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Слідство у справі МН17 встановлює екіпаж установки "Бук", - заступник генпрокурора Мамедов

Слідство у справі МН17 встановлює екіпаж установки

Слідство у справі МН17 займається встановленням усіх причетних до трагедії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дуже важливим є встановлення всіх осіб, які причетні до цього страшного злочину. Можу лише повідомити, що завдання учасників спільної слідчої групи не змінилося. Зараз розслідування спрямовано на встановлення екіпажу установки "Бук" та осіб, що перебувають вище за ієрархією", - сказав Мамедов.

За його словами, свідкам у справі загрожує реальна небезпека, тому до них застосовано заходи безпеки, наприклад засекречення імен.

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Як сказав Мамедов, судовий процес впливає на життя чотирьох обвинувачених у справі МН17.

"Запевняю вас, що будь-який кримінальний процес впливає на життя людини, особливо якщо ця людина має статус підсудного. Адже за судовим процесом іде покарання", - підкреслив заступник генпрокурора.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.
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Топ коментарі
+8
Они уже давно червей кормят .
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18.12.2020 20:14
+1
ну да, а кстати, шо там с этими, ну, Бошировым и Педровым?

Понятно, там только эксгумация.
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18.12.2020 20:16
+1
Скиньте ему расследования "Bellingcat" 2014(!) года. А то причастных скоро внуки будут в лобик целовать(а некоторые из них уже целуют детей в пупок), а эти всё будут расследовать...
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18.12.2020 20:30
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Они уже давно червей кормят .
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18.12.2020 20:14 Відповісти
И Цемах с ними.
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18.12.2020 21:25 Відповісти
Давно.
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18.12.2020 20:18 Відповісти
ну да, а кстати, шо там с этими, ну, Бошировым и Педровым?

Понятно, там только эксгумация.
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18.12.2020 20:16 Відповісти
В принципі, весь склад групи, яка збила МН-17, давно встановлений. Біда тільки в тому, що їх, скоріш за все, вже немає - хто чайку попив, в кого серце не витримало, хто в аварії загинув. Лубянка таких хвостів не залишає...
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18.12.2020 20:29 Відповісти
Скиньте ему расследования "Bellingcat" 2014(!) года. А то причастных скоро внуки будут в лобик целовать(а некоторые из них уже целуют детей в пупок), а эти всё будут расследовать...
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18.12.2020 20:30 Відповісти
очень странно...уже года три как был назван даже бортовой номер техсредства перевозки,номер части.определён расчёт,обеспечивший отсрел и вдруг.."устанавливаются лица"..а кого тогда вызывала прокуратура Нидерландов на допрос в качестве членов экипажа того авто и установки?
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18.12.2020 21:08 Відповісти
Экипаж бука расположен в высшем руководстве ватниками - шойгу, герасимов, карлик и далее по списку.
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18.12.2020 21:30 Відповісти
экипаж - пуйло, шайга, конь армянский и машка захарова на кнопку жала
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18.12.2020 21:41 Відповісти
что толку? приказ кто отдавал?
нашли стрелочников, которых на счет два - уберут
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19.12.2020 00:53 Відповісти
 
 