях до дефолту, зазначає Канєвський.

"Те, що Конституційний Суд кілька місяців тому обнулив роботу антикорупційної інфраструктури в Україні, - це одна справа, - сказав експерт. - Проте у випадку з Фондом гарантування йдеться про потенційний колапс всієї фінансової системи. Якщо це справді станеться, наслідки відчує кожен українець".

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