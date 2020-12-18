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На вимогу "Євросолідарності" Київрада розгляне виділення додаткових 422 млн грн на боротьбу з COVID-19, - Марина Порошенко

На вимогу

Понад 400 млн гривень з бюджету Києва 22 грудня додатково виділять на боротьбу з коронавірусом. Позачергове засідання Київради ініціювала фракція "Європейська Солідарність".

Як повідомила 16 грудня голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, це стало можливим завдяки аудиту столичного бюджету-2020, який був проведений "Європейською Солідарністю".

"422 млн – це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли у нас буде локдаун, свята, але кияни продовжують хворіти і потребують невідкладної медичної допомоги. Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпи надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 21 року", – зазначила тоді Марина Порошенко.

Також читайте: "ЄС" пропонує "УДАРу" співпрацювати в новому складі Київради, - Марина Порошенко

На вимогу Євросолідарності Київрада розгляне виділення додаткових 422 млн грн на боротьбу з COVID-19, - Марина Порошенко 01

"Європейська Солідарність" закликала міського голову Києва Віталія Кличка провести позачергове засідання якомога швидше, щоб медзаклади столиці встигли придбати медикаменти, обладнання та засоби захисту.

"Ми прийняли рішення профільною комісією щодо ініціювання позачергової сесії 21 грудня. Якщо така сесія міським головою буде підтримана і проведена, то наші лікарні матимуть можливість реалізувати кошти на придбання всього необхідного для боротьби з коронавірусом ще цього року", – зазначила Марина Порошенко.

Як повідомив Віталій Кличко на брифінгу у п’ятницю, позачергове засідання відбудеться 22 грудня. Він також підтвердив, що Департамент охорони здоров’я підготував відповідний проєкт змін до програми "Здоров’я киян".

Читайте також: Київрада проведе позачергове засідання для виділення додаткових 400 млн грн на лікування COVID-19, - Кличко
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Топ коментарі
+5
В добрий час,пані Марина!!)))
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18.12.2020 18:54
+4
Шо тебе не так, оклахомщина?
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18.12.2020 19:14
+3
*Как сообщил Виталий Кличко на брифинге в пятницу, внеочередное заседание состоится 22 декабря. Он также подтвердил, что Департамент здравоохранения подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".......

А до чого тут Маринка !?
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18.12.2020 18:47
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18.12.2020 18:45 Відповісти
*Как сообщил Виталий Кличко на брифинге в пятницу, внеочередное заседание состоится 22 декабря. Он также подтвердил, что Департамент здравоохранения подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".......

А до чого тут Маринка !?
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18.12.2020 18:47 Відповісти
Так пропіаритись же треба! Може хто Кличка не чув та не читав.
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18.12.2020 18:56 Відповісти
16.12(середа) Марина повідомила ,а 18.12(п"ятниця) Кличко підтвердив !!! В чом невідповідність ??))
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18.12.2020 19:05 Відповісти
В течение января - октября численность населения Украины сократилась на 231,6 тыс. человек (0,55%) и составила 41 670,8 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики (.doc), опубликованные 18 декабря.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/naselenie-ukrainy-sokratilos-na-2316-tys-za-10-mesyacev-gosstat-1532199.html І коронавірус тут абсолютно нідо чого. І так відбувається вже декілька десятиліть. І ніхто не вводив локдауни і не оголошував пандемію.
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18.12.2020 18:50 Відповісти
В добрий час,пані Марина!!)))
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18.12.2020 18:54 Відповісти
аминь
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18.12.2020 18:57 Відповісти
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18.12.2020 19:03 Відповісти
И "ENTER"!!))
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18.12.2020 19:11 Відповісти
Нююю, канешна, усьо угробить БППешно с с Супруншей а патом требовать исчо бабла...
Ничо нового не изобрела...
По стопам кумы -"бляхамуха-не тот текст взяла"...
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18.12.2020 19:09 Відповісти
Шо тебе не так, оклахомщина?
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18.12.2020 19:14 Відповісти
Привет!!
Вас уже выписали?
Уринотерапия помогла??
??
))
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18.12.2020 19:21 Відповісти
Новина гарна, але непокоїть інше - якби не було цього аудиту, то куди б поділись ці 422 млн.гривень?
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18.12.2020 19:42 Відповісти
Під асфальт !!)))
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18.12.2020 20:08 Відповісти
Зелебобье начало активно пучить
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18.12.2020 19:46 Відповісти
 
 