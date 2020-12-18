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Просування економічних інтересів України у світі має стати щоденним напрямком роботи послів, - Шмигаль

Просування економічних інтересів України у світі має стати щоденним напрямком роботи послів, - Шмигаль

Захист прав і інтересів українського бізнесу за кордоном має стати щоденним напрямком роботи дипломатичних установ, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

"Український бізнес, який завоював місце на ринках держав світу, також потребує підтримки. Це має стати щоденним напрямком роботи дипломатичних служб. Закликаю вас бути активними і наполегливими в захисті нашого бізнесу", - цитує Шмигаля пресслужба уряду за результатами конференції керівників зарубіжних дипломатичних установ України.

Прем'єр підкреслив, що роль кожного українського дипломата в просуванні економічних інтересів України в світі надважлива, оскільки в умовах пандемії будь-який бізнес потребує підтримки і допомоги.

Глава уряду також зазначив, що не менш важливим напрямком роботи дипломатичних служб є залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.

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За його словами, уряд затвердив пріоритетні інвестиційні проєкти в низці галузей, таких як енергетика, транспорт, переробна промисловість.

"Такі проєкти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема, на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів і бюджету. Для інвесторів потрібно створити сприятливі умови, щоб вони впевнено йшли до України. І перший крок вони роблять саме через дипломатичні служби", - додав Шмигаль.

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Прем'єр зазначив, що ведеться робота над "Національною економічною стратегією 2030", яка містить вектори розвитку України, серед яких також IT і R&D.

"Сфера розробок, інновацій і технологій в Україні має значний потенціал. У нас є достатньо молодих вчених, яким необхідно надати гідні проєкти і виклики. Вчені повинні мати можливості для реалізації свого потенціалу. Ми, як держава, готові підставити плече і надати такі можливості. Але також необхідний партнерський досвід і сприяння дипломатів за кордоном", - сказав Шмигаль.
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Топ коментарі
+5
Продвижение экономических интересов Украине в мире должно стать ежедневным направлением работы послов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1712
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18.12.2020 19:14
+2
должно стать / Шмыгаль пророчит, вещует, блажит, шаманит, кукарекает: Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль./ Шмыгаль :нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/будет найден, - Шмыгаль/Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/могут увеличить, - Шмыгаль/Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль
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18.12.2020 19:15
+2
WTF? На біса ретранслювати банальності від Шмиґаля? Адже амбасади саме для цього й існують. Чи може Шмиґаль вважав, що вони для працевлаштування в тепличних умовах мажорів та совкової партноменклатури нащадків для розкішного життя?
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18.12.2020 19:30
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Продвижение экономических интересов Украине в мире должно стать ежедневным направлением работы послов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1712
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18.12.2020 19:14 Відповісти
Кому вы нужны , бандиты , аферисты - беспредельщики ?Пошли на … , ублюдки сверхбарыги на крови , иуды ************
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18.12.2020 19:26 Відповісти
Продвижение экономических интересов Украинеы...
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18.12.2020 19:28 Відповісти
А отделять интересы Украины от интересов коррупционеров и олигархов с Украины они должны и могут?
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18.12.2020 19:30 Відповісти
должно стать / Шмыгаль пророчит, вещует, блажит, шаманит, кукарекает: Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль./ Шмыгаль :нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/будет найден, - Шмыгаль/Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/могут увеличить, - Шмыгаль/Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль
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18.12.2020 19:15 Відповісти
послов, но не ослов
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18.12.2020 19:28 Відповісти
WTF? На біса ретранслювати банальності від Шмиґаля? Адже амбасади саме для цього й існують. Чи може Шмиґаль вважав, що вони для працевлаштування в тепличних умовах мажорів та совкової партноменклатури нащадків для розкішного життя?
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18.12.2020 19:30 Відповісти
Заклик просувати економічні інтереси звучить якось цинічно від тих, хто економіку України доводить до прірви.
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18.12.2020 19:46 Відповісти
Это была забота торгпредов, а не дипломатов.
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18.12.2020 21:41 Відповісти
Просування економічних інтересів України у світі має стати щоденним напрямком роботи послів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4074
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18.12.2020 21:55 Відповісти
Зелені вже не знають, на кого перекласти відповідальність.
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18.12.2020 21:56 Відповісти
где-то такой звездеж уже был слышен... ясно... не знает зелень что делать, чувствует свой пипец...
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19.12.2020 00:03 Відповісти
 
 