Просування економічних інтересів України у світі має стати щоденним напрямком роботи послів, - Шмигаль

Захист прав і інтересів українського бізнесу за кордоном має стати щоденним напрямком роботи дипломатичних установ, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

"Український бізнес, який завоював місце на ринках держав світу, також потребує підтримки. Це має стати щоденним напрямком роботи дипломатичних служб. Закликаю вас бути активними і наполегливими в захисті нашого бізнесу", - цитує Шмигаля пресслужба уряду за результатами конференції керівників зарубіжних дипломатичних установ України.

Прем'єр підкреслив, що роль кожного українського дипломата в просуванні економічних інтересів України в світі надважлива, оскільки в умовах пандемії будь-який бізнес потребує підтримки і допомоги.

Глава уряду також зазначив, що не менш важливим напрямком роботи дипломатичних служб є залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Читайте також: Українські дипломати повинні максимально використовувати весь потенціал партнерства розширених можливостей НАТО, - Зеленський

За його словами, уряд затвердив пріоритетні інвестиційні проєкти в низці галузей, таких як енергетика, транспорт, переробна промисловість.

"Такі проєкти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема, на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів і бюджету. Для інвесторів потрібно створити сприятливі умови, щоб вони впевнено йшли до України. І перший крок вони роблять саме через дипломатичні служби", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорить із послами пріоритети зовнішньої політики України, - Мендель

Прем'єр зазначив, що ведеться робота над "Національною економічною стратегією 2030", яка містить вектори розвитку України, серед яких також IT і R&D.

"Сфера розробок, інновацій і технологій в Україні має значний потенціал. У нас є достатньо молодих вчених, яким необхідно надати гідні проєкти і виклики. Вчені повинні мати можливості для реалізації свого потенціалу. Ми, як держава, готові підставити плече і надати такі можливості. Але також необхідний партнерський досвід і сприяння дипломатів за кордоном", - сказав Шмигаль.